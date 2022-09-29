Сергей Булатов на радио "Комсомольская правда" в Самаре рассказал последние новости из стана команды Фото: Михаил ГОРЮНОВ

«Крылья Советов» после паузы на матчи сборных возвращаются к привычному ритму. Уже 29 сентября в Воронеже волжане встречаются с «Факелом» в рамках группового этапа Кубка России. Перед матчем старший тренер «КС», помощник Игоря Осинькина Сергей Булатов побывал в гостях в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара», 98,2 ФМ и прокомментировал старт сезона, поделился мнением о вызове игроков «Крыльев» в сборную, а также ответил на другие интересные вопросы.

«МЫ ПОДНИМЕМСЯ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ»

Есть ощущение, что «Крылья» нервно начали сезон, не добрали много очков. Это из-за ухода лидеров или есть какие-то другие причины?

- Прежде всего надо понимать, что мы относимся к командам, из которых постоянно футболисты уходят в другие клубы. Клуб хочет поставить себя на такой уровень, чтобы от нас не уезжали, а мы стали самодостаточной большой командой, и футболисты стремились играть здесь в Самаре. И, конечно, нужно признать, что недобор очков есть, по игре мы заслуживаем большего - не все наши голы засчитываются, не все наши очки приходят к нам. Потери лидеров со временем мы, конечно, компенсируем. Я думаю, любой команде было бы тяжело потерять 8-10 лидеров за сезон. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что мы в каждом матче создаем моменты. Эти моменты перейдут в голы, голы перейдут в очки и мы поднимемся в турнирной таблице.

То есть, никакой паники в команде нет?

- О панике даже разговора нет. Идет плодотворная работа, мы знаем, что делаем и куда движемся.

Можно сказать, что команде не хватает реализации? Это невезение или есть что-то еще?

- Внутри футбольного сообщества не надо никогда оперировать невезением. Я думаю, что футбол - очень справедливый вид спорта. Рано или поздно, чаще всего к концу сезона, он все расставляет на свои места. Если мы что-то не добрали в данный момент, что-то не забили, значит над этим надо работать. Я уверен, что мы в каждом матче становимся сильнее. Тем более сейчас, с приездом новых футболистов и стабилизации нашего состава, мы движемся в правильном направлении.

Совсем недавно команду пополнили легионеры Александр Чиркович и Амар Рахманович, а также Сергей Бабкин из «Локомотива» и Георгий Зотов. В каком они состоянии? Они уже готовы помогать команде или еще нужно работать?

- Улучшать всегда есть что. Мы видели, что Зотов в матче с «Зенитом» уже выходил с капитанской повязкой. Сыграл хорошо. В этом же матче дебютировал Бабкин из «Локомотива». Молодой парень, мы с ним знакомимся, на него надеемся. Его приход связан с тем, что у нас достаточно серьезные травмы получили Иванисеня и Костанца. Нам нужен был футболист в эту позицию. Желательно, с русским паспортом. Мы остановили выбор на Сергее, пока он производит приятное впечатление.

Из легионеров к нам прибыли Рахманович и Чиркович. В силу такой ситуации, которая есть в стране и в мире, мы смотрим на сербский рынок, на рынок, до которого можем дотянуться. Это страны бывшей Югославии. В прошлом все, кто приезжали, удачно приживались у нас. И мы надеемся, что сейчас будет так же. Тем более, Рахманович пришел из хорошего турнира, играл в команде «Коньяспор», которая в прошлом году заняла третье место в чемпионате Турции. Это хороший турнир. Амар и в этом году уже играл против «Галатасарая» и «Фенербахче», хороший, качественный футболист. А Чиркович - это будущее. С ним достаточно длительный контракт, мы надеемся, что он будет прибавлять. На него немного давит, что он пришел на позицию нашего прошлого лидера, здесь играл Зиньковский. Рахманович приглашен на позицию Сарвели. Мы надеемся, что они в конкурентной борьбе нас усилят и сами станут сильнее.

Новые футболисты должны помочь "Крыльям" в оставшейся части сезона Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Расскажите про их качества, чего ждать болельщикам?

- Чиркович обладает очень неплохой передачей в заключительной трети поля, что он уже показал, и он хорош в реализации - те моменты, которые на тренировках к нему приходят, чаще всего заканчиваются голами. Нам остро не хватало именно забивающих футболистов. К таким же относится и Рахманович, потому что он достаточно высокий, хорошо играет головой. Мы надеемся, что это снимет определенные проблемы при стандартных ситуациях. И он нацелен на завершение - даже в первых своих дебютных матчах у него были супер моменты, он попадал в штангу. Постепенно он обживется, привыкнет к команде, и эти моменты перейдут в голы.

Рахманович - это все-таки нападающий? В профайлах, скажем так, он значится как полузащитник…

- Те, кто за нами следит, понимает, что мы играем в схему 4-2-3-1. Он должен заменить позицию Сарвели. Ее можно назвать «второй нападающий», можно «полузащитник атакующего плана». Футбол стал сложнее и одним словом описать позицию невозможно. Сейчас играет Глушенков, я думаю, что вы тоже его позицию в нашем построении атаки одним словом не опишете. В Европе, и у нас, и в любом футбольном клубе главные цели ставятся на результат и пути, по которым приходит результат, в современном футболе витиеватые, более сложные, поэтому сказать, что команда играет в одну схему, или все позиции ясны, или это классическая 4-4-2 - это реже всего можно встретить. Очень много гибридных схем и все позиции футболистов не всегда ясны и понятны.

Есть ли игроки, которых не получилось подписать? Можете сказать о них?

- Конечно, есть игроки, которых хотели бы видеть в команде, но по разным причинам они не перешли в «Крылья». Озвучивать это мне не правильно. У нас есть специалисты, которые занимаются поиском футболистов и переговорами с ними. Но я знаю, что Игорь Витальевич (Игорь Осинькин - главный тренер «КС», прим.ред.) посмотрел намного больше, чем 100 футболистов и 100 кандидатов. Но те футболисты, которые к нам пришли - мы ими удовлетворены, мы довольны и надеемся, что они нас усилят.

То есть, все потенциальные новички проходят через тренерский штаб?

- Я даже не могу представить, как может быть по-другому. Для того, чтобы команда работала, функционировала, главный тренер должен ставить свою резолюцию под приобретение любого футболиста. Это истина.

ЖДАЛИ, ЧТО ЗИНЬКОВСКИЙ МОЖЕТ УЙТИ

Есть уже какие-то мысли по поводу зимнего трансферного окна?

- Мы сейчас думаем, что наш состав достаточно хорош для того, чтобы решать задачи, которые перед нами поставлены. Если у нас все выздоровят и наберут форму футболисты, которые недавно появились, мы станем большой силой в этом турнире. Наверное, мы хотим больше удержать тех, кто есть внутри команды и не потерять никого в зимнее трансферное окно.

Какие задачи поставлены перед командой?

- Мы хотим выступить не хуже, чем в прошлом году. На каждый матч ставим задачу выигрывать, двигаться пошагово. Но для себя внутри коллектива решили, что если уж мы забрались на какую-то гору, то спускаться с нее не хотим.

Тренировочный процесс "Крыльев" - это интересно и весело Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Как себя чувствуют травмированные игроки?

- По Иванисене и Костанце мы надеемся, что они приступят к тренировкам в конце октября, в ноябре. Ситуации у всех разные. У нас Гапонов тоже травмирован какое-то время, сейчас уже начнет тренироваться. Бабкин после травмы, полученной в игре с «Зенитом», тоже начал тренироваться. Мы в достаточно большом и оптимальном коллективе двигаемся дальше.

«Крылья» сейчас на 11 месте. Могли быть выше?

- Не могли, а должны быть выше, потому что есть такой показатель xG, который по турниру ведется, это ожидаемые голы - в ваши ворота или в чужие. И мы здесь идем как один из лидеров турнира, мы не добрали своих очков, по созданным моментам, по игре, которую показываем. Но мы уверены, что делаем правильные шаги и придем к этим очкам. Трезво оценивая ситуацию мы понимаем, что могло и должно было быть лучше.

После ухода Сарвели и Зиньковского сразу решили заменить их своими ресурсами? Цыпченко, Глушенковым, который подписал полноценный контракт, или были другие варианты?

- Если говорить, допустим, по Антону Зиньковскому, то над нашим тренерским штабом, который здесь два с половиной года, этот дамоклов меч висел, что Антон когда-то, наверное, покинет команду, потому что уровень игры, которую он показывал, был очень хороший. Он заслужил приглашения из других клубов. Мы ждали, что так может быть. В прошлом году мы адаптировались, когда была очень тяжелая потеря Вани Сергеева. Мы смогли выкрутиться, перестроиться, внутри команды найти резервы. Мы понимали, что да, если кто-то уходит, на их место нужны кандидаты. Их просматривали. Повторю, их было очень много. Понимали, что будет тяжело, но в то же время, сколько туров прошло - команда становится сильнее, становится лучше и постепенно, я надеюсь, мы закроем этот вопрос.

Тяжело было комплектовать команду в таких условиях перед нынешним сезоном?

- Комплектовать всегда тяжело, потому что есть финансовые реалии. Есть реалии, которые ограничивают приход легионеров. Мы достаточно безболезненно прошли этот период , в отличие, например, от «Рубина», «Ростова», «Химок», где легионеры все уехали. Может быть, нам повезло с футболистами иностранными. Может быть, это наша заслуга, создан такой микроклимат и такая команда, откуда не хочется уезжать, но мы сохранили тех футболистов, которые могли бы уехать, и они нам сейчас помогают.

«ПИНЯЕВ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В МИРЕ В СВОЕМ ВОЗРАСТЕ»

На Дмитрия Цыпченко в начале сезона обрушилось много критики, болельщики его хейтили, как он это воспринимал? Как тренерский штаб на это реагировал?

- Самый показательный момент по отношению тренерского штаба, футболистов к этой ситуации - гол, который он забил «Зениту». Мы редко так празднуем голы, так активно, очень эмоционально, потому что это рядовой гол в рядовом матче на кубок. Просто Дима достаточно долго не забивал, для него важно было забить. Ребята его поддерживают, поэтому эмоциональным всплеском, когда он забил, а потом отдал голевую передачу, ребята показывают, как к этому относятся и его поддерживают.

В команде очень ждали гола Дмитрия Цыпченко и поддерживали его Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

После матча болельщики остыли, как будто ждали, когда Дмитрия прорвет.

- Он очень хорошо тренируется, показывает профессиональное отношение к делу. С таким отношением он на правильном пути, рано или поздно начнет забивать и приносить еще больше пользы.

Можно сказать, что в матче с «Зенитом» Дмитрий Цыпченко нашел себя и теперь все будет лучше?

- Хочется так сказать. Как будет на самом деле, мы не знаем. Мы увидим все, когда будем приходить на стадион и поймем, что из этого вышло.

Перейдем к Сергею Пиняеву, который тоже возвращается на хороший уровень. Как он себя чувствует? Полностью ли он восстановился?

- Если выходит в основном составе уже на поле, если медицинские службы ему разрешили играть, значит восстановление прошло нормально. Мы надеемся, что он наберет те кондиции, которые у него были, и дальше продолжит развиваться. Это очень молодой футболист, явный актив клуба, которых у нас не так много осталось. Надо понимать, что здесь в команде находится футболист, который входит в десятку лучших футболистов мира в своем возрасте, нужно ценить его качества и только помогать ему развиваться. Я встречал людей в Москве недавно, где Сергей проходил реабилитацию, они сказали, что уровень его отношения к делу, к восстановлению он заоблачный. Мы пообщались с этими людьми и они сказали, что он восстанавливается как истинный профессионал. Я думаю, он так еще дальше начнет делать большие шаги к большому футболу, большому будущему, которое его ждет.

В его подходе к тренировкам после той неприятной травмы нет изменений?

- Он такой же как и был. Его немножко подхлестнул в целом в этом году отъезд Антона Зиньковского. В прошлом году он понимал, что чаще он игрок замены, что это очень хороший футболист, с которым тяжело конкурировать. Сейчас он на своей позиции долго был номер один, но теперь у него появился конкурент Чиркович. Им надо конкурировать и развиваться. И вот когда Сергей осознал, что он номер один, он понял, что на него рассчитывают и это ему очень помогло. К сожалению, болезнь его немного остановила, но глобально она остановила его совсем чуть-чуть, сейчас он побежит еще быстрее.

Сергей Пиняев - один из главных талантов российского футбола Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Он сейчас железно игрок стартового состава?

- У нас нет слова железно. Ограничений никаких нет, он готов играть в стартовом составе, но у нас есть живая конкуренция, у него есть конкуренты, надо быть сильнее - все очень просто.

Гленн Бейл на старте сезона - чуть ли не лучший игрок «КС». Вы согласны с этим?

- Спорить не буду. Скажу, что это близко к истине. Скажу, что еще мы понимали, что в нашем распоряжении на данный момент остались два хороших правых защитника - Бейл и Фернандо Костанца. Фернандо в прошлом году приходил именно как правый защитник, мы даже искали какие-то схемы и думали, как их разместить на поле двоих, потому что это очень хорошие футболисты, которые нам реально помогают. В связи с этим Костанца и играл в опорной зоне, потому что она для него не чужая. То, что Бейл проводит очень хорошее начало сезона - это большой плюс нам, потому что мы как тренерский штаб, даем какие-то идеи, возможность развиваться. Мы надеемся, что те футболисты, которые находятся внутри нашего коллектива, будут прибавлять, и Бейл тоже.

Был слух, что его хотел переманить к себе «Штутгарт», предлагал ему разорвать контракт в одностороннем порядке, но он отказал. Это правда?

- Насколько я знаю, это близко к истине. Это показывает отношение Гленна к клубу, к своей профессиональной деятельности, к тому, что происходит в коллективе. Мы в начале разговора сказали, что нам, наверное, очень повезло с иностранцами, но это наш выбор. Клуб приглашал, выбирал и это та ментальность, на которую «Крылья» много внимания обращаем при приглашении игрока.

СЕМЬ МИНУТ АЛЕКСАНДРА КОВАЛЕНКО

Александр Коваленко очень ярко себя показывает. Он был заметен и в прошлом сезоне, а в этом и вовсе стал игроком стартового состава, получил вызов в сборную. Как вы считаете, у него большое будущее?

- Есть один интересный факт, связанный с Александром. Когда мы о нем говорим, что часто упоминаем - семь минут. Это то время, которое нам понадобилось на сборах, чтобы понять, что этот футболист нам нужен.

Зимой на просмотровых сборах было много футболистов, мы всех их просматривали, а на седьмой минуте уже весь тренерский штаб знал, что Александр Коваленко нам подходит.

А как вы поняли, что он вам подходит?

- Одно игровое упражнение, два действия Александра - и это навело нас на мысль, что он уже созрел играть, он близок к нашему пониманию футбола.

При этом у него было 12 матчей во Второй лиге за «Чертаново». И не все в основе. Но Александр развивается, растет, сегодня он уже в сборной страны.

Пример Коваленко говорит о том, что даже в низших лигах можно найти очень хороших игроков, что при правильной работе футболисты растут и развиваются. Еще многое, конечно, зависит от правильного отношения к делу и позитива. Александр - очень позитивный в общении человек, он всегда веселый. Возможно, из-за этого он спокойно влился во взрослый коллектив команды. Это проявляется и на поле, Александр не испытывает давления, он понимает, что если у него есть ошибки, потом они перерастут в плюсы.

Александр Коваленко за 7 минут доказал, что нужен "Крыльям" Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

У Армянской федерации футбола есть планы на Александра Коваленко. Там предлагали ему выступать за Армению. Вы с Александром говорили на эту тему?

- Есть один интересный факт, связанный с Александром и Арменией. Я работал в ереванском «Арарате». Когда входишь на стадион «Раздан», там висит табличка, что при открытии стадиона «Раздан» первый гол на нем забил футболист по фамилии Коваленко. Это дедушка нашего Александра. Непростая ситуация для каждого футболиста, но каждый должен сделать такой выбор сам.

Из «Крыльев» в сборную вызвали сразу четырех футболистов - Коваленко, Ломаева, Ежова и Глушенкова. Это аванс и желание Валерия Карпина познакомиться с молодыми футболистами или ребята действительно доросли до сборной?

- Думаю, что это аванс. В сложившейся ситуации тренерский штаб сборной смотрит в первую очередь на молодых футболистов, потому что там понимают - надо строить команду на перспективу. Неясно, где мы будем играть и когда, поэтому надо познакомиться с молодыми футболистами.

Давали наставления ребятам перед отъездом в сборную?

- Вернуться всем здоровыми. Мы всегда спокойно отпускаем игроков в сборную, потому что это плюс и для футболистов, и для клуба.

Какие эмоции были у ребят, когда они узнали, что их вызвали в сборную?

- Коваленко как улыбался, так и улыбается. Еж [Роман Ежов] такой же, тоже улыбался. Ваня Ломаев, наверно, уже заждался этого вызова, потому что в прошлом году были разговоры о его приглашении.

Что касается Максима Глушенкова, то когда он показывает уровень, который должен, он заслуживает место в сборной. Он очень сильный футболист.

Три игрока "Крыльев" дебютировали за сборную в матче с Киргизией Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Кто из «Крыльев» еще попадет в сборную России? На ваш взгляд.

- Осинькин!

А из футболистов?

- У нас много молодых хороших футболистов. Есть Артем Соколов, есть Сергей Пиняев, они и еще Александр Коваленко, которого уже вызвали, это лучшие молодые футболисты в своих возрастах в стране.

Соколов не получает много времени, но пройдет несколько лет, он созреет и окажется в сборной.

Сергей Пиняев сейчас игрок молодежной сборной или в основную его можно уже рассматривать?

- Это вопрос к Валерию Карпину, все зависит от его восприятия футбола и требований к футболистам. Я считаю, что через две ступеньки прыгать не надо, надо идти шаг за шагом, заслужить место в молодежной сборной, потом - в первой.

В этот раз его вызывали в молодежную сборную, но в «Крыльях» не отпустили. Почему?

- Да, все так. Мы решили, что после травмы лучше дозировать нагрузку.

Сергей спокойно воспринял новость, что его не отпускают в молодежную сборную?

- Сергей на редкость адекватный молодой человек, он спокойно все воспринял.

Сборная России не сыграет в отборе на Евро-2024. Нет в команде упаднических настроений из-за этого?

- Упаднических настроений нет. Мы много не общаемся с футболистами на отстраненные темы, они все взрослые люди, если захотят, то поговорят с нами.

Конечно, каждый молодой футболист хочет играть на высшем уровне и играть за сборную, но в сложившейся ситуации нам остается только работать, прибавлять и ждать. Когда мы попадем на чемпионат мира или чемпионат Европы мы должны быть состоятельными. Когда двери откроются, надо будет уверенно в них войти.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПОХОЖИ НА «МАНЧЕСТЕР СИТИ» И «АЯКС»

Кто из игроков «Крыльев» больше всего удивляет вас на тренировках?

- Из последнего - как быстро Сергей Пиняев восстановился после болезни. Он уже игрок, на которого мы можем рассчитывать.

Тренерский штаб иногда поражает отношение футболистов к делу, прежде всего, в хорошую сторону. Фернандо Костанца уехал на операцию и реабилитацию в Бразилию, и он говорит нам, что приедет в команду в октябре-ноябре. И это несмотря на то, что матчи в чемпионате до 12 ноября, потом только Кубок России. Костанца говорит, что все равно приедет помочь. Нас это удивляет, потому что разные бывают легионеры и разные бывают футболисты.

Я работаю с Игорем Витальевичем [Осинькиным] только последние 2,5 года, для меня стал откровением тот микроклимат, который создает тренерский штаб. Он реально хороший. Во многом успехи, которые были в прошлом году и которые будут дальше, они строятся вокруг этого микроклимата.

Я жил, тренировал и работал в 17 городах, такой коллектив сложно встретить где-то еще. Им надо дорожить.

Как в «Крыльях» организован тренировочный процесс?

- Тренировочный процесс в «Крыльях» очень необычный. Он направлен, прежде всего, на стилистику игры. Игорь Осинькин часто повторяет, особенно в начале нашей с ним работы, слово «стиль». Все упражнения на тренировках направлены на то, чтобы выработать атакующий стиль. Мы создаем опасные моменты даже с соперниками, которые нас сильнее. Об обороне мы думаем меньше, хотя ей тоже занимаемся. Основной наш козырь - нестандартные атакующие действия.

У нас очень специфическое тактическое построение, особые требования к футболистам. Сейчас мы в атаке и мы в обороне - это две разные команды, два разных построения. Мы достаточно гибкие, умеем подстраиваться под соперника. Все это мы отрабатываем на тренировках.

Если сравнивать с европейскими командами, на кого «Крылья» больше похожи?

- Если говорить о грандах, то мы смотрим в сторону «Манчестер Сити» или «Аякса» в его лучших проявлениях. При этом в чемпионате России мы не гранд, поэтому мы должны уметь создавать моменты, обороняясь. Таких команд мало, но они иногда появляются. Нам, конечно, хотелось бы дорасти до уровня гранда.

В России есть команды, похожие на «Крылья Советов»?

- Так хочется сказать, что мы одни. Нас сравнивали с «Динамо» , но у них другая схема, сейчас поменялся тренер, они играли в вертикальный футбол, старались как можно быстрее отправить мяч вперед и создавать моменты. У «Динамо» чуть-чуть другая стилистика. Ближе всего из российских к нам «Краснодар», который был пару лет назад. Мы разбирали их игру и видели, что требования очень похожие.

Есть люди, которые посмотрев нашу игру, говорят, что они стали болеть за «Крылья». Я надеюсь, что таких команд станет больше.

Игорь Осинькин создал в "Крыльях" отличный микроклимат Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Какой Игорь Осинькин как тренер?

- Самое главное - он создает микроклимат, который позволяет ему управлять футболистами, не крича и не ругаясь. Футболисты - это же молодые люди, у которых своя жизнь, у которых есть свое мнение. Игорь Витальевич очень грамотно такими футболистами управляет.

Как вы с ним оказались в одной команде?

- Знакомы с Игорем Витальевичем мы давно, вместе учились в Высшей школе тренеров. В день, когда он получил предложение возглавить «Крылья Советов», мы вместе были на стадионе. У нас состоялся разговор, Игорь Витальевич спросил у меня: «Завтра едешь?». Я собрал вещи и поехал в Самару.

Не долго думали?

- Нет. Игорь Витальевич - один из тех тренеров, с которыми я хотел поработать. И Самара - не чужой для меня город, я здесь играл, у меня жена отсюда, дети проводят каждое лето в Самаре.

Следите за молодежью? Есть, кого в ближайшее время можно будет увидеть в основной команде?

- Мы постоянно привлекаем Влада Теплякова. Влад - местный воспитанник.

По возможности мы посещаем матчи молодежки. Единственное, провал между молодежной командой и командой, которая борется за восьмое место и хочет быть выше, очень большой, тяжело переступить даже не через две, а через 10 ступенек.

Идеальный вариант турнира дублирующих команд - это тот, который был в советские времена. Дубль выезжал с первой командой, и игроки, которые не получали игровую практику в основной команде, могли играть за дубль. Это был удачный симбиоз, потому что команды были рядом.

Сейчас очень большая разница в мастерстве между молодежной командой и основной. Ребятам нужно сделать два-три шага, чтобы до нас дотянуться.

Нужна команда во Второй или в Первой лиге?

- Да, это как раз нужный шаг к игре в Премьер-лиге. Например, у нас играют Гапонов и Шитов, они прошли через «Спартак-2», он позволил им дотянуться до РПЛ.