Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Самаре 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крещенскую ночь 2023 многие верующие самарцы отправятся на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду и зарядиться бодростью на весь год. Расскажем, какая будет погода в Самаре на Крещение 2023 и какие народные приметы с ней связаны.

ПОГОДА НА КРЕЩЕНИЕ В САМАРЕ 2023

Как сообщают метеорологи сервиса gismeteo.ru, на Крещение в Самаре будут морозы, правда, не такие лютые как на этой неделе.

В ночь с 18 на 19 января в Самаре будет морозно, облачно, пасмурно. Температура воздуха будет колебаться в пределах -12...-14 градусов. Ветер будет дуть с севера и северо-запада скоростью 2-4 м/с. Осадков не ожидается.

Днем 19 января незначительно потеплеет - до -10...-11 градусов. Сохранится облачная хмурая погода без осадков. Давление составит 761-764 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха - 83-87%. Геомагнитная активность спокойная.

ПРИМЕТЫ НА КРЕЩЕНИЕ

Считается, что если в ночь на 19 января пасмурно и холодно, то в этом году можно ждать богатого урожая. Если в крещенскую ночь на небе видны звезды - хорошо уродятся грибы. Если же на Крещение выглянуло солнце, - это к жаркому лету.