«Родителям нужно стать примером для детей»: начальник ГИБДД по Самарской области рассказал о проблеме детской смертности на дорогах

Профилактические беседы с юными нарушителями - хорошая возможность наставить детей на истинный путь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гибнут дети-пассажиры

В Самарской области выросла детская смертность на дорогах. В этом году за восемь месяцев жертвами ДТП стали уже 10 детей - в прошлом году эта цифра была на одно ниже. Для того, чтобы позаботиться о детях - пассажирах и пешеходах, еще раз напомнить взрослым о том, как важна профилактика, в регионе проводят "Неделю безопасности дорожного движения". Главной темой акции в этом году стала профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий. О том, какие цели преследует эта акция, расказал на брифинге в пресс-центре "Комсомольской правды" руководитель ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрий Некрасов.

- Главная задача, которая сегодня стоит перед нами – снижение смертности в ДТП и детской смертности в том числе. По итогам прошлого года в Самарской области на дорогах погибли 334 человека, в этом же году стоит задача, чтобы эта цифра не была выше 277 погибших. То есть работа предстоит серьезная, - отметил Юрий Некрасов.

Количество погибших детей в авариях растет и на федеральном уровне, при том, что ДТП становится меньше. В Самарской области тенденция схожая: в 295 ДТП за восемь месяцев 2022 года погибли 10 детей, в прошлом году эта цифра была ниже – 9 человек. Получили ранения 280 детей.

Чаще всего страдают дети-пассажиры: восемь смертельных случаев произошло тогда, когда ребенок ехал со взрослыми в автомобиле. При этом виноваты были родители или другие родственники: выезжали на встречку, не уступали при обгоне. Также среди жертв один пешеход и один велосипедист.

Юрий Некрасов и Александра Дрига

Родители должны подавать пример

Юрий Некрасов подчеркнул, что профилактическая работа позволяет донести и до родителей, и до детей, насколько важно соблюдение правил.

- Мы проводим в эту неделю целый комплекс мероприятий в учебных заведениях области. Сотрудники работают около школ, проводят беседы и с ребятами, и с родителями-водителями, обеспечивают безопасность детей-пешеходов, проводим образовательные мероприятия в школах. И я хочу обратиться к родителям: проявляйте максимальную внимательность и аккуратность при поездках с детьми в машине. Любой необдуманный поступок может привести к печальному результату. Убеждайтесь в безопасности маневров, используйте детские удерживающие приспособления. И обязательно убедитесь, что ребенок может самостоятельно передвигаться по маршруту дом-школа-дом, осведомлен о правилах перехода дороги и соблюдает их. Только после этого можно отпускать его в путь в одиночестве. Важен и личный пример: никогда не перебегайте дорогу на красный свет и в неположенных местах вместе с ребенком, он обязательно запомнит это и будет считать данное поведение ориентиром, - подытожил Юрий Некрасов.

О том, что такая профилактическая работа ведется постоянно, рассказала Александра Дрига, заведующая отделом ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, руководитель регионального центра по профилактике ДДДТ.

- На территории Самарской области проходит более 30 городских мероприятий, проходят открытые уроки, минутки безопасности дорожного движения. Например, сейчас мы напоминаем детям о том, что световой день стал меньше и нужно пользоваться различными светоотражающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге. Много работаем с родителями, рассказывая о том, как важно пользоваться удерживающими устройствами, как правильно их выбирать. Работает родительский патруль, общество юных инспекторов. В отдаленные населенные пункты выезжает мобильный городок лаборатории безопасности, здесь для учеников проводятся интерактивные занятия. В общем, делаем все для того, чтобы у родителей была вся правильная информация о том, как обеспечить безопасность ребенка на дороге, - отметила Александра Владимировна.