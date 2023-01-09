Прячутся в домики и грызут лед: в Самарском зоопарке рассказали, как животные справляются с морозами

Амурский тигр Кактус спокойно переносит холода. Фото: Самарский зоопарк

На Самарскую область обрушились аномальные морозы. Гидрометцентр предупреждал жителей региона о наступлении холодного антициклона, но погода все равно застала многих горожан врасплох. Но люди всегда могут укрыться в теплом помещении. А вот у животных в зоопарке такая возможность есть не всегда. В Самарском зоопарке рассказали журналисту «КП-Самара», как животные справляются с жесткими морозами в январе 2023.

«Не подозревают о морозе»

Ирина Артеменко, заведующая отдела мелких млекопитающих, уверяет: грызуны даже не в курсе, что за окном такой большой минус. Малыши преспокойно спят в своем вольере и ни о чем не подозревают. С кроликами дело обстоит немного иначе.

- Они содержатся в деревянном крольчатнике,- рассказала Ирина Артеменко журналисту «КП-Самара». - Мы оснащаем их обильным количеством соломы, чтобы они могли строить там норы, но для них предпочтительнее собираться в круг и греться друг об друга. Когда уверенная минусовая температура - кролики в холодном вольере получают вместо жидкой воды лед, так как в поилках вода замерзает. Кролики его активно грызут – заодно и подтачивают зубы, им полезно. Правда, иногда некоторые халтурят и пролизывают ямки в кубиках льда.

Кролики жмутся поближе друг к другу, чтобы согреться. Фото: Самарский зоопарк

Для льва организовали домик, а для верблюда – подстилку из соломы

А вот крупные обитатели зоопарка морозные дни и ночи проводят в открытых вольерах. Правда, как уверяют специалисты, им холода не страшны.

- Амурские тигры обычно обитают в условиях еще более суровых, чем наши, но, как и у любого хищника, у них должно быть укрытие. Если говорить про льва - потенциал переноса температур у него высокий. Мы, конечно, сделали для него домик, в котором от ноля градусов. В такую погоду, он чаще бывает там, - поделился с журналистом «КП-Самара» заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Александр Кузовенко.

С холодами с легкостью справляется и обитатель раскаленной пустыни.

- Наш верблюд зимует как обычно, - рассказывает Александр. - Мы стелим ему глубокую подстилку из соломы, сантиметров 40-50, на которой он спит. Это животное хорошо переносит холода. Кстати, лет сто назад верблюды были обычными обитателями Самары.

Благодаря качественному уходу животные самарского зоопарка находятся в тепле и уюте. Человеческая забота творит чудеса! Дорогие читатели, в такое суровое время, не забывайте проявлять доброту и к самим себе.