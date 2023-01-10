Мать спускала детские пособия на наркотики: в Тольятти бабушке трех внуков помогли превратить наркопритон в уютный дом

Новый год многодетная семья встречала в уютной квартире Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры Самарской региональной общественной организации «Право на счастье» несколько месяцев помогали семье бабушки Аллы, дочь которой серьезно увлеклась наркотиками и совершенно перестала заниматься воспитанием троих своих детей. Пенсионерка взяла малышей под свою опеку, но одна она не могла улучшить условия для их проживания. В квартире горе-мать устроила настоящий наркопритон, а деньги с детских пособий уходили на гулянки вместо того, чтобы сделать в квартире ремонт. Ситуацию в многодетной семье начали курировать тольяттинское активисты и вот через несколько месяцев они поделились с журналистом "КП-Самара" результатами своего труда.

- Мы смогли из разбитого наркопритона сделать уютное гнездышко для многодетной семьи. Органы опеки приходили, все проверили, их полностью все устроило, - поделились хорошими новостями волонтеры «Право на счастье».

Бабушка автивно принимала участие в ремонте квартиры для своих внуков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пенсионерка не опустила руки

Благодаря активной поддержке семьи бабушки Аллы, трехкомнатная квартира стала пригодной для проживания в ней маленьких детей. Волонтеры, тольяттинские предприниматели и просто неравнодушные люди помогали пенсионерке с закупкой стройматериалов и мебели. Сама Алла активно принимала участие в ремонте, она самостоятельно искала рабочих, купила кухонный гарнитур и другую мебель, а также сама клеила обои.

Новый 2023 год бабушка и ее внуки встречали в уютной и светлой квартире, в которой есть все для комфортного проживания. В феврале Алла будет подавать документы на постоянную опеку над тремя детьми своей дочери-наркоманки.

Волонтеры смогли сделать из помойки уютное гнездышко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мать-наркоманка не интересуется детьми

А вот родная мама малышей, к сожалению, совсем не интересуется их жизнью. По словам волонтеров, даже их дни рождения не стали поводом для появления матери. Как ранее сообщала «КП-Самара», женщина некоторое время лечилась в реабилитационном центре от наркозависимости, но это не принесло результатов.

Жительница Тольятти познакомилась с мужчиной, которому посвящает все свое время, не заботясь о благополучии своих детей. Волонтеры сначала пытались помочь многодетной маме встать на путь истинный, но женщина на контакт не шла и продолжала вести асоциальный образ жизни. В итоге органы опеки обратили на это внимание, и в скором времени опека над малышами ляжет на плечи доброй и неравнодушной бабушки Аллы.

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