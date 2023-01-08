Метро, больница и тоннель под железной дорогой: что построят в Самаре в 2023 году

Одной из главных строек Самары в 2023 году станет метро. Фото: Евгений Щекин

Стало известно, что построят в Самаре в 2023 году. Собрали знаковые для города объекты в одном материале.

Станции метро «Алабинская» и «Театральная»

Главная городская стройка в Самаре — конечно же, метрополитен. На 2023 год запланирована абсолютно большая часть работ по продлению существующей линии до новой станции «Театральная».

За предстоящие 12 месяцев должен полностью быть построен туннель от «Алабинской» до «Театральной», а на новой станции начаться отделочные работы.

К концу 2023 обещано восстановить движение трамваев по улице Галактионовской, а это означает, что котлована на месте «Театральной» возле площади Куйбышева уже к тому времени не должно быть.

Принять пассажиров новая станция метро, согласно планам, сможет в I квартале 2024 года. Зато в 2023-м обещано полностью «довести до ума» станцию «Алабинская», которая пока задействована только наполовину.

Но, судя по тому, что все ключевые стройки в Самарской области в последние годы ведутся с опережением графика, - как знать, может быть, и движение поездов до «Театральной» откроется уже в этом году?

Улица XXII партсъезда

В 2023 году должно открыться полноценное автомобильное движение на участке улицы XXII партсъезда от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Много десятков лет этот отрезок являл собою «проселочную» дорогу в частном секторе, упиравшуюся в промышленную железнодорожную линию вдоль проспекта Карла Маркса. В ближайшие месяцы эта дорога будет реконструирована, и в Самаре появится еще один столь нужный «поперечник».

А вот продления улицы XXII партсъезда от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой и далее до Солнечной, возможно, придется ждать до 2030 года. Так, по крайней мере, пока обозначено в Генплане Самары. Но финансирование на строительство и реконструкцию этого участка выделено из бюджета уже на 2023 год.

Также начнутся работы по продлению улицы Авроры до Постникова оврага и по обустройству магистрали «Центральная» от Ракитовского шоссе до автодороги «Обход г. Самары»

Тоннель между двумя «Кошелевыми»

Автодорога между поселком Крутые Ключи и «Кошелев-парком» на нынешний момент имеет существенный «тормозящий» фактор — железнодорожный переезд со шлагбаумом. 5-й этап строительства Северного шоссе предполагает обустройство тоннеля под железнодорожными путями. По обещаниям областных властей, новая дорога должна быть введена в строй к августу 2023 года.

Новый корпус детской инфекционной больницы

Завершается возведение нового корпуса детской областной инфекционной больницы № 1. В ноябре 2022 стройку посетили самарский губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Тогда готовность объекта оценивалась на 75 %. Обещано, что новое здание сможет принять пациентов в I квартале 2023 года. Этот корпус стационара рассчитан на 100 койко-мест.

Дом-«тетрис» за «Аквариумом»

Необычный по архитектуре дом вырос посреди бывшего двора за торговым центром «Аквариум» на улице Мичурина — там, где, казалось бы, «воткнуть» еще одно здание было совершенно некуда. Несмотря на то, что по месту строительства есть вопросы, дом наверняка станет еще одной архитектурной доминантой Самары и точкой интереса для гостей города.

В высоту здание уже выросло полностью, сейчас в нем ведутся отделочные работы. На сайте компании-застройщика активно продаются квадратные метры жилплощади в доме-«тетрисе». Сроком сдачи жилья там обозначен IV квартал 2022 года. Судя по всему, ключи от квартир их владельцы получат чуть позже, но очевидно, что уже скоро.

«Проблемный» ЖК «Космолет»

Жилой комплекс «Космолет» на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Этот проблемный объект долевого строительства взялся завершить другой застройщик. Для ускорения процесса планируется привлечь инвесторов. ЖК будет состоять из трех секций 32 этажа.

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