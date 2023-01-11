Пятеро детей чудом остались живы: гастарбайтер убил двух женщин под Самарой и скрылся в Узбекистане

Страшное убийство произошло под Самарой в канун Нового года. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мигрант-гастарбайтер убил двух женщин под Самарой накануне Нового года и скрылся в Узбекистане. Личность убийцы удалось быстро установить, однако поймать его оказалось не так-то просто. Вот уже две недели правоохранители безуспешно пытаются его разыскать, а родственники жертв опасаются, что иностранец вовсе может избежать возмездия за жуткое преступление. Своими опасениями родные погибших женщин поделились с журналистом «КП-Самара» во время приема у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Напился и полез грабить

Страшная трагедия произошла в ночь на 26 декабря 2022 года в поселке Волжском под Самарой. Как установило следствие, перед совершением преступления гастарбайтер выпивал вместе со своим земляком. В состоянии опьянения он проник в дом, в котором делал ремонт несколько месяцев назад.

- Мы его даже сами не нанимали, это наш водитель нашел бригаду из 4 человек, которые могут положить плитку. Ни до, ни после мы этих людей даже не знали и не видели. Почему он решил залезть именно в этот дом? Наверное, решил, что здесь есть деньги, - рассказывает Дмитрий Макаров, племянник одной из жертв.

«Мама бы и так все отдала»

Преступник разбил стекло дома и отодвинул щеколду. Вышедшую на шум 74-летнюю женщину он стал бить попавшимся под руку куском деревянного дверного косяка. Пенсионерка пыталась обороняться канцелярскими ножницами, но безуспешно. Нападавший добил ее ножом, после чего проник в спальню и убил там 47-летнюю дочь хозяйки дома. Сопротивляться она не могла в принципе, так как была инвалидом.

- Зачем было расправляться с беззащитными? Я уверена, что мама отдала бы деньги. Получается, он шел именно убивать. А мы ведь с пятью детьми собирались к ней в гости 2 января. Если бы мы оказались там в тот момент, он бы убил всех! - дочь погибшей Татьяна Соколова не может говорить о случившемся без содрогания и слез.

Личность убийцы уже установлена Фото: Евгений ЕГОРОВ

Татьяну поражает хладнокровие преступника.

- Он ведь прежде чем уйти, сначала отмыл руки от крови. Затем заехал за паспортом. Он четко понимал, что делал, - ужасается дочь погибшей.

За сутки вышли на след преступника

Следователи восстановили дальнейшую цепочку событий. Убийца попросил таксиста отвезти его на железнодорожный вокзал, но там не было нужного поезда. Попытки договориться с таксистами, чтоб его отвезли в Москву на машине, оказались безуспешными. Тогда он уехал в аэропорт и взял билет на рейс в Кыргызстан.

Следственные органы сработали оперативно, выйдя на след преступника менее чем за сутки. Убийцей оказался гражданин Узбекистана 1988 года рождения. Это подтвердили результаты генетической экспертизы, которые были предъявлены родственникам погибших.

- Я сначала подозревала, что это мог сделать кто-то из наркоманов. В округе есть дома, где живут люди с зависимостью. Но следователи спросили, делал ли у нас ремонт кто-то из гастарбайтеров, мы ответили, что да, и поиски в этом направлении быстро дали результат, - рассказывает Татьяна.

Пешком перешел границу

К сожалению, к тому времени подозреваемый был уже за тысячи километров от места преступления. Как полагают силовики, убийца пешком перешел границу Кыргызстана и Узбекистана. Местная полиция преступника по его месту жительства не обнаружила, но российские следователи уверены, что он на родине.

- Нам говорят, что со своей стороны наша полиция все сделала, что может. В международный розыск преступника объявили, все сведения узбекской стороне передали. Дальше все будет зависеть уже от полицейских в Узбекистане. Но нам прямо сказали, что надеяться на выдачу преступника России, даже если его поймают, не стоит, - переживает Татьяна.

Родственники погибших намерены задействовать все возможные ресурсы, чтобы добиться экстрадиции убийцы. Они хотят, чтоб его судили здесь и чтоб не было создано прецедентов ухода от ответственности.

- Если наказания не случится, это может подтолкнуть и других на похожую схему. Получается, можно кого-то ограбить, убить, а потом быстро взять билет на самолет и оказаться в другой стране? Мы уже говорим не только о нашем случае, но и в целом о ситуации в обществе, - поясняет свою позицию Дмитрий Макаров.

Родные погибших поделились своими опасениями на приеме у депутата Фото: Евгений ЕГОРОВ

Родственники погибших обратились за содействием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий порекомендовал обратившимся не терять надежды.

- Знаю точно, что прецеденты, когда Узбекистан выдавал России преступников, были. Так что ситуация не безнадежна. Со своей стороны приму все усилия, обращусь в те инстанции, от которых это зависит, чтобы были приняты все возможные меры, преступник был пойман и экстрадирован, - заверил парламентарий.

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