Сменила перо на растения: многодетная мать из Самары бросила профессию и открыла фитосалон

Многодетная мама из Самары бросила профессию журналста ради салона цветов. Фото: личный архив

В Самаре многодетная мама бросила профессию и кардинально изменила свою жизнь ради цветов. Девушка добилась желаемых целей, а после решила создать себя заново. Без страха она оставила профессию журналиста и слушала только свое сердце, которое спустя время привело ее к растениям. Ксения Занина рассказала журналисту «КП-Самара» почему решила сменить перо на горшки с цветами и как обычное хобби стало делом ее жизни.

«Декрет меня переформатировал»

Ксения Занина еще в школе окружила себя мечтами о журналистике. Молодую девушку очаровал атмосферой этой профессии писатель Сергей Довлатов. Она с жадностью поглощала его книги. Полюбила слог и родной язык. Путь был намечен — Самарский университет. Оттуда через 5 лет девушка вышла уже опытным журналистом и продолжила свою карьеру.

- У меня уже был большой багаж знаний, так как я начала трудиться еще на первом курсе. Посвятила где-то 7 лет жизни профессии. Мне удалось поработать в нескольких изданиях. Например, «Волжская коммуна» и «Аргументы и Факты». - говорит Ксения.

В «Аргументах и Фактах» она и оставила свой последний след в журналистике. Потом случилась любовь, а за ней и брак, и декретный отпуск. В издательство Ксения больше не вернулась.

-Так получилось, что мой декретный отпуск затянулся на 5 лет. Я трижды стала мамой. Тогда же и обрела новое увлечение — комнатные растения. У меня уже была небольшая коллекция из трех цветков: гибискуса, кротона и драцены. Захотелось большего, - рассказывает Ксения Занина. – Я считаю, что меня переформатировал декрет. Мне кажется, каждая женщина после появления ребенка начинает по-другому думать. Вот и я начала заниматься тем, что приносит мне удовольствие, мысли о карьере ушли на второй план.

Сначала Ксения озеленила свою лоджию. Девушке нравилось ухаживать и наблюдать за своими зелеными питомцами. Она приобретала растения на Avito, искала коллекционеров.

- Душа требовала экзотики. Опыта для этого уже было достаточно. Моя коллекция пополнилась хищными растениями и теми цветами, с которыми вряд ли бы справился новичок. Я постоянно изучала новую информацию, это затягивало.

Были случаи, когда растения болели, но Ксения научилась справляться и с этим. Она не бросала начатое и не сидела на месте.

Ксения Занина написала книгу, которая стала бестселлером. Фото: личный архив

Написала книгу, которая стала бестселлером

-Нужно было двигаться дальше. Стало скучно, поэтому я решила передать свой опыт растениеводства. Я рискнула и написала книгу. Трудиться над ней начала еще в 2018 году.

Книга «Цветок в горшке — как вырастить растение и не сесть в лужу» первый раз была выпущена тиражом в 500 экземпляров. Ксения выпустила свое творение в мир на собственные средства. Все быстро раскупили. Ведь уже на тот момент Ксения начала вести свой блог в популярной социальной сети. Ее первые читатели и стали покупателями.

-В блоге я рассказывала о своем опыте. Людям нравилось.

История с книгой не закончилась. Вскоре с девушкой связались представители российской издательской компании «Эксмо».

-Они предложили растиражировать «Цветок в горшке» по книжным магазинам. Первый тираж быстро раскупили. Книга стала бестселлером по рейтингу «Озона» и интернет-магазина «Лабиринт». Потом напечатали еще один тираж, он еще в продаже, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Ксения.

«Мы озеленяем самарские сердца»

Следующей целью опытного цветовода стало открытие своего салона. Спойлер — с ней она легко справилась.

-Мне захотелось укоренить свое дело, превратить его во что-то большее, чем просто картинку. С подругой твердо решили, что откроем свое пространство и будем озеленять самарские сердца. Существует такое направление, как фитодизайн. Это введение растений в дизайн интерьера офиса или жилого пространства. Этим мы и занимаемся.

Цветы из хобби превратились для Ксении в главное дело жизни. Фото: личный архив

По словам Ксении, в помещении с растениями человеку находится намного приятнее. Срабатывает так называемый биофильный инстинкт.

-Человеку хочется быть ближе к природе. Тем более, когда мы живем во времена каменных джунглей. На выручку приходят растения. Они эмоционально успокаивают человека, - поделилась эксперт.

«Я — мать героиня»

Сейчас Ксения основное время проводит в своей студии. Параллельно девушка продолжает вести блог. У нее более сотни тысяч читателей. Конечно, основная тема — цветы. Самарчанка рассказывает подписчикам о том, как правильно подобрать растение и сочетать его в интерьере.

-Сейчас мой основной заработок — это продажи растений и услуги озеленения. Дома у меня теперь коллекция небольшая, выращиваю адениумы. Это то, чем мне сейчас нравится заниматься — следить за зарождением жизни и дальнейшим развитием.

Дети Ксении еще совсем малыши, самому старшему всего 5 лет, но уже сейчас они разделяют с мамой интерес к растениям.

-Мне нравится, что они не обижают цветы. Дети не пытаются их сломать, выдернуть. Им хочется полить, посадить что-нибудь. Я, конечно, поддерживаю это. Мне кажется, они владеют таким же опытом, что и я. Честно, растения для меня такие же дети. Ну, а я тогда — мать героиня, - смеется Ксения Занина.

А что касается журналистики, то девушка ни о чем не жалеет.

-Это фундаментальное образование, которое способно осчастливить любого человека. Очень много знаний можно получить. Коммуникативные навыки помогают и в жизни, и в бизнесе, и в любой другой сфере.