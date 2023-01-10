В пути замерзло топливо: автобус с пассажирами застрял в 34-градусный мороз на самарской трассе

Полицейские и сотрудники МЧС спасли замерзающих пассажиров автобуса Актобе - Самара Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранним утром во вторник, 10 января 2023 года, в Самарской области из-за сильного мороза произошло ЧП. В районе Нефтегорска застрял рейсовый автобус, который направлялся из Актобе (Казахстан) в Самару. На тот момент в салоне находились около 40 человек, в том числе дети. Они оказались посреди трассы в 34-градусный мороз.

В пути замерзло топливо

— Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» в 5:43. На 95 км дороги «Подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» у рейсового автобуса замерзло топливо. Водитель был вынужден остановиться на обочине. В салоне находились 38 пассажиров, из них — семеро детей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Пассажиров отвезли в пункт обогрева

Сотрудники полиции были на месте через считанные минуты. Первыми на помощь попавшим в беду приехали замначальника по охране общественного порядка, подполковник Александр Ильин, экипаж ДПС в составе капитана Сергея Апанасова и лейтенанта Сергея Абрашкина, а также старший инспектор ПДН, майор Юлия Денисова. Одну семью с детьми правоохранители пересадили в патрульный автомобиль, а затем отвезли в пункт обогрева. Еще одну семью с детьми забрали родственники.

— Затем полицейские и сотрудники МЧС оперативно эвакуировали оставшихся пассажиров в безопасное место. Там для них было организовано горячее питание, — отметили в облглавке.

Отогрели замерзший автобус

Что касается водителя автобуса, то он остался на месте вместе с сотрудниками ГИБДД. Полицейские помогли мужчине отогреть топливо в баке. Для этого они использовали тепловые пушки.

Решить проблему удалось к 9 часам утра. После этого автобус успешно продолжил путь. По данным правоохранителей, к настоящему времени все пассажиры благополучно добрались до Самары. Эта поездка им запомнится надолго.

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