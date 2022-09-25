«Он уже стоял на пороге смерти»: тольяттинские врачи спасли мужчину рискованной операцией на открытом сердце

Тольяттинские врачи провели уникальную операцию

Рискованную операцию на открытом сердце провели тольяттинские врачи. Их профессионализм помог спасти жизнь 40-летнему пациенту с инфарктом миокарда.

Шансов было немного

Пациент поступил в больницу №2 имени В.В.Баныкина ранним утром. Мужчину с инфарктом привезли на скорой помощи, врачи сразу поняли – чтобы спасти жизнь человеку, нужно было восстановить кровоток в сердечной мышце и установить стент. Но возникли проблемы. У пациента закупорился крупный сосуд и дежурный сосудистый хирург справиться с задачей и поставить стент не смог. И тогда на помощь позвали других врачей. Сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский тут же выдвинулся на работу, ни минуты не медля.

- По пути в больницу я прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения и понял: необходимо решиться на операцию на открытом сердце. Операции по аортокоронарному шунтированию в остром периоде инфаркта миокарда, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются успешно. Но только это давало надежду на благоприятный исход, - рассказал он.

Кода доктор уже заходил в больницу, решение было принято. Коллегам он сразу сказал: делаем операцию на открытом сердце. Быстрая подготовка – и вот команда уже в операционной. Их слаженная и четкая работа позволили быстро и качественно провести операцию. Шансов на успех было немного, но врачи использовали их успешно и выполнили аортокоронарное шунтирование. Уже на вторые сутки после вмешательства мужчину перевели в палату из реанимации, и вскоре он начал самостоятельно ходить.

Спасают жизнь тольяттинцам

Заведующий сердечно-сосудистым отделением Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина Валерий Рудуш высказал благодарность свои коллегам, мастерство которых спасло человеку жизнь:

- Прежде всего благодарю Александра Карповского — это опытный, перспективный специалист, освоивший сердечно-сосудистую хирургию в полном объеме. Это заведующий отделением реанимации корпуса №1, врач-перфузиолог Андрей Ростов, который обеспечивал работу аппарата искусственного кровообращения во время операции. Это анестезиолог-реаниматолог Тимур Баратов, владеющий сложным навыком подбора анестезии во время операции при остановленном сердце. Их высочайший профессионализм обеспечили успех экстренной операции и позволили сохранить жизнь пациента.

За прошедшее время 2022 года специалисты отделения тольяттинской больницы выполнили 1526 оперативных вмешательств, 28 операций было проведено по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.