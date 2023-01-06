«Мечтали увидеть, как Вова пойдет»: страшная авария унесла жизни самарчанки и ее 9-летнего сына под Оренбургом

Знакомые запомнили Диану и ее сына как сильных людей, настоящих бойцов. Фото: из соцсетей

5 января 2023 года Оренбургскую и Самарскую области потрясла страшная новость. На трассе под Переволоцком разбилась жительница Самары Диана и ее 9-летний сын. Мальчика знали многие. Долгое время неравнодушные жители направляли средства на его реабилитацию – малыш находился в инвалидной коляске после болезни. Сотни людей мечтали увидеть, как мальчик вновь встанет на ноги. Но мечтам не суждено было сбыться.

Здоровый ребенок вмиг оказался парализован

Печальную историю Вовочки – именно так звали 9-летнего малыша – в социальных сетях рассказала блогер-миллионник Ольга Трусова. Она помогала семье собирать деньги на реабилитацию мальчика. Оказалось, что ребенок родился полностью здоровым. Первые несколько месяцев ничего не предвещало беды, однако в 8-месячном возрасте Вову приковал к постели спинномозговой инсульт.

– Он был полностью парализован, потерял чувствительность и мог только моргать. А дальше мальчика ждал длинный путь восстановления, – рассказывает Ольга.

Подвижность рук Вовочке вернули, а вот с ногами было куда сложнее. По словам Ольги, после каждого курса был небольшой прогресс, но пойти в школу мальчику все же пришлось в инвалидной коляске. Блогер отмечает: малыш из-за этого переживал, но его вера в себя всегда была сильнее.

– Он необыкновенно лучезарный ребенок. У него столько рвения к выздоровлению, сколько некоторым взрослым и не снилось. Я уверена, что вместе мы поможем Вове. И однажды этот красивый парень зайдет к нам в гости на своих ногах, – писала Ольга, открывая очередной сбор в помощь Вове.

Люди активно переводили деньги и слали теплые пожелания малышу и его маме. А 5 января 2023 года Дианы и ее маленького сына не стало.

Обломки и тела разбросало на несколько метров

Днем в четверг, 5 января, официальные органы сообщили трагическую весть: на трассе «Оренбург-Самара» насмерть разбились женщина и маленький ребенок. По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, авария произошла под Переволоцком. Женщина-водитель «Мицубиши» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Skania. Водитель и 9-летний пассажир легкового автомобиля скончались на месте.

От автомобиля остались буквально одни обломки. Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Место аварии выглядело жутко: по словам очевидцев, внедорожник буквально разорвало на части, обломки автомобиля и тел погибших разбросало на несколько десятков метров, а неподалеку лежало инвалидное кресло… Позднее знакомые Дианы и ее сына узнают ужасную правду: в ту страшную минуту оборвались жизнь лучезарного Вовочки и его мамы.

– Мы проезжали мимо этого страшного ДТП… До сих пор в голове эта жуткая картина. Жаль их до ужаса, – рассказывали в соцсетях очевидцы.

Оказалось, что Диана возвращалась с сыном от брата, который живет в Оренбурге.

Новость стала шоком для жителей сразу двух областей. Незнакомые люди сопереживали родным и близким погибших, а знакомые навсегда запомнят, насколько сильными были Диана и маленький Вовочка.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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