Самарские нейрохирурги сделали уникальную операцию пациенту с редкой травмой шейного позвонка

При выполнении операций пациентам с подобными травмами есть высокие риски для жизни. Фото: правительство Самарской области

У жителя Новокуйбышевска Анатолия Кочеткова был перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка. Такая травма является редкой и сложной. В Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова жителю региона сделали уникальную операцию. Нейрохирурги впервые в Приволжском федеральном округе применили метод остеосинтеза с помощью биодеградирующего винта, сообщает правительство Самарской области.

Анатолий Кочетков старается вести активный образ жизни. Зимой любит гулять в парке, а в теплое время заниматься скандинавской ходьбой. Летом главный досуг мужчины – дача, где и произошел во время отдыха несчастный случай, результатом которого стала опасная травма.

— Я поскользнулся, упал, дошел до веранды и почувствовал сильные, простреливающие головные боли. Приехала жена, вызвали скорую. В больнице имени Пирогова меня обследовали и направили на операцию, — делится Анатолий Кочетков.

При выполнении операций пациентам с подобными травмами есть высокие риски для жизни. Они связаны с близостью перелома к жизненно важным центрам головного мозга, сердечной и дыхательной деятельности. В стране такие вмешательства проводятся всего 15-20 раз в год.

Мужчина уже почти не ощущает боли при ходьбе. Фото: правительство Самарской области

— Мы впервые применили биодеградирующий винт, что позволило надежно зафиксировать перелом, исключив отторжение и смещение импланта. Благодаря винту образовывается более качественная костная мозоль и пациент раньше восстанавливается, — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением №5 Сергей Сергеев

По словам Анатолия Кочеткова, восстановление идет быстрыми темпами. Он чувствует себя хорошо, уже может перемещаться, не ощущая боли, и благодарит весь коллектив отделения.

В нейрохирургическом отделении №5 с применением современных технологий лечат травмы и заболевания головного и спинного мозга, периферической нервной системы. Специалисты применяют широкий спектр технологий, среди которых установка сложных имплантов на любом отделе позвоночника с фиксацией на 360 градусов. Некоторые технологии там внедрили первыми в России. Например, в отделении впервые установили шейные и поясничные искусственные межпозвонковые диски, противорецидивный имплант «Баррикад» при грыжах дисков.