«Хотим, чтобы нас перестали бомбить»: актриса донецкого театра в родной Самаре проголосовала за возвращение Донбасса в Россию

Алла проголосовала на референдуме в родном городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алла Ульянова недрогнувшей рукой берет бюллетень, проходит в кабинку, ставит отметку и перед тем, как бросить листок в урну ненадолго останавливается.

- Мне даже хочется сфотографировать это «Да». Это просто исторический момент. Не передать словами, как долго мы ждали этого референдума, - признается она.

Актеры решили проголосовать во время гастролей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с коллегами из Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Алла приехала в Россию на гастроли. Ездили по разным городам и уже в путешествии узнали об объявленном референдуме. Решили сразу: голосовать будут обязательно. Вот только где?

- И тут просто мистика какая-то произошла. Нам говорят – в Самаре будем как раз в это время, будет выездное голосование. И получается, что мы едем в Самару, в город, в котором я родилась, я возвращаюсь на родину и должна проголосовать, чтобы вернуть на родину весь наш регион, - говорит Алла. – Конечно, я делаю это!

Вечером у нее и ее коллег - спектакль, он про историю, про то, с чего начиналось все происходящее на Украине.

- Смотреть его придут мои родственники, которых я не видела 50 с лишним лет. Это очень волнительно, мурашки по коже. Мне хочется, чтобы все знали историю нашу, чтобы и мы сами ее не забывали, - рассказывает актриса.

Алла признается, что все ее земляки уже давно мечтают о таком решении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре – тогда город назывался Куйбышев – она родилась в 1956 году. В четыре года вместе с мамой уехала к родителям отца, на Донбасс, там и прожила всю жизнь.

- У нас все хорошо было, все сломалось в 2004, когда начались все эти события на Украине. И в 2014 году нам уже объявили настоящую войну. Мы заявили права на русский язык, на память отцов и дедов, мы хотели жить и трудиться. А у нас отобрали пенсии и пособия, нас начали бомбить с самолетов. Мы не могли поверить, что на нас напала наша же страна, а нам говорили: вы не нужны, нужны ваши территории, вас нужно обнести колючей проволокой, - с содроганием вспоминает Алла.

Вот такие бюллетени дают всем голосующим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она говорит, что главное, на что надеются жители Донбасса, голосуя за присоединение к России, это мир и спокойствие.

- Мы с утра до вечера все эти годы сидели под бомбежками. Мы не можем спокойно гулять по парку, так как не знаешь, где наткнешься на «лепесток». Наши мужчины воюют с 14-15 года, так надо, наверное. Мы хотим мира, мы никогда не хотели воевать, хотим, чтобы нас перестали бомбить. В ваших городах такое ощущение мира и покоя! Мы тоже хотим мира, хотим его как можно быстрее. И помощь России нам очень нужна!