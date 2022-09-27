Спрос восстанавливается: эксперты рассказали, что ждет рынок новостроек Самары осенью 2022 года

Смогут ли новостройки Самары обогнать вторичку в рейтинге популярности у покупателей? Фото: Никита СЕНЬКО

Осень традиционно считается временем оживления деловой активности – включая активность на рынке недвижимости. Текущий год не стал исключением. Со второй половины сентября эксперты отмечают активизацию покупателей как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке. Что ждет недвижимость в Самаре осенью 2022 года, рассказали эксперты девелоперского рынка и сервиса Домклик от Сбера.

Интерес к новостройкам растет

Специалисты единодушно констатируют: спрос на рынке новостроек Самары восстанавливается.

- В начале весны цены на новостройки в Самаре резко выросли, этот прирост составил не менее 20-30%, - рассказала эксперт рынка недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании Мария Иванова. – Проектное финансирование банков помогло рынку новостроек удержаться на плаву без активных продаж. Поэтому, несмотря на ожидания многих потенциальных покупателей и снижение спроса, выросшие цены не снизились. И сейчас цена квадратного метра в новостройке в Самаре в среднем колеблется в пределах 80-150 тысяч за квадратный метр в зависимости от локации. Сейчас мы отмечаем рост интереса покупателей к новостройкам и увеличение числа уже конкретных сделок. А это значит, что рынок принял существующие цены, смирился с ними, и дальше, к концу осени, возможен новый небольшой рост.

Подросшие цены не помешали самарцам планировать новоселье: количество сделок растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А популярность «вторички» растет еще быстрее

Интересно, что, несмотря на многочисленные льготные ипотечные программы, призванные подстегнуть спрос на новостройки (и неплохо справляющиеся с этой задачей), вторичное жилье остается у покупателей более популярным. Так, по данным исследования сервиса недвижимости Домклик от Сбера, доля сделок на вторичном рынке по стране составляет 73,3%, в то время как на первичном – всего 19,6%. Те же пропорции характерны и для Самары. При этом количество заключенных на вторичном рынке сделок растет быстрее.

Вторичка в Самаре популярнее первички. Но рост спроса может заставить подрасти и цены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Привычные значения ипотечных ставок привели к тому, что темп роста вторичного рынка на сегодняшний день опережает темпы роста первичного, - говорит руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова. - Снижение ключевой ставки Центробанка 16 сентября еще больше увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать более значительный рост цен на вторичном рынке, а также дальнейшее уменьшение величины торга.

«Вторичка – база для покупки новостройки»

Эксперты называют несколько возможных причин такой популярности вторичного жилья в Самаре по сравнению с новостройками.

- Во-первых, сегодня в Самаре достаточно скудный выбор на рынке новостроек. Жилье строится, но его качество оставляет желать лучшего, - считает Мария Иванова. - Застройщики не уделяют должного внимания тому, чтобы продумать свой проект, планировки, чтобы сделать новый ЖК более привлекательным по отношению к квартирам на вторичном рынке. Но в то же время именно «вторичка» сегодня является основной базой для покупки «первички» – чтобы купить квартиру в новостройке, большинство самарцев перед этим продает уже существующее жилье.

Лучше подыскать квартиру, пока ставки по ипотеке не увеличились. Фото: Shutterstock

Эксперты прогнозируют, что тенденция роста цен и на новостройки, и на вторичное жилье в Самаре осенью 2022 года сохранится, однако увеличение будет плавным и ограничится примерно десятью процентами. Тем не менее число сделок будет расти – во всех сегментах рынка. Увеличению спроса на квартиры будет способствовать и анонсированное Центробанком повышение ставок по ипотеке на квартиры в новостройках с низким первоначальным взносом. С декабря заемщикам придется платить на 2 процентных пункта больше, и многие постараются оформить ипотечный кредит до этого момента.

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