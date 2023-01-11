На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в среду, 11 января 2023 года, в исторической части Самары произошел пожар. Местные жители заметили сильный дым в районе пересечения улиц Куйбышева и Некрасовской. Очевидцы выложили в соцсети видео.

- Что-то серьезно горит в районе старого города. Несколько пожарных расчетов, полиция и скорая помощь промчались к месту происшествия, - поделились горожане.

В здании горит лестничная клетка с первого по третий этаж Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, пожар вспыхнул в здании на улице Некрасовской, 25а. Оно находится рядом с театром «Камерная сцена».

Пожар охватил здание рядом с театром "Камерная сцена" Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

- В 10:10 поступило сообщение о пожаре в квартире дома на улице Некрасовской. Прибывшие на место подразделения установили, что происходит горение лестничной клетки с первого по третий этаж, - рассказали в МЧС.

Всю улицу заволокло густым дымом / Фото: Борис Коценко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На месте происшествия сейчас работают 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 машин. В настоящее время проводится эвакуация жильцов. По словам очевидцев, некоторых людей пожарные вытаскивали через окна.

Некоторых жильцов эвакуируют через окна / Фото: Борис Коценко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Насколько известно, пожар охватил трехэтажное здание 1971 года постройки. Оно кирпичное, но с деревянными перекрытиями. В доме расположены 22 квартиры. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Самарцы предполагают, что все могло произойти из-за сильного мороза. Сейчас многие используют обогреватели, возможно, в здании не выдержала проводка.

В мэрии Самары сообщили, что жильцам дома предложили разместиться в здании администрации Самарского района. Также им предоставили автобус для обогрева.

Пожарные продолжают бороться с огнем / Фото: Борис Коценко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал