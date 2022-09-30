Моральный дух на высоте: мобилизованный в Самаре депутат Губдумы Дмитрий Холин рассказал, что происходит в военных частях

Депутат Самарской губдумы Дмитрий Холин призван на военную службу и занял свое место в части. Фото: представлено "Комсомольской правде"

В Самаре в рамках объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации призвали на военную службу председателя комитета по регламенту Самарской губернской думы Дмитрия Холина. Депутат уже не только добросовестно явился по повестке в военкомат, но и прибыл в расположение части в Рощинском, где занял должность заместителя командира батальона 15-й мотострелковой Александрийской бригады. Дмитрий Холин рассказал журналисту «КП-Самара», что происходит с мобилизованными самарцами в Рощинском.

«Мы все в одинаковых условиях»

Депутат признался: он ожидал призыва в рамках частичной мобилизации, поэтому повестка из военкомата не стала для него сюрпризом.

- Я кадровый военный, закончил Голицынское высшее краснознаменное военно-политическое училище с отличием, далее служил на разных границах - с Афганистаном, Китаем, Польшей, принимал участие в боевых действиях, был начальником заставы, - рассказал Дмитрий Холин журналисту «КП-Самара». – Поэтому мне было бы как-то странно уклоняться от мобилизации. Пошел в военкомат, получил мобилизационное предписание по своей воинской специальности и назначение заместителем командира батальона в 15-ю мотострелковую дивизию. Еще весной я говорил, что готов ехать на Донбасс, и сейчас сдержал слово. Но если честно - не вижу в этом ничего особенного, вместе со мной тут таких же 400 человек, мы с ними все в одинаковых условиях.

«Кормят отлично, вещи получили»

Дмитрий Холин рассказал журналисту «КП-Самара», что сейчас происходит в военной части в Рощинском, куда прибывают мобилизованные.

Мобилизованные самарцы обеспечены обмундированием и питанием. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

- Наша мотострелковая бригада формируется из самарских и ульяновских резервистов, - пояснил Дмитрий Холин. - На сегодняшний момент людьми мы практически укомплектованы, получили личный состав, одели его, оформили карточки финансовые. Сейчас заканчиваем с вопросами медицинского характера. В выходные проведем морально-психологические мероприятия, строевой смотр, и с понедельника у нас начинается боевая учеба.

Профессиональные боевые навыки мобилизованных резервистов, по словам кадрового военного, пока оценивать рано – формирование подразделения идет только три дня и еще не завершено окончательно. А вот моральный дух призывников, по словам Дмитрия Холина – на высоте.

- Морально-боевой дух находится в удовлетворительном состоянии, никакой паники, истерик, никакого алкоголя, все соблюдают воинскую дисциплину, - отметил заместитель комбата. – Разбили личный состав по ротам, по взводам. Живем в казармах, в кубриках по четыре человека. Кормят отлично, получили вещевое обмундирование, провели замену того, что не подошло. Если что-то надо, то можно выйти за территорию воинской части и что-то купить. Отлично помогает правительство Самарской области. Сейчас изнутри вижу, что с точки зрения помощи в обеспечении система работает хорошо. Буквально на второй день привезли и гуманитарную помощь - шерстяные носки, нательное белье и т.д. Да, военным их выдают, но в такую погоду дополнительный комплект будет кстати, стираться там особенно негде.

Вот так выглядит обед мобилизованных в Рощинском. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Продукты не нужны, а носки пригодятся

Дмитрий Холин рассказал, какую помощь неравнодушные самарцы могут оказать призванным военным.

- С точки зрения боевой экипировки правительство заботится, нам шьют зимние спальники, армейская одежда тоже вполне хороша, - отметил Дмитрий Холин. – Продукты тоже не нужны, кормят хорошо. А вот «расходники» пригодятся. Это просто дополнительные теплые вещи - носки, термоноски, нательно белье, вязаные шапки – они под шлемами истираются и рвутся, балаклавы, которые закрывают лицо и горло, перчатки, которые тоже могут намокнуть и порваться. Это можно передавать, пригодится.

По словам Дмитрия Холина, пригодятся и пауэрбанки.

- Мобильные телефоны никто ни у кого не отнимает, родственники спокойно связываются, приезжают, общаются на КПП, - сообщил депутат. – Конечно, в зоне боевых действий телефоном воспользоваться не получится, там просто нет сотовой связи. Сотовую связь отдельно организуют, когда люди возвращаются с боевой задачи. Ну и надо быть полным идиотом, чтобы фотографироваться на фоне своей позиции и выкладывать эту картинку в интернет с геопривязкой. Это простые вещи, которым мы людей учим. Но у родственников сейчас контакт с мобилизованными есть.

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