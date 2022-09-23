Зима не за горами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается «бабье лето» - холода в начале сентября сменила теплая и комфортная погода. Однако синоптики предупреждают – потепление временно, и в положенное время в Самарскую область придет по-настоящему осенняя погода, а потом и зима. Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала журналисту «КП-Самара», Когда выпадет снег в Самарской области в 2022 году

КОГДА В САМАРЕ НАЧНЕТСЯ ЗИМА 2022

Начальник Самарского гидрометцентра отметила, что в регионе зимний период обычно начинается с ноября.

- Как правило, по статистике именно в этом месяце идет переход через отметку в 0 градусов, - отметила Людмила Анурова. – Это тот самый критерий, который характеризует начало зимы.

КОГДА В САМАРЕ ПОЙДЕТ ПЕРВЫЙ СНЕГ В 2022

Синоптик также высказала предположение, когда в Самаре пойдет снег в 2022 году.

- По статистике, первый снег в Самаре появляется во второй половине ноября, - пояснила Людмила Анурова. – Скорее всего так же будет и в 2022 году, однако это пока долгосрочные прогнозы, и точной гарантии, что именно так произойдет в этом году, мы пока дать не готовы.

КАКОЙ БУДЕТ ЗИМА 2022 В САМАРЕ

Также метеорологи обозначили примерные прогнозы, какой будет зима 2022 в Самаре. Людмила Анурова отметила, что точных прогнозов пока нет, однако есть однозначная тенденция изменеия климата.

- Синоптики уже пересчитали нормы за последние 30 лет, - отметила Людмила Анурова. – Точно могу сказать, что каждый месяц температура повышается – за последние два десятка лет в Самарской области не было ни одного года, когда средняя за 12 месяцев температура воздуха не превышала норму хотя бы на два градуса. Это относится и к зимам. Зимой в регионе уже не так холодно, а осадков выпадает больше, чаще случаются оттепели.

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