Пришел мириться и зарезал жену: в Самарской области новогодняя ночь закончилась поножовщиной

Семейная ссора в новогоднюю ночь закончилась трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новогодняя ночь закончилась поножовщиной. Мужчина пришел домой к жене мириться, но в результате произошла ссора, он схватился за нож и зарезал жену в новогоднюю ночь 2018 года. Преступника поймали и отправили в тюрьму. 9 января 2023 года Самарский областной суд рассмотрел прошение убийцы о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Журналист «КП-Самара» узнала подробности.

«Дважды ударила раскаленной сковородкой»

Как стало известно из материалов дела, супруги Ветшевы крупно поругались накануне нового года. Причиной разногласий стала наркотическая ломка жены, она просила у супруга очередную дозу наркотиков, но тот отказал ей в этом. Отказа женщина не приняла и между ними завязалась потасовка.

В итоге мужчина ушел из дома к своим родителям, но потом все же решил провести новогоднюю ночь с женой. Однако новогоднего чуда не случилось. В три часа ночи женщина снова начала просить мужчину принести ей дозу наркотиков. Как выяснили следователи, она стояла у его кровати с ножом и буквально кричала на супруга. Мужчина забрал было у жены нож, но та дважды ударила его раскаленной сковородой. Ссора продолжилась, в итоге муж нанес женщине более 23 ножевых ранений, женщина скончалась на месте.

Пришел с повинной, но получил срок

Осознав случившееся, Ветшев решил заглушить свои чувства алкоголем и отправился к родителям. А уже на следующее утро явился в полицию с повинной и сообщил правоохранителям о случившемся. Суд решил, что Ветшев не находился в состоянии аффекта и что его действия не были самообороной, так как он взял у жены нож и она больше не била его сковородкой. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 8 годам лишения свободы.

9 января 2023 года в Самарском областном суде состоялось слушание дела о замене реального наказания принудительными работами. Суд заслушал доводы сторон и решил оставить приговор без изменения.