Родился с желудком и кишечником в грудной клетке: самарские врачи провели сложную операцию двухдневному малышу

Детские хирурги избавили младенца от врожденной диафрагмальной грыжи / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре врачи провели сложную операцию двухдневному малышу. Ребенок появился на свет с врожденной диафрагмальной грыжей. От этого недуга юного пациента успешно избавили детские хирурги и анестезиологи-реаниматологи больницы имени В.Д. Середавина.

Роды начались раньше срока

Медики диагностировали врожденный порок развития плода на ранних сроках беременности. После перинатального консилиума, который провели в Самаре, будущую маму отправили в Москву – в Федеральный центр акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова. Столичные специалисты проконсультировали женщину. Они же должны были принимать у нее роды. Однако все пошло немного не по плану.

– Роды начались раньше предполагаемого срока. Появиться на свет ребенку помогли специалисты перинатального центра больницы Середавина. Все прошло без осложнений, – сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Операцию провели на второй день жизни

По словам заместителя главврача по акушерству и гинекологии больницы Середавина Татьяны Тезиковой, малышу провели операцию на второй день жизни. Для местных хирургов это был первый опыт.

– Органы брюшной полости размещались в грудной клетке, в том числе петли кишечника, желудок, селезенка. В ходе операции их переместили в свои типичные места. Врожденный дефект грудной клетки нам удалось исправить без дополнительных имплантатов. Мы использовали собственные ткани диафрагмы, – рассказал заведующий хирургическим отделением педиатрического корпуса больницы Андрей Варламов.

Сложная операция прошла успешно, без каких-либо осложнений. Малыш находился под наблюдением медиков около двух месяцев. Сейчас с ним все в порядке. На днях юного пациента и его маму выписали из больницы.

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