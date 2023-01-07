В Самаре мигранты в прямом эфире глумились над спящей в такси девушкой

Справа парни еще глумятся над дамой, а слева - уже извиняются

Возмутительное видео из Самары вызвало взрыв эмоций у зрителей по всей России. Оно быстро разлетелось по пабликам в соцсетях: на нем двое мужчин из ближнего зарубежья и девушка, которая спит на плече у одного из них на заднем сиденье. Мужчина на переднем сиденье - Алишер К из Таджикистана, он ведет стрим в соцсети, показывая всем уснувшую даму. Он отпускает непристойные шуточки, трогает ее за лицо, раздвигая губы.

"Что, Катя, куни хочешь? Не хочешь?"

- Хватит, говорит. - отвечает ему другой.

"Кать, в Метелицу поедем?", - продолжает первый.

Потом он называет девушку "соской", намекает на то, что не довезет домой пока он с другом не воспользуются ей - мол, она умничает много. Что происходило на самом деле - непонятно. Также водитель говорит: "Они же над нами издеваются, почему мы не можем, брат".

Видео вызвало шквал негативных эмоций. Некоторые зрители предположили, что девушка знакома с парнями и, видимо, позволила себе перебрать с алкоголем. Впрочем, почти все согласны, что это никак не оправдывает издевающихся над ней парней.

- Вот интересно, что бы было, если бы Алишер так поступил со своей сестрой у себя на Родине? - вопрошают зрители.

С комментариями уже выступили полицейские.

- Полицейские установили личности двоих жителей Самары, изображенных на видеозаписи с недостойным поведением в отношении девушки. Мужчины 1996 года рождения доставлены в отдел полиции, где их опросили. По факту публикации организована проверка, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

После этого в сети появились видео уже с извинениями от молодых людей.

- Мы посадили пьяную девушку, вели себя неприлично, некрасиво, везли ее домой и неправильно себя вели. Признаю свою ошибку, больше этого не повторится. Извините нас, пожалуйста, извиняемся и перед девушкой, и перед всем народом.