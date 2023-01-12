Больничный в Самарской области в 2023 году: как оплачивают, что изменится, минимальный размер

Стало известно, как будут платить больничные в Самаре в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года в России вступили новые правила оплаты больничного листа. Разбираемся, как оплачивают больничный в Самарской области 2023, насколько изменились минимальный и максимальный размеры выплат, а также вникаем в новые правила.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

С начала года увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и вслед за ним повысился и минимальный размер оплаты листка нетрудоспособности. Теперь он составляет 533,98 руб. В день. Максимальный размер выплат также повышен - до 2736,99 руб. в день или 84 846,69 руб. за месяц.

Кроме того, для работников с нового года станет меньше бюрократии - больше не придется предъявлять справку о зарплате с предыдущего места работы. Ранее это нужно было делать, если человек за последние два года менял место работы. Ныне этим обязаны заниматься исключительно работодатели.

ОФОРМЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО ГПХ В САМАРЕ 2023

С 1 января 2023 года на больничный теперь смогут уходить сотрудники, выполняющие работы или оказывающие услуги по договорам ГПХ, договорам авторского заказа или по договорам об отчуждении авторских прав. Они также будут получать и декретные пособия. Раньше листки нетрудосопособности выдавались только тем, кто работает по трудовым договорам.

Но из-за сложной системы расчетов такие сотрудники на ГПХ начнут получать выплаты лишь с 2024 года. Они могут претендовать на выплаты в 2023 году, только если в этом году успели какое-то время отработать по трудовому договору.

КТО ПЛАТИТ ЗА БОЛЬНИЧНЫЙ В САМАРЕ 2023

С 2022 года больничные листы выдают только в электронном виде (ЭЛН). Первые три дня болезни сотруднику оплачивает работодатель, а остальные — Социальный фонд России (структура, в которую с 2023 года вошел ФСС). Чтобы выплата по больничному листу была начислена, работодатель должен передать сведения о заработке и стаже сотрудника в СФР.

Листок нетрудоспособности дают, если заболел работник, его дети или другой член семьи, которому необходим уход. Другие основания для оформления больничного - беременность и роды, травма, карантин в детском саду у детей, протезирование, реабилитация после стационара, усыновление ребенка младше 3 месяцев.