Синоптики рассказали, сколько продлится "бабье лето" в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После холодных дней «бабье лето» в Самаре радует жителей теплой погодой. Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова в эфире радио «Комсомольская правда - Самара» рассказала, сколько еще продержится тепло, когда ждать похолодания и почему прогноз погоды не всегда совпадает с реальностью.

«Полубабье лето»

- Людмила Григорьевна, скажите честно, бабье лето уже «все»? Два дня было таких хороших, но в прогнозах на следующую неделю рисуют похолодание и дожди… - Вообще, если критично относится к этому периоду, то получается «полубабье» лето. У нас есть повышенный температурный режим, последние дни на 6 градусов выше нормы. День 19 сентября был самым теплым по области – от 27 до 30 градусов. Все - таки, это не совсем бабье лето. Думаю, еще будут более теплые периоды.

- Какую одежду готовить в ближайшее время?

- В дневные часы будет от 19 до 24 градусов. Это тепло для нынешнего времени. Да и ночные температуры довольно высокие – от 9 до 15 градусов. До конца недели такой температурный режим сохранится, но будут выпадать осадки.

«Прогноз касается только отдельных районов» - Недавно появилась информация о предстоящих грозах, даже писали, что объявлен желтый уровень опасности. Но, по итогу, ничего такого не произошло. Вам бывает обидно, когда ваши прогнозы не сбываются?

- Если внимательно читать сообщения от МЧС, можно заметить, что такое может произойти лишь в отдельных районах. Мы анализируем материалы – порывы ветра были, но сильный дождь чуть-чуть не набрал. Выпало 6 миллиметров осадков, а чтобы дождь считался сильным, нужно 7. Конечно, бывает обидно. У нас много собирательных пунктов, и мы владеем информацией, которой нет у многих людей.

- Какой погоды ожидать самарцам к концу сентября?

- По прогнозам Гидрометцентра России сентябрь должен был быть теплее на один градус выше нормы. Я думаю, на эту цифру он и выйдет. А повышенный температурный режим будет продолжаться числа до 25-го. После 25-го ожидается понижение до 12-17 градусов днем и 7-12 ночью.

- В конце лета было просто катастрофически жарко. Неужели такие температуры обусловлены глобальным потеплением?

- На самом деле, лето у нас было не таким жарким, как показалось. Лето 2021 года было на 3 градуса теплее нормы, лето 2022 – на 1 градус, и то за счет августа.

- Когда начнется зима и будет ли она ранней?

Если брать статистику, то зимний период обычно начинается с ноября. Обычно в этом месяце идет переход за 0 градусов, а это характеризует начало зимы. Снег же по статистике появляется во второй половине ноября. Не могу гарантировать, что так будет в этом году, но это долгосрочные прогнозы.

- Погодные рекорды дают синоптикам информацию о том, чего ждать дальше? Или здесь нет никакой взаимосвязи?

- Конечно, сложно сказать, какой день станет самым холодным или самым теплым. Предсказать, что, например, завтра мы побьем какой-то рекорд, нереально. Просто за весь период наблюдения может быть такое, что конкретный день будет очень сильно отличаться от того, что было раньше.

«Синоптики – не боги»

- Можно ли предположить, исходя из наблюдений, какая погода будет у нас лет через 5-10?

- То, что климат меняется – это однозначно. Мы пересчитали нормы за последние 30 лет, и могу сказать, что каждый месяц температура, так или иначе, повышается. Зимой осадки изменились в сторону повышения, стало не так холодно, где-то оттепели добавилось. За последние 20 лет не было ни года, когда среднегодовая температура не превышала бы норму на пару градусов. Вообще, мы находимся на суше, и резкие температурные колебания обходят нас стороной, потому что на границе с водными объектами больше ураганов, наводнений. Серьезных катаклизмов ждать точно не стоит.

- Какова достоверность краткосрочных и долгосрочных прогнозов?

- Краткосрочный – 3 дня, долгосрочный прогноз – это прогноз на сезоны. Краткосрочные прогнозы сбываются с вероятностью 93-98%, а с долгосрочными иначе – чем дальше период, тем меньше вероятность, что он оправдается. Прогноз – это уравнение, и в каждом уравнении может быть ошибка, которая с каждым днем увеличивается. Синоптики, к сожалению, не боги.