«Есть вера – есть сила победить»: как прошла в Самаре акция в поддержку вхождения новых регионов в Россию

Жители Самары признавались в любви к России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вечером 30 сентября собрались на площади Куйбышева на патриотической акции в поддержку решения о вхождении четырех новых регионов в состав Российской Федерации. Такое решение было принято по результатам состоявшихся референдумов, на которых большинство жителей высказались за присоединение.

Интересные плакаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пришли на площадь с флагами и плакатами, предупреждающими, что русский медведь проснулся. Во всех лозунгах сквозила идея о единстве страны.

Виктор Кудряшов обратился к жителям Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К собравшимся обратился председатель правительства региона Виктор Кудряшов – сам губернатор Дмитрий Азаров вместе с другими главами региона в этот день присутствовал в Кремле, где и подписывали договор о вхождении новых регионов в состав страны.

- Наша страна, уважая волю соотечественников, с огромной радостью приняла их в состав многонациональной России. Я хочу искренне, от всей души поздравить всех нас с этим знаменательным историческим событием. Почти шесть миллионов человек после долгих лет неопределенности, ожидания, наконец-то вернулись домой. Теперь все будет хорошо, завершится террор, сегодня все эти люди находятся под защитой нашего общего Отечества, - отметил он.

Неизменные буквы Z Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также Виктор Кудряшов подчеркнул, что сейчас наступает очередной этап восстановления территорий, возобновления мирной жизни на них. Наш регион одним из первых подписал соглашение о помощи городу Снежное, и мы уже с мая помогаем ремонтировать дороги и здания.

- Ситуация остается непростой, и мирная жизнь будет возможна, когда закончится агрессия, когда враг будет разбит. Но сегодня наши солдаты, наши добровольцы, мобилизованные люди, герои, мужественные и очень сильные, которые пойдут на помощь нашим войскам, я уверен, что они с честью выполнят задачу и отстоят рубежи нашей Родины, - сказал он.

На площади собрались сотни человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со сцены к собравшимся на площади обратились и те, кто с добровольческими миссиями побывал на Донбассе.

- Я сам видел как местные жители были напуганы, не понимали, как им жить дальше. Но Россия не бросила их, и мы будем дальше помогать налаживать мирную жизнь на Донбассе. И сейчас нам нужно всем объединиться, чтобы дать отпор нацистам, - отметил Эдуард Нестеренко, член добровольческой бригады, работавшей на Донбассе.

Была и ностальгия по единой большой стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У меня не было никаких сомнений по поводу референдума. Когда мы приехали в Снежное, мы увидели глаза людей, которые хотели быть с нашей страной. Долгие годы эти люди были не нужны своему государству. Мы видели больницы, которые были построены еще в Советском союзе и только разрушались это время. И для них было чудом просто получить медицинскую помощь.То, что сделала наша область еще задолго до референдума, было для них подарком, и выбор был обусловлен, - поделился главврач горбольницы №8, участник добровольческой медицинской миссии в городе Снежное Сергей Дергаль

Своих не бросаем - уже привычный нам слоган Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А депутат Губдумы Дмитрий Холин и сам надела военную форму, поддержав решение о частичной мобилизации запасников:

-Сейчас, когда тысячи наших земляков надели форму, понимаешь, как важна поддержка, которую вы все оказываете. Когда поступает гуманитарная помощь, это поднимает дух тем, кто завтра готовится вступить в бой, - отметил Дмитрий Холин. - И сейчас я хочу сказать всем, кто проводил своих близких - просто ждите и гордитесь своим защитником. Это дает нам веру в то, что мы нужны, а если есть вера, есть сила победить. За Россию, за Армию, за наш народ!