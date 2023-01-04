«Они мечтали лечиться дома»: в самарский госпиталь привезли первых 45 бойцов, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке

Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Макеевки

В Самарский госпиталь доставили первых 45 бойцов, получивших ранения в Макеевке в новогоднюю ночь в результате обстрела ВСУ. С ранами их доставили в ростовский госпиталь, где с военнослужащими встретился губернатор Дмитрий Азаров. Бойцы обратились к главе региона и просили способствовать их переводу в самарский госпиталь. К счастью, все получилось, и в канун Рождества 45 бойцов прибыли в Самару. И теперь с ними смогут увидеться родные и близкие.

Дмитрий Азаров встретился с бойцами в госпитале, они поблагодарили за участие: "Дома лучше, и стены здесь родные".

- Обещал же. И сейчас еще по мере того, как товарищи ваши будут готовы к транспортировке, постараюсь, чтобы в ближайшие дни они также были доставлены, - пообещал губернатор. Он также подчеркнул, что рад видеть земляков дома и что еще более радостно - увидеть с военнослужащими смогут родные и близкие, которые пережили страшные минуты, узнав об обстрелах и взрывах.

Попасть к своим родственникам жены, матери, дети смогут по спискам и паспортам - такая пропускная система поможет избежать накладок и ожидания.

В разговоре с медиками госпиталя губернатор упомянул, что бойцы хотели попасть именно к ним.

- Врачи у нас квалифицированные, опыт большой, уверены - быстро пойдут на поправку, - отметили медики.

В Самару в первую очередь направили тех, кто был готов к транспортировке. Постарались и ростовские медики, и представители министерства обороны. Сначала доставить раненных хотели поездом, но в итоге выделили спецборт, и все прошло гораздо быстрее.

-Я благодарен Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих, благодарен врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу ростовского госпиталя за самое внимательное и профессиональное отношение к нашим защитникам Отечества из Самарской области. - подчеркнул губернатор.

Бойцы благодарили за перевод в Самару

Также достигнута договоренность о том, что военнослужащих, которым нужна специализированная помощь, направят в лучшие клиники страны. Также помощь продолжат оказывать бойцам, которые сейчас находятся в городской больнице Макеевки. За их состоянием будут пристально следить и они тоже получат все необходимое лечение и транспортировку - как только это станет возможно.

- Рад был сегодня увидеть на лицах бойцов улыбку. Наверное, это самое дорогое для меня, что случилось за последние дни — улыбка бойцов, которые оказались на родной земле, - заключил Дмитрий Азаров.