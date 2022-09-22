«Пришли сюда ради детей»: что в Самаре происходит в военкоматах после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года

Несколько часов на сборы - и автобус принимает первых мобилизованных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Это значит, что ряд категорий военнослужащих запаса с этого дня будут подлежать призыву. Уже вечером жители Самары начали получать повестки из военкоматов, чтобы явиться в комиссариат для прохождения необходимых обследований. Следующий шаг - для тех, кто попадает под частичную мобилизацию, получение мобилизационного извещения, прибытие на пункт сбора с вещами и отправка в Рощинский. Журналисты «КП-Самара» побывали в самарских военкоматах и рассказывают, что там сейчас происходит.

Военный комиссариат открыт ежедневно с 8 утра до 17 часов вечера Фото: Наталья АРТЯКОВА

Берут с боевым опытом

Повестки в военкоматы самарцы, по их признанию, начали получать уже 21 сентября. Многим пришли уведомления из отделов кадров на работе, другим вручили дома - под расписку. Судя по информации, которую удается получить из разговоров, нужны водители, артиллеристы. Один самарец получил повестку, хотя служил уже давно, но имеет ценную специальность шифровщика. Другой уже почти достиг возраста 55 лет, однако раньше служил в авиации, а после этого много лет работал водителем скорой помощи. Среди призываемых сейчас, в рамках частичной мобилизации, много и тех, кто проходил службу 2-3 года назад, часть из них имеет боевой опыт, многие - офицерское звание, однако есть и сержанты, и рядовые. По предварительным данным, сейчас еще пришли не все вызванные повестками.

50-летний Артак, офицер в запасе, приехал в военкомат с женой и сыном. Признается - хоть уже не первый год в запасе, морально был готов ехать выполнять приказ.

- Опыт службы большой, и по гарнизонам помотаться пришлось, и повоевать, - признается он. – Когда ушел в запас, то думал, что все, теперь буду работать на гражданской специальности, но вызвали - и я пришел. Вручили повестку, дали несколько часов собрать вещи и явиться уже с ними. Для меня это дело привычное, в армии вообще на сборы полчаса отводилось. В прошлом году сын отслужил, теперь вот снова моя очередь. Буду выполнять приказ.

«Жена не знает, что я уезжаю»

35-летний Евгений К. и 41-летний Алексей С. утром, 22 сентября, пришли в военный комиссариат Промышленного района Самары, чтобы пополнить ряды защитников отечества на специальной военной операции на Донбассе. Мужчины не получали никаких повесток от военкомата, а пришли туда добровольно.

- Сегодня утром я незаметно от жены взял на работу военный билет, а сейчас отпросился у начальника, чтобы приехать сюда, - рассказывает Евгений К.. – Супруга еще не знает о моем решении поехать на Донбасс, но, вероятно, догадывается, потому что я говорил об этом еще с апреля этого года.

Оба самарца военнообязанные, проходили срочную службу в рядах российской армии во внутренних войсках. Евгений по званию младший сержант, а Алексей рядовой. По их словам, они успешно проходили военную подготовку, умеют обращаться с оружием и во что бы то ни стало готовы защищать свою страну и мирных жителей.

У Евгения дома останутся три дочери. Многодетный отец уверен, что, помогая своей стране, он обеспечит светлое будущее для своих детей. Алексей же про свою личную жизнь был немногословен, но решение ехать на специальную военную операцию он принял, чтобы отдать долг родине и защитить мирных граждан.

«Раньше я думал, что меня это не касается»

- Раньше я думал, что меня это не касается, но когда я увидел в новостях, что там погибают дети и женщины, я понял, что должен быть там во что бы то ни стало, - лаконично говорит Алексей.

Ожидали больший ажиотаж. Вероятно, к вечеру добровольцев будет больше Фото: Наталья АРТЯКОВА

В разгар рабочего дня народу около военкомата не слишком много - возможно, с утра или позже их будет больше.

- Странно, что народу мало сегодня, я ожидал ажиотаж. Когда военная операция только началась, в социальных сетях было много видео от псевдо-патриотов, которые в военной форме с буквой «Z» на фуражках говорили, что они готовы взять в руки оружие. Где они сейчас, интересно? – задается вопросом Алексей, - Я никогда ничего подобного не делал, не кричал на каждом углу о патриотизме, а просто сейчас пришел сюда. Меньше слов – больше дела.

«Заключим контракт»

После оформления всех документов одним мужчинам выдали специальные бланки и приказали явиться на военные сборы в поселок Рощинский уже 25 сентября 2022 года. Там все мобилизованные солдаты пройдут медицинское обследование и будут направлены в разные локации в ДНР и ЛНР. В других военкоматах некоторым велели явиться с вещами уже в тот же день.

Наш собеседники рассчитывают заключить контракт и на эти средства содержать свои семьи

- Сначала заключим контракт на три месяца, посмотрим, что там будет дальше,- рассказывают наши собеседники. - Верим в лучшее - что победа будет за нами, и уже к Новому году вернемся домой к родным.

Редакция «КП-Самара» желает самарским мужчинам, которые стали участниками частичной мобилизации и выразили желание служить Родине, удачи и скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми

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