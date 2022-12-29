«Впервые пользователи получили единый доступ к пяти топовым видеосервисам»: интервью с заместителем директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком»

Подходящее развлечение в сервисах Ростелекома найдется для каждого члена семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современный человек не может себе представить жизнь без интернета: в квартире продвинутого пользователя он нужен утюгу, чайнику и даже лампочке. Мы окружили себя миром умных вещей и хотим каждую минуту быть в курсе любых новостей, оставаться на связи с миром и важными для нас людьми. Обеспечивают такую возможность каждому из нас телеком-провайдеры. «Ростелеком» является одним из крупнейших игроков этого рынка в Самарской области, именно эта компания занимается в регионе устранением цифрового неравенства и подключением к сети небольших населенных пунктов. О том, как компания выстраивает взаимодействие с пользователями, какими проектами может гордиться организация на территории региона и как современные тарифы помогают экономить, мы поговорили с заместителем директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Светланой Белоглазовой.

Светлана Сергеевна, сегодня «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. По стране он охватывает миллионы домохозяйств, обеспечивает подключение к сети государственных и частных организаций. Ежегодно абонентская база компании только увеличивается за счет прироста новых клиентов и наиболее низкого оттока среди других провайдеров. В чем секрет успеха?

- Действительно, статистика говорит о том, что от нас редко уходят к другим операторам. Наше исследование показывает, что перешедшие к другим провайдерам абоненты (50% опрошенных), отмечают ухудшение качества услуг посравнению с «Ростелекомом». По нашим данным в среднем абонент «Ростелеком» если и сталкивается с отключениями, то длятся они всего 4 минуты в год. Есть еще коэффициент доступности сети – он у нас 99,5%. Этот показатель зависит от абонентской базы, затронутойавариями и умноженной на часы простоя. Чем больше аварий, тем меньше коэффициент.

Деньги, которые мы получаем с абонентов, идут на реинвестирование в сеть. Мы вкладываемся в инфраструктуру больше, чем любой другой игрок на рынке (что подтверждают данные по охвату нашей сети). Наша прибыль, поскольку мы компания с государственным участием, тоже идёт на социальные программы. Мы возвращаем затраты государству в виде налогов, на которые строят школы и дороги, развивают социально значимые сферы жизни людей.

Проще говоря, мы заботимся о том, чтобы каждый абонент получал максимально качественные услуги, а наши клиенты, убедившись в этом, остаются с нами надолго и все время расширяют для себя линейку используемых продуктов.

То есть надежный интернет – это ваша работа. Сложно добиться результата?

- Интернет – это не просто кабель в квартире. Сигнал обеспечивает невероятно сложная система, которая состоит из множества компонентов. Это живой, чувствительный организм. Аварии могут случаться по множеству причин: обрыв кабеля из-за погодных условий или по вине третьих лиц, технические сбои на коммутаторах и ошибки в высоконагруженных и сложно устроенных IT системах. Каждую минуту в процессе предоставления домашнего интернета задействованы сотни человек: монтёры, прокладывающие кабели в канализационных люках, водолазы и альпинисты, устраняющие неполадки под водой и на высоте, специалисты, которые устраняют повреждения кабеля, пролегающего в промерзшей почве. Представьте, для того, чтобы вы сделали одно простое действие в интернете, сигнал должен преодолеть сотни и тысячи километров. Это технологии возможностей и те люди, кто их обеспечивает – настоящие герои.

Светлана Белоглазова рассказала, как провайдер устраняет цифровое неравенство

Интернет в России – один из самых дешевых в мире. Тем не менее, абоненты на местном рынке сравнивают стоимость услуг не с условной Швецией и Германией, а с предложениями других операторов. Какие возможности экономить есть у пользователей «Ростелекома»?

- Все тарифы, которые мы предлагаем пользователям, хорошо сбалансированы. Главный же на мой взгляд принцип, который позволяет экономить, это возможность выбирать только необходимые услуги. И помогает в этом «Конструктор цифровых услуг». Это даже не столько тариф, сколько продукт, который можно настроить под себя, выбрать нужное количество услуг. Например, большой пакет минут тем, кто любит поговорить по телефону, набор интересных телеканалов любителям сериалов или спортивных трансляций, высокую скорость интернета для игр или просмотра фильмов.

Мы первые на рынке предложили пользователям максимальное наполнение пакета цифровых услуг и контента с экономией до 69%. Предложение включает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов — подписку «Wink 5-в-1». Множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно теперь не нужно: в подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая коллекция включает более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Объединение услуг в одном лицевом счете позволяет клиентам не только получать выгоду, но и управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

Кстати, мы заговорили о цифровых услугах. Сейчас компания уже на 100% трансформировалась из оператора связи в провайдера цифровых услуг. Какие задачи были первостепенными в этом направлении?

- Компания первой из федеральных операторов получила официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

Сегодня Wink, согласно исследованиюGfk по итогам третьего квартала 2022 года, входит в ТОП-3 российских онлайн-кинотеатров, а по количеству платных подписчиков вышел уже на второе место.

Спасибо вам за интервью.