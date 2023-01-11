Индексация пенсии с 1 января 2023 года в Самарской области: какая будет прибавка, кто получит доплату

В 2023 году пенсии вырастут. но не для всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С нового года в России проиндексированы несколько видов социальных выплат, в том числе и страховые пенсии неработающим пенсионерам. Они выросли на 4,8%. Разбираемся, какая будет прибавка к пенсии в Самарской области с 1 января 2023 года и кому она положена.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2023

Повышение пенсии произошло за счет повышения индексации двух параметров, входящих в формулу расчета пенсионного обеспечения, - пенсионного коэффициента и базовой части пенсии. Первый вырос со 118,10 до 123,77 руб. А базовая часть пенсии увеличилась с 7220, 74 до 7567, 34 руб.

Перерасчет произведен автоматически, обращаться в Социальный фонд РФ (так с нового года называется структура, в которую вошел Пенсионный фонд РФ) за получением прибавки не требуется.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2023

Индексация не коснется работающих пенсионеров. Они смогут получить надбавки только после прекращения трудовой деятельности. Однако для них с 1 августа 2023 года предусмотрены начисление ежегодной доплаты в связи с приобретением дополнительного стажа и пенсионных баллов. Сумма прибавки составит не более 354, 30 руб. На нее могут рассчитывать только те, кто стал пенсионером после 1 июня 2022 года и за прошедший год сформировал три пенсионных балла. Для всех остальных сумма прибавки будет меньше.

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023

С 1 февраля 2023 года на 12,4% будет увеличена сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора социальных услуг.

С 1 апреля 2023 года пересчитают суммы надбавки военным пенсионерам. С 1 октября 2023 года на основе прогнозируемой инфляции проиндексируют пенсии военным пенсионерам.

Социальные пенсии также будут повышены в соответствии с прогнозным ростом прожиточного минимума. В 2023 году увеличение ожидается 3,3%.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

Социальная пенсия по старости — это выплаты для пожилых людей, которые в силу возраста нуждаются в поддержке. Ее платят тем, кто не набрал пенсионного стажа или пенсионных коэффициентов для выхода на страховую пенсию.

Размер средней пенсии в Самарской области, по данным на 1 октября 2022 года составляет 18 307, 96 руб.