Не паркуйтесь у помойки и кормите в разных местах: кинолог из Самары рассказал, как обезопасить себя от бродячих собак

Далеко не все бездомные собаки представляют опасность для окружающих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень считается временем, когда бездомные собаки начинают представлять повышенную опасность. Животным холодно, голодно, начинается пора «собачьих свадеб» - и многие самарцы считают, что сбившиеся в стаи животные в это время могут стать более агрессивными. Так ли это на самом деле, что делать, чтобы защитить себя от бродячих животных и как предотвратить нападение собачьих стай на припаркованные автомобили, журналисту «КП-Самара» рассказали волонтеры просветительского проекта «Вот он пес», администратор зооприюта «ФлагманВет» Александр Масленников и кинолог Дарья Садовникова.

ПОЧЕМУ СОБАКИ НАПАДАЮТ НА МАШИНЫ В САМАРЕ

- В последнее время участились случаи с собаками, которые нападают на припаркованные автомобили. Почему так происходит?

А.М: - На самом деле, все довольно логично. Собаки гоняются за кошками, те прячутся под машины, вот собаки на них и кидаются. Недаром чаще всего страдают колеса, бампера – те места, за которыми прячутся кошки. Может быть и такое, что стая собак чует запах чего-то вкусного, ароматного, что лежит в машине, и пытаются это вкусное достать. Это могут быть, например, остатки недоеденной еды или забытые в автомобиле продукты.

- А что делать автовладельцам в такой ситуации? Как обезопасить свою машину? А.М.: - Стараться не парковать свою машину в местах рядом с помойками и подвалами. Собаке в подвал залезть тяжело, а вот кошке – наоборот. Кошки живут в подвалах, и если она вылезла оттуда, пошла искать еду, например, на помойку, и ее заметила стая собак, то собаки наверняка за ней погонятся, и кошка с большой долей вероятности спрячется под машину. А вообще, стопроцентный вариант - это завести гараж. Туда чужие собаки точно не попадут.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ СТАЯ СОБАК ЛАЕТ

- Считается, что осенью собаки представляют повышенную опасность - наступают холода, собаки сбиваются в стаи, еды мало, они становятся агрессивными и всех кусают. Это правда?

Д.С.: - От времени года это не зависит - собачьи стаи попадаются нам круглый год, вместе собакам проще выжить, чем поодиночке. Но осенью наступает период так называемых «собачьих свадеб», и в этот момент животные действительно могут более остро реагировать на чужаков, особенно, например, на хозяев, выгуливающих домашнюю собаку. Агрессия со стороны стаи чаще всего связана с защитой территории, которую они считают своей. Эта территория формируется вокруг кормовой базы – например, помойки или места, где их постоянно прикармливают. Как правило, собаки не настроены нападать – когда стая лает, она просто обозначает свою территорию и стремится с нее прогнать. Но многое зависит и от уровня агрессии конкретных особей.

Кинологи Александр Масленников и Дарья Садовникова рассказали, как правильно вести себя при встрече с бездомным собаками Фото: Ольга НОВИКОВА

- Получается, прикармливая собак, мы сами создаем для себя угрозу?

А.М.: - Не совсем так. Прикармливать их можно, просто делать это нужно в разных местах, чтобы у животных не было закрепления за определенной территорией. Если в определенном месте организуется стая собак, то они будут лаять на людей, проходящих рядом - просто чтобы отогнать, не более того.

- Почему собаки вообще сбиваются в стаи? Может ли выжить одиночка?

Д.С.: - В стае выживать проще, потому что у собак идет разделение обязанностей. Кто-то охраняет периметр, кто-то ищет место, где будет еда, кто-то охраняет щенков, и так далее. Одной собаке выжить можно, но тяжелее, причем как раз из-за стай, потому что стаи всегда гоняют одиночек. Чтобы выжить - нужно объединяться.

- Сколько собак в стае в среднем?

- Может быть 4, может и 10-12 бегать. Среднее число, наверное, 7.

- Чем руководствуется бездомная собака? В чем мотивы ее поведения?

А.М.: - Только желание выжить. Любая агрессия может быть вызвана лишь желанием выжить, защитить себя, свою территорию, свою еду.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СОБАКА МОЖЕТ НАПАСТЬ

- Как правильно вести себя при встрече со стаей бездомных собак?

А.М.: - Во-первых, в идеале этой встречи лучше вообще избегать. Если я знаю, что где-то на определенном участке есть стая, которая может вести себя агрессивно, то лучше там вообще не ходить. Во-вторых, если вы идете с небольшой собачкой, то лучше взять ее на руки. В-третьих, если у вас большая собака, то приучите ее идти мимо стаи бездомных собак спокойно. В-четвертых, если вы сами просто идете мимо стаи, то тоже сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, что может быть воспринято как угроза – не кричите, не машите руками и т.д. Если же возникла реальная опасность нападения, если собака на вас бросается, то лучше высоко поднять руки – во-первых, так вы будете казаться больше и опаснее, а во-вторых, все уличные собаки сталкивались с тем, что в них что-то кидали, и поднятая рука для их ассоциируется с такой угрозой. В большинстве случаев собака просто убегает. Если у вас с собой есть что-то съедобное, то можно кинуть это в сторону – есть шанс, чтоб собаки отвлекутся.

- Как понять, что собака может напасть?

- Если собака просто лает, то скорее всего она просто отгоняет вас и вероятность нападения невелика. А вот если собака замерла, застыла стоя, сидя или даже лежа – это тревожный сигнал, скорее всего пес может броситься. Многие собаки перед нападением утробно рычат, на холке вздыбливается шерсть. Пес смотрит прямо, в упор.

- А чего не стоит делать при встрече с бездомной собакой?

- Не стоит провоцировать нападение - кричать, шуметь, пытаться резко подойти или дотронуться, особенно сзади. Не стоит смотреть собаке в глаза – это не только не отпугнет бездомного пса, но наоборот, спровоцирует нападение. И не стоит наклоняться, чтобы сделать вид, что поднимаешь камень, например – в этот момент вы визуально становитесь меньше, что тоже может спровоцировать нападение.