Самару накрыли аномальные морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под занавес новогодних каникул в Самарскую область пришли аномальные морозы. Так, минувшей ночью столбик термометра в отдельных населенных пунктах региона опускался до -38,5 градусов. Такой рекордный показатель зафиксирован в Кинель-Черкассах. Синоптики рассказали, когда закончатся морозы в Самарской области 2023.

АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В САМАРЕ В ЯНВАРЕ 2023

Стужу в Самарскую область принесли антициклон с севера Скандинавии и холодный воздух с Северного Урала. К тому же дует северо-западный ветер, от которого мороз ощущается еще сильнее.

Областное МЧС до 11 января объявило оранжевый уровень опасности. Экстремально низкие температуры воздуха доставили самарцам много дискомфорта. Часть школьников в губернии перевели на дистанционное обучение. Общественный транспорт Самары перешел на особый режим работы. На трассах замерзают водители.

Аномально холодная погода также накрыла и соседние регионы. Мерзнут в Башкирии, Оренбуржье, Татарстане, Ульяновской, Кировской областях.

КОГДА УЙДУТ МОРОЗЫ ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

Как сообщает Приволжское УГМС, можно выдыхать: это был самый холодный период января. Начиная с 11 января, морозы начнут ослабевать благодаря смещению холодного антициклона на Казахстан.

К выходным температура воздуха в Самаре приблизится к климатической норме. На Старый Новый год днем будет -10...-14 градусов.

По данным gismeteo.ru, следующая неделя с 16 по 22 января будет, можно сказать, теплой. Днем столбик термометра не опустится ниже -7 градусов. В начале недели прогнозируют осадки в виде снега и облачность. В Крещенскую ночь в Самаре морозов так же не ожидается.