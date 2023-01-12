«Похороны через месяц»: певец Шарлот сообщил в соцсетях о собственной смерти

На страничке Эдуарда Шарлота появилась запись о его смерти. Фото: Мария БОДРОВА

«Похороны состоятся 7 февраля» - такая запись появилась на странице популярного самарского певца Эдуарда Шарлота в ночь 12 января. Новость вызвала немалое волнение не только в музыкальной среде, но и среди многих обычных горожан, которые гордились успехами талантливого земляка и с удовольствием слушали его песни. Правда, многие усомнились, действительно ли Эдуард скончался. Журналист «КП-Самара» пообщалась со знакомыми и коллегами певца, которые рассказали, почему самарский певец Шарлот сообщил в соцсетях о собственной смерти.

Это просто хайп?

На данный момент судьба самарского артиста неизвестна. По номеру телефона не дозвониться - «абонент не в сети». Три поста в социальной сети «ВКонтакте» набрали от 150 тысяч просмотров, самая зайлайканая запись - про похороны. Многие зрители не верят в кончину Эдуарда.

-Это же известный хайпожор, - пишет один из подписчиков артиста.

- Он уже умирал пару лет назад, - вспоминает другой.

Поклонники не зря сомневаются в искренность звезды: в январе 2022-го Шарлот опубликовал в запрещенной социальной сети пост, содержавший надпись на черном фоне, «RIP 1998-2022». На тот момент это оказался пиар перед выходом нового альбома.

После первой кончины певец разоткровенничался о ссоре с родителями и попытке суицида.

Народ предполагает: сегодняшний пост - очередной пиар-ход.

Вот такие записи опубликованы на страничке певца.

«Бедный Федотка-сиротка»

За пару часов до публикации взорвавшей интернет записи Эдуард Шарлот опубликовал в своем телеграм-канале анимационный видео-клип с жалобной песней.

«Бедный Федотка-сиротка, нет у него никого», - спел популярный артист. Может ли этот фильм быть отсылкой к переживаниям о нелегких взаимоотношениях с семьей? Отец Эдуарда, Валерий Шарлот, признается, что они с сыном связь не поддерживают, поэтому ответить на вопрос, действительно ли его сын умер или это очередной пиар-ход, не может.

Манипуляции и истерики Шарлотта

Психологи говорят, что такие действия могут быть не просто хайпом, а свидетельством более серьезных проблем.

-Очень похоже на демонстративное поведение, психоманию. Такие действия являются манипуляцией. Чаще всего подобный вид коммуникации присущ истерикам, которые используют такие громкие жесты для привлечения внимания, благодаря чему чувствуют себя особенными. Также это можно охарактеризовать, как проявление власти, - отметила клинический психолог Екатерина Калинина.

«Черный пиар - тоже пиар»

Товарищи популярного исполнителя пока немного знают о его судьбе, но делают свои предположения.

- Я с ним виделся буквально позавчера. Думаю, пиар-ход: 7 число - дата его рождения, поэтому не думаю, что что-то случилось, - рассказал журналисту «КП-Самара» бывший одногруппник Эдуарда, Дмитрий Стулов.

Коллега артиста, Тимофей Болдин, также поделился своим мнением.

- Надо отдать ему должное, он сделал очень четкий образ и держал его. И считаю, что держит до сих пор. Ведь черный пиар — тоже пиар,- говорит Тимофей.