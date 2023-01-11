Бразильское сердце русского балета: как танцоры из жаркой страны попали в волжский город и нашли здесь счастье

Танцоры Лаура Васконселос и Педро Сеару приехали на волжский берег из Бразилии Фото: Предоставлено "КП"

Хрупкая фигурка балерины появляется на огромной сцене – ее окружают другие девушки в белых пачках – заколдованные подружки-лебеди избрали прекрасную Одетту королевой. На нее одну, кажется обращены все взгляды зрителей - и один взгляд молодого принца Зигфрида, увидевшего волшебное преображение девушки на охоте и влюбившегося в нее.

Волшебная сказка «Лебединое озеро» на сцене Самарского театра оперы и балета идет уже не первый год. А в октябре главные партии в ней достались новичкам театральной труппы, танцорам Лауре Васконселос и Педро Сеару, которые приехали на волжский берег из Бразилии. Правда, с Россией, вернее с русским балетом, артисты познакомились еще дома.

Педро Сеару

Красивая и сложная страна

Первые уроки своего искусства Лаура и Педро получили в далеком Жоанвиле. Пока все знакомые танцевали самбу, молодые люди ходили на занятия в балетную школу Большого театра, основанную Александром Богатырёвым, Владимиром Васильевым и Екатериной Максимовой. Там с ними работали как русские, так и бразильские преподаватели. Три года танцоры участвовали в гастролях и соревнованиях в качестве членов школьной юниорской сборной. А потом решили связать с профессией свою жизнь. Но где? На родине лучших представителей этого вида искусства!

- Чтобы оказаться здесь сегодня мы много работали. Но впереди еще много дел. Нам нравится быть в Самаре в качестве ведущих солистов. И мы знаем, что наша страна и семья чувствуют, что приложенные нами усилия были не напрасны, - признаются молодые люди журналисту «КП-Самара». И добавляют:

- Россия - красивая и богатая культурно страна. И для артистов классического танца практика здесь – это лучшая возможность получить большой опыт.

В Самару Педро и Лаура приехали летом, так что большого отличия от Бразилии не увидели. Те же пляжи, жара, неспешно прогуливающиеся люди и танцы на набережной! А вот зима, конечно, преподнесла сюрпризы.

- Немного сложно привыкнуть к стране, которая находится за много миль от Бразилии. Нам удалось приспособиться к театральному графику, но есть некоторые вещи, которые требуют немного больше времени: мы еще не так хорошо знаем язык, хотя в разговорах мы понимаем большую часть того, что говорят. Было трудно изучать русский, потому что большую часть нашего времени занимает балетная подготовка и работа, - говорят артисты.

Лаура Васконселос и Педро Сеару танцуют главные партии в балете "Лебединое озеро"

Любовь и лебеди

В труппе бразильских коллег сразу полюбили. Они оказались очень милыми и свойскими ребятами.

- Они, правда, очень милые и социальные. Ребята не говорят по-русски, но стараются объяснить, что им нужно на английском или показать что-то жестами. Помню, как мы с Лаурой общались жестами, пытаясь разобраться который час. Порой, когда я помогаю Педро наносить грим, он снимает процесс на видео и делится со своей аудиторией в социальных сетях, - делится Ирина Андреева, гример-постижер Самарского театра оперы и балета.

Ну а самих артистов связывает нечто большее, чем общая любовь к искусству. Свои фотографии с девушкой Педро подписывает так: «Самая большая звезда, с которой я имею удовольствие делиться жизнью».

- Мы с Лаурой полюбили друг друга еще будучи студентами. У нас всегда были схожие цели в профессиональной карьере. Работа нас сблизила и вызвала огромное восхищение друг другом, кроме того, что вместе мы составляем гармоничную пару, у нас схожий физический биотип. Мы в отношениях уже 4 года, а может и больше, - говорит Педро. - У нее есть то, что нужно мне для развития, а у меня есть то, что нужно ей. Конечно, у нас бывают разногласия, как и у всех людей, но мы слушаем друг друга и всегда учимся преодолевать сложности вместе.

Свою жизнь прима-балерина и премьер намерены связать с балетом навсегда. И радовать самарских зрителей еще не одной прекрасной партией. А секрет профессионального успеха от артистов из Бразилии прост: нужно всегда ответственно подходить к своей работе и не сдаваться, если что-то не получается сразу.

- Я всегда знал, что если у вас есть талант, но нет ответственности - этот талант становится потерянным. Мы относимся к делу очень серьезно. Дисциплина заставляет вас достигать своих целей, тем более, когда речь идет о желание добиться уважения в вашем пространстве, - поделился своим жизненным кредо Педро.