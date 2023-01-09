Волга замерзла за одну ночь: синоптики рассказали, сколько продержатся морозы в Самарской области

На Самару обрушились аномальные морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Морозы в Самарской области каждый день бьют рекорды. В ночь на 8 января зафиксирован температурный минимум для этой даты на метеостанциях в Аглосе и Тольятти (перекрыты значения соответственно 2010 и 1979 года). А ночью 9 января побиты показатели холодов в Кинель-Черкассах, державшиеся с 1974 года. Синоптики Приволжского УГМС рассказали, сколько продержатся морозы в Самарской области.

«Январь будет аномальным»

По данным синоптиков Приволжского УГМС, среднесуточные показатели температуры в январе в Самарской области оказались ниже нормы. Причем местами – аж на 7-12 градусов.

Неудивительно, что Волга у Самары, которая еще 7 января не была покрыта льдом, замерзла за одну ночь.

- Это говорит о том, что январь в целом уже окажется аномальным. Мы ожидаем еще сильных морозов с, возможно, рекордными значениями, в ночь на 10 января, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» начальник Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.

К счастью, аномальные морозы продержатся недолго. По имеющимся прогнозам, уже с 11 января, хоть и будет по-прежнему морозно, но температура воздуха понемногу начнет повышаться.

Холодный фронт пришел из Скандинавии

Причиной столь резких и серьезных холодов синоптики называют вхождение холодного атмосферного фронта из Северной Скандинавии. Причем по его периферии в наш регион устремились еще и потоки арктического воздуха со стороны Северного Урала.

Опровергают ли такие морозы теорию о глобальном потеплении? В Приволжском УГМС уверены, что нет.

- Отдельные морозные периоды бывают практически каждой зимой. Для понимания же глобальных процессов нужно брать данные за весь год. И среднегодовая температура воздуха, если смотреть за длительный период, неуклонно повышается, - поясняет Людмила Анурова.

В подтверждение этих слов на сайте Приволжского УГМС опубликованы данные, согласно которым 2022 год стал в России вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Теплее был только 2020-й.

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