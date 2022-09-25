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Общество25 сентября 2022 7:40

«Он уже стоял на пороге смерти»: тольяттинские врачи спасли мужчину рискованной операцией на открытом сердце

В Тольятти врачи спасли мужчину с инфарктом операцией на открытом сердце
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Тольяттинские врачи провели уникальную операцию

Тольяттинские врачи провели уникальную операцию

Рискованную операцию на открытом сердце провели тольяттинские врачи. Их профессионализм помог спасти жизнь 40-летнему пациенту с инфарктом миокарда.

Шансов было немного

Пациент поступил в больницу №2 имени В.В.Баныкина ранним утром. Мужчину с инфарктом привезли на скорой помощи, врачи сразу поняли – чтобы спасти жизнь человеку, нужно было восстановить кровоток в сердечной мышце и установить стент. Но возникли проблемы. У пациента закупорился крупный сосуд и дежурный сосудистый хирург справиться с задачей и поставить стент не смог. И тогда на помощь позвали других врачей. Сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский тут же выдвинулся на работу, ни минуты не медля.

- По пути в больницу я прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения и понял: необходимо решиться на операцию на открытом сердце. Операции по аортокоронарному шунтированию в остром периоде инфаркта миокарда, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются успешно. Но только это давало надежду на благоприятный исход, - рассказал он.

Кода доктор уже заходил в больницу, решение было принято. Коллегам он сразу сказал: делаем операцию на открытом сердце. Быстрая подготовка – и вот команда уже в операционной. Их слаженная и четкая работа позволили быстро и качественно провести операцию. Шансов на успех было немного, но врачи использовали их успешно и выполнили аортокоронарное шунтирование. Уже на вторые сутки после вмешательства мужчину перевели в палату из реанимации, и вскоре он начал самостоятельно ходить.

Спасают жизнь тольяттинцам

Заведующий сердечно-сосудистым отделением Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина Валерий Рудуш высказал благодарность свои коллегам, мастерство которых спасло человеку жизнь:

- Прежде всего благодарю Александра Карповского — это опытный, перспективный специалист, освоивший сердечно-сосудистую хирургию в полном объеме. Это заведующий отделением реанимации корпуса №1, врач-перфузиолог Андрей Ростов, который обеспечивал работу аппарата искусственного кровообращения во время операции. Это анестезиолог-реаниматолог Тимур Баратов, владеющий сложным навыком подбора анестезии во время операции при остановленном сердце. Их высочайший профессионализм обеспечили успех экстренной операции и позволили сохранить жизнь пациента.

За прошедшее время 2022 года специалисты отделения тольяттинской больницы выполнили 1526 оперативных вмешательств, 28 операций было проведено по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.

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