«Вандалы сбили советскую мозаику в крошку»: как восстанавливают уникальную стелу «Радость труда» в Тольятти

Мозаичисты работают без выходных. Фото: Алексей Зуев

В Тольятти восстанавливают утраченную масштабную стелу-панно «Радость труда». Все новогодние каникулы 17 человек не покладая рук выкладывали фрагменты утерянной мозаики. Уже к весне они планируют набрать около 200 квадратных метров утраченных фрагментов произведения. Рассказываем подробности и показываем фото.

39,6 миллионов на восстановление стелы

Огромный монумент ста метров в длину, пяти в высоту и трех в ширину считается одним из крупнейших в Европе. Его выкладывали четыре года в конце 70-х под руководством известного монументалиста Юрия Королева, и использовали при этом более 3,5 миллионов элементов смальты. Но в постперестречные времена панно начало осыпаться, денег на восстановление у города не оказалось, и стелу просто огородили железным забором от посторонних глаз. Однако недавно город взялся за восстановление уникального объекта. Контракт на выполнение работ по восстановлению монументально-мозаичной стелы панно «Радость труда» в рамках капремонта был заключен с Тольяттинским государственным университетом в сентябре 2022 года. Реконструкция памятника обошлась бюджету Тольятти в 39,6 млн, все средства пошли на оплату труда рабочих и закупку недостающих материалов. Завершить работы должны уже к ноябрю 2023 года. Реставраторам необходимо восстановить в районе 40% утраченных участков мозаики.

Работы предстоит немало. Фото: Алексей Зуев

«Используем советское»

Чтобы проект восстановления панно стал возможным, мозаичистам пришлось приложить немало усилий. Смальту - пластинки из цветного непрозрачного стекла – искали по всей стране. Реставраторам нужна была именно советская смальта 70-80-х годов, чтобы максимально сохранить аутентичности стелы «Радость труда».

Работа кипит. Фото: Алексей Зуев

- Мы смогли отыскать значительную часть советской смальты в Краснодаре и Тольятти – 3,5 тонны. Недостающие элементы, оттенки и цвета сейчас закупаем в Москве, там изготавливают смальту по старой технологии. Новые материалы также хорошо вписываются в те оттенки и цвета, которые используются при создании стелы, - рассказал журналисту «КП-Самара» директор центра мозаики ТГУ Алексей Зуев.

«Без труда панно не восстановишь»

На сегодняшний день объект культурного наследия выглядит плачевно: целые участки панно осыпались. Одна из задач мозаичистов – восстановить на панно фигуры людей, целые сцены и участки фона.

Поврежденная мозаика обретает прежний вид. Фото: Алексей Зуев

- Задача сложная, особенно если учитывать сжатые сроки. Общее время работ по договору с городом – один год, а на непосредственно воссоздание мозаики отводится чуть больше полугода, - рассказал Алексей Зуев.

Восстановление мозаики - кропотливая работа, требующая особого внимания и терпения.

Команда проекта работает без роздыха – даже новогодние каникулы мозаичисты повели на рабочем месте.

- Мы даже специально получили от вуза разрешение на работу по воскресным дням. Все горят энтузиазмом и хотят поскорее вернуть стелу городу, - признаются реставраторы.

Панно реставрируют с помощью советской смальты. Фото: Алексей Зуев

«Мы творим историю»

Одна из участниц проекта, Анна Иванушкина, рассказала журналисту «КП – Самара» подробности своей работы.

- Для меня самая главная боль – вандализм. Значительная часть была утрачена именно из-за вандалов. Сначала мы отмывали стелу, перебирали, собирали смальту. У нас была задача максимально сохранить разрушившиеся слои. Что могли, то максимально собрали. На значительной части панно были сколы смальты, сбитые просто в крошку. Надеюсь, что когда мы все это отреставрируем, с новой перерожденной стелой не случилось ничего плохого. Наше культурное наследие не должно страдать от рук вандалов, - делится своими переживаниями Анна. - Когда-то давно, я была одним из волонтеров по собиранию подписей для воссоздания памятника, а теперь я в этом процессе изнутри и это волшебное чувство. Мы творим историю!