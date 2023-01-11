Синоптики рассказали, какой будет погода на Старый новый год в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие выходные многие самарцы будут отмечать Новый год по старому стилю. Гидрометцентр России на днях сообщил, что в Москве в этот день будет относительно тепло. Однако в Самарской области все еще царствует стужа. Расскажем, какая будет погода в Старый Новый год в Самаре 2023 и какие приметы с ней связаны.

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ПОГОДА НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В САМАРЕ 2023

Неделя в Самаре началась с аномальных морозов. Местами по региону столбик термометра опускался до -40 градусов. Однако к концу недели, к Старому Новому году, мороз начнет сдавать свои позиции.

13 января днем в Самаре будет холодно: -11...-17 градусов. Весь день будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер слабый, 1-2 м/с, направление не установлено. Ночью температурный режим не изменится, термометр покажет примерно -14...-16 градусов. Днем 14 января к обеду немного потеплеет: -9...-12 градусов. К вечеру похолодает на пару градусов. Переменная облачность, снова без осадков. Немного усилится ветер - 2-4 м/с.

Кстати, согласно народным приметам, если в новогоднюю ночь по старому стилю выдалась ясная и звездная ночь, то это сулит богатый урожай ягод, овощей и фруктов, но не грибов в наступившем году. Ветки, покрытые инеем утром, - к изобилию меда.