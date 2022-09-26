Месяц жили одни в запертой квартире: в Самаре после смерти матери больные брат с сестрой оказались на грани гибели

Брат с сестрой месяц прожили одни в запертой квартире. Фото: соцсети

В Самаре произошла дикая история, которая лишь благодаря счастливой случайности не закончилась страшной трагедией. После смерти матери двое инвалидов, брат и сестра Лена и Андрей (имена изменены – прим. ред.) провели месяц в одиночестве в запертой квартире и буквально оказались на грани голодной гибели. К счастью, в ситуацию вмешались неравнодушные люди. Благодаря им ребята получили шанс вырваться из замкнутого круга, однако сейчас им очень нужна помощь и поддержка. Журналист «КП-Самара» узнала подробности истории у исполнительного директора БФ ЕВИТА Ольги Шелест.

«Их просто не существует»

От этой истории волосы встают дыбом. Все началось с того, что в один из паспортных столов Самары пришла женщина и привела с собой двоих молодых ребят. 22-летняя Лена и 21-летний Андрей, брат и сестра, оба передвигались с большим трудом из-за серьезной генетической болезни. Увидев ребят, паспортистка пришла в ужас – молодые люди были худые и изможденные. А узнав подробности их истории, и вовсе забила тревогу.

Когда-то у Лены и Андрея была семья, а жизнь можно было назвать вполне сносной. У ребят были бабушка и дедушка, мама и папа – заботливые взрослые, которые заботились о брате с сестрой с врожденным генетическим заболеванием и нарушением работы мозжечка. Но потом ситуация изменилась. Сначала умерли бабушка с дедушкой. Потом семь лет назад погиб отец. До последнего времени о больных детях заботилась мама. Но летом этого года не стало и ее.

- Возможно, эта мама была не самая благополучная, но она была, и о детях заботилась, - рассказывает Ольга Шелест. – А когда ее не стало, ребята оказались совсем одни. И месяц жили одни в запертой квартире, где даже не было холодной воды. Как они жили, что ели все это время – не знаю. Они с трудом передвигаются по дому: сестренка чуть лучше, мальчик - только с поддержкой. Они – сироты, которых официально вообще не существует. У них нет ни одного документа, даже паспорта. Только потому, что неравнодушная знакомая привела их в паспортный стол, они немножко проявились из той тьмы, в которой жили.

Ребятам очень нужна помощь неравнодушных взрослых. Фото: соцсети

«Два напуганных птенчика»

Неравнодушный руководитель паспортно-визовой службы позвонила Ольге Шелест, та сразу же сообщила о попавших в беду ребятах властям – начиная от рядовых сотрудников центров социального обслуживания до министров. К чести чиновников нужно отметить, что реакция была моментальной – буквально на следующий день соцработники, врачи и волонтеры приехали к ребятам домой.

- Нас встретили два напуганных птенчика, - вспоминает Ольга Шелест. - Худенькие брат и сестра, выглядящие как подростки. Девочка все время сидела на стуле в кухне, а брат еле-еле с нашей поддержкой присоединился к нам и тоже как будто прилип к стулу. У брата ступни были темно-синего цвета, как будто опухшие, с какими-то шишками. Я спросила у него, можно ли их потрогать, он разрешил. Сверху ноги были горячие, но сами пальцы - ледяные. Посоветовалась с врачом, и мы решили надеть ему теплые носки.

Волонтеры спросили у ребят, как они живут и как проводят время. - Я сижу тут на кухне и смотрю телевизор, - рассказала Лена про нехитрый быт. – Потом подогреваю еду, мы кушаем, потом мою посуду и снова смотрю телевизор. А Андрей смотрит телевизор в комнате мамы. Раньше у нас был ноутбук, но теперь нет. Поэтому мы смотрим телевизор...

«Главная проблема – одиночество»

Андрея и Лену осмотрел терапевт, им оформили медицинские документы и определили в помощь соцработника. Параллельно - обзвонили управляющие компании и договорились, чтобы ребятам починили кран, и чтобы в их квартиру вернулась холодная вода.

А БФ ЕВИТА привез брату с сестрой молочные каши и лечебное питание, чтобы обеспечить их едой, которая не портится, а также ноутбук, чтобы ребята могли общаться с внешним миром.

- Мы составили конкретный план действий, - рассказывает Ольга Шелест журналисту «КП-Самара». - Уже оформили ребятам паспорт и полис, сейчас они ложатся в больницу на обследование для оформления инвалидности и пенсии. Также нужно будет назначить им социального работника, помочь с реабилитацией и оформлением документов на квартиру. Но самое главное – ребятам нужна приемная семья. Вся наша помощь не решит их главной проблемы: одиночества. В Самарской области есть программа, которая позволяет оформить приемную семью для инвалидов или пожилых. Они должны остаться жить в своей квартире, где им знаком каждый уголок. Но им очень нужен человек, который станет для них другом и проводником в нашем непростом мире.

Если вы хотите помочь ребятам, вы можете обратиться сюда.

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