Пиняева в «Крыльях» может заменить аргентинец, игравший за дубль «Манчестер Сити»

В "Крыльях" может появиться аргентинец Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов», как сообщают Metaratings.ru и ряд телеграм-каналов, сделали предложение аргентинскому клубу «Расинг» из Авельянеды о приобретении футболиста Бенхамина Антонио Гарре. По имеющейся информации, самарский клуб готов выплатить аргентинскому 1,5 млн долларов за игрока.

22-летний Гарре выступает на позиции вингера, может сыграть как справа, так и слева. Если судить по этим параметрам, он призван заменить в составе «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, который перед Новым годом перешел в московский «Локомотив» вместе с форвардом Максимом Глушенковым. На позицию Глушенкова «Крылья» уже приобрели у «Оренбурга» уроженца Крыма Владимира Сычевого.

Бенхамина Гарре связывают с Пиняевым, помимо игровой позиции, еще и некоторые факты биографии. Так, Пиняев во многом стал медийной фигурой после того как в юношеском возрасте дважды слетал на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Гарре в этом смысле достиг большего. В 16-летнем возрасте он попал в систему другого знаменитого манкунианского клуба - «Манчестер Сити», где провел 4 года, периодически играя за дубль «МС». В форме манчестерской «молодежки» он выходил на поле 43 раза, на его счету 10 голов и 5 ассистов.

В этот же период Гарре был призван под знамена национальной сборной Аргентины U-17. В ее составе он провел 4 матча на юношеском чемпионате Южной Америки. К нынешнему времени на его счету также 2 матча за молодежную сборную U-20.

В 2020 году футболист вернулся на родину. Уроженец Буэнос-Айреса заключил контракт с «Расингом» из города Авельянеда (по-аргентински произносится «Авежанеда»), входящего в состав столичной агломерации. За 2 года в этом клубе, являющемся одним из лидеров аргентинского футбола, он провел 24 матча и забил 1 мяч.

В 2022 году Гарре был арендован столичным «Ураканом», имеющим репутацию «могильщика грандов». Бенхамин принял участие в 25 матчах, отличился 4 голами и одной результативной передачей.

Корреспондент «КП-Самара» выяснил, как правильно произносить имя и фамилию этого игрока. Поскольку Аргентина является испаноязычным государством, имя футболиста произносится не Бенджамин (на английский манер) и не Бенжамин (на французский), как пишут большинство источников, а Бенхамин. В фамилии Гарре ударение падает на последний слог.

Ранее «КП-Самара» сообщала о том, что защитник Матео Барач, которым интересовался клуб из ОАЭ, летит на сбор в Турцию вместе с «Крыльями Советов».