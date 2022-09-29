Все опаснее для молодых: самарский врач рассказал, как распознать инфаркт и сохранить здоровье сердца

За здоровьем сердечной мышцы следить нужно постоянно Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 сентября отмечается Всемирный День сердца. О том, как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, когда нужно обращаться к врачу и о многом другом рассказал главный кардиолог Самарской области, заведующий кафедрой пропедевтической терапии Института клинической медицины СамГМУ Дмитрий Дупляков.

Группы риска

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин смертности среди населения. Чаще всего от различных болезней сердца умирают люди старшего возраста. Например, в Самарской области 89% случаев смерти приходится на возраст старше 60 лет, из которых 67,7% — на возраст старше 70 лет. Но нужно помнить, что трагедии случаются и с более молодыми людьми. Показатель смертности среди людей в возрасте 25–59 лет составляет почти 11%. Поэтому подумать о здоровье сердца нужно заранее, чтобы избежать печальных последствий в будущем.

- С возрастом риск сосудистой патологии увеличивается, — говорит Дмитрий Дупляков. — Однако все чаще заболевания по различным причинам возникают у более молодых людей. Так, инфаркт или инсульт может произойти из-за употребления алкоголя или наркотических веществ. Самым страшным фактором риска для молодых является курение. 9 из 10 женщин до 40 лет, поступающих в наши отделения кардиологии с инфарктом, курят. Также существуют редкие генетические заболевания, связанные с патологией сердечно-сосудистой системы. Они могут стать причиной возникновения инфаркта и инсульта даже у детей.

Профилактика — залог здоровья

Сердечно-сосудистые заболевания могут возникать из-за различных факторов: курения, малоподвижного образа жизни, ожирения, стресса, высокого артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови. Поэтому для профилактики необходимы регулярные физические нагрузки, правильное питание, соблюдение питьевого режима, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Не менее важную роль играет хорошее настроение — стресс и хроническая усталость негативно сказываются на работе сердца и на здоровье в целом. Также необходимо регулярно измерять давление, и если оно повышенное — обращаться к врачу.

Одно из самых опасных заболеваний сердца, которое может привести к летальному исходу — инфаркт миокарда. Он возникает из-за недостаточного кровоснабжения сердца вследствие закупорки сосудов, питающих сердечную мышцу. Как правило, причиной является нарушение проходимости одной из артерий, в которой образовались холестериновые бляшки. Они возникают из-за атеросклероза - хронического заболевания артерий, при котором в них накапливается и откладывается холестерин.

- Под действием различных факторов происходит разрыв бляшки и образуются тромбы, — поясняет Дмитрий Дупляков. — Стенки артерий теряют свою прочность и эластичность. И когда просвет сосуда полностью перекрывается, на этом участке погибает часть мышцы сердца. Атеросклероз развивается незаметно и может проявиться уже при возникновении инфаркта. Поэтому для его профилактики нужно регулярно посещать терапевта и контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови.

Когда нужно вызывать скорую помощь

- Есть типичные признаки инфаркта миокарда, при которых незамедлительно нужно вызвать скорую помощь, — говорит Дмитрий Дупляков. — Это интенсивная боль в груди «жгучего», давящего характера с распространением в спину, нижнюю челюсть, левую руку, которая продолжается более 20 минут, одышка, бледность кожи, обильный холодный пот, тошнота, рвота. Хотя такая “яркая” картина бывает далеко не у всех. Очень важно, чтобы медицинскую помощь человеку оказали в течение так называемого «золотого окна» — часа с начала возникновения симптомов.

До приезда «скорой» нужно распахнуть в помещении окна, положить под язык таблетку нитроглицерина, выпить таблетку аспирина. Присесть или прилечь, положив под спину и голову подушку, чтобы верхняя часть тела была немного выше нижней. Если боль не прошла через 5-7 минут, необходимо снова принять нитроглицерин.

КСТАТИ

Как в Самарской области работают над снижением смертности из-за сердечных заболеваний

- В 2021 году в Клиниках СамГМУ и на базе СОККД проведено крупное пилотное исследование. Специалисты оценивали клиническую эффективность дистанционного наблюдения за показателями давления и частоты пульса у пациентов с острым коронарным синдромом и сердечной недостаточностью, выписанных из отделений неотложной кардиологии. В трехмесячное исследование включили 400 пациентов, которых разделили на две равные группы. В первой группе пациенты наблюдались дистанционно, измеряя давление и пульс с помощью тонометров, передающих данные в телемедицинский центр. При необходимости пациенту проводили телемедицинскую консультацию и корректировали лечение. Вторая группа наблюдалась стандартно участковым врачом. Результаты исследования показали, что дистанционное ведение пациентов снижало число госпитализаций и сердечно-сосудистой смертности.

- Сейчас проводится работа по внедрению в Самарской области новой медицинской услуги – «Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления и частоты пульса», которую в том числе могут оказывать пациентам по ОМС. Также в сентябре этого года в Клиниках СамГМУ открылся новый модуль для оказания высокотехнологичной специализированной помощи пациентам кардиологического профиля. Модуль содержит отвечающую мировым стандартам рентгеноперационную, блок реанимации и интенсивной терапии, кабинет КТ, функциональной и ультразвуковой диагностики, рентген-кабинет, кабинет эндоскопии. Модуль находится в шаговой доступности от кардиологического и приемного отделений, благодаря чему удается оказывать экстренную и неотложную помощь пациентам в сроки, предусмотренные мировыми стандартами.

- В Клиниках внедрена так называемая fast track хирургия. Это направление, которое сокращает количество дней пребывания пациента в стационаре за счет стационарозамещающих технологий, предоперационной подготовки пациентов и постоперационной реабилитации. Цель fast track хирургии – подготовить человека к оперативному вмешательству и минимизировать риски послеоперационных осложнений. Пациента оперируют в день госпитализации, а выписывают его уже на третьи сутки. Далее с ним удаленно занимается врач-реабилитолог.