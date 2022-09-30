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Общество30 сентября 2022 15:50

«Есть вера – есть сила победить»: как прошла в Самаре акция в поддержку вхождения новых регионов в Россию

В Самаре патриотической акцией поддержали вхождение новых регионов в Россию
Анастасия МЫШКИНА
Жители Самары признавались в любви к России

Жители Самары признавались в любви к России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вечером 30 сентября собрались на площади Куйбышева на патриотической акции в поддержку решения о вхождении четырех новых регионов в состав Российской Федерации. Такое решение было принято по результатам состоявшихся референдумов, на которых большинство жителей высказались за присоединение.

Интересные плакаты

Интересные плакаты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пришли на площадь с флагами и плакатами, предупреждающими, что русский медведь проснулся. Во всех лозунгах сквозила идея о единстве страны.

Виктор Кудряшов обратился к жителям Самары

Виктор Кудряшов обратился к жителям Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К собравшимся обратился председатель правительства региона Виктор Кудряшов – сам губернатор Дмитрий Азаров вместе с другими главами региона в этот день присутствовал в Кремле, где и подписывали договор о вхождении новых регионов в состав страны.

- Наша страна, уважая волю соотечественников, с огромной радостью приняла их в состав многонациональной России. Я хочу искренне, от всей души поздравить всех нас с этим знаменательным историческим событием. Почти шесть миллионов человек после долгих лет неопределенности, ожидания, наконец-то вернулись домой. Теперь все будет хорошо, завершится террор, сегодня все эти люди находятся под защитой нашего общего Отечества, - отметил он.

Неизменные буквы Z

Неизменные буквы Z

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также Виктор Кудряшов подчеркнул, что сейчас наступает очередной этап восстановления территорий, возобновления мирной жизни на них. Наш регион одним из первых подписал соглашение о помощи городу Снежное, и мы уже с мая помогаем ремонтировать дороги и здания.

- Ситуация остается непростой, и мирная жизнь будет возможна, когда закончится агрессия, когда враг будет разбит. Но сегодня наши солдаты, наши добровольцы, мобилизованные люди, герои, мужественные и очень сильные, которые пойдут на помощь нашим войскам, я уверен, что они с честью выполнят задачу и отстоят рубежи нашей Родины, - сказал он.

На площади собрались сотни человек

На площади собрались сотни человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со сцены к собравшимся на площади обратились и те, кто с добровольческими миссиями побывал на Донбассе.

- Я сам видел как местные жители были напуганы, не понимали, как им жить дальше. Но Россия не бросила их, и мы будем дальше помогать налаживать мирную жизнь на Донбассе. И сейчас нам нужно всем объединиться, чтобы дать отпор нацистам, - отметил Эдуард Нестеренко, член добровольческой бригады, работавшей на Донбассе.

Была и ностальгия по единой большой стране

Была и ностальгия по единой большой стране

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У меня не было никаких сомнений по поводу референдума. Когда мы приехали в Снежное, мы увидели глаза людей, которые хотели быть с нашей страной. Долгие годы эти люди были не нужны своему государству. Мы видели больницы, которые были построены еще в Советском союзе и только разрушались это время. И для них было чудом просто получить медицинскую помощь.То, что сделала наша область еще задолго до референдума, было для них подарком, и выбор был обусловлен, - поделился главврач горбольницы №8, участник добровольческой медицинской миссии в городе Снежное Сергей Дергаль

Своих не бросаем - уже привычный нам слоган

Своих не бросаем - уже привычный нам слоган

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А депутат Губдумы Дмитрий Холин и сам надела военную форму, поддержав решение о частичной мобилизации запасников:

-Сейчас, когда тысячи наших земляков надели форму, понимаешь, как важна поддержка, которую вы все оказываете. Когда поступает гуманитарная помощь, это поднимает дух тем, кто завтра готовится вступить в бой, - отметил Дмитрий Холин. - И сейчас я хочу сказать всем, кто проводил своих близких - просто ждите и гордитесь своим защитником. Это дает нам веру в то, что мы нужны, а если есть вера, есть сила победить. За Россию, за Армию, за наш народ!

Дмитрий Холин (справа) призвал всех ждать своих защитников домой

Дмитрий Холин (справа) призвал всех ждать своих защитников домой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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