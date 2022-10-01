«Не мог остаться в стороне»: коллекционер из Самары Андрей Болдырев отвозит помощь бойцам на Донбасс

Мужчина признается, что хотел поддержать российскую армию еще с начала СВО. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский коллекционер Андрей Болдырев отвозит помощь российским бойцам на Донбасс. Мужчина много лет занимается коллекционированием русского военного обмундирования. А после начала военных действий на Украине понял – он не может остаться в стороне, и решил оказать военным посильную помощь. Сейчас Андрей Болдырев активно помогает бойцам, в частности – 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригаде. Коллекционер рассказал журналисту «КП-Самара» о том, как ведется работа по сбору гуманитарной помощи.

«Хотел помогать нашей армии еще с начала СВО»

С военной тематикой Андрей Болдырев знаком не понаслышке: он уже много лет занимается коллекционированием русского военного обмундирования. Собранные экспонаты он выставляет в музеях, в том числе – экспозиционном отделе Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова.

– С самарским Домом офицеров я работаю достаточно плотно. В данный момент там находится моя частная коллекция. Поэтому мысль о поддержке нашей армии пришла ко мне сразу после начала специальной операции, – поделился Андрей Болдырев.

Начало было положено в августе. Тогда Андрей Болдырев совместно с отцом Михаилом Советкиным и отцом Дионисием Толстовым возили Ташлинскую чудотворную икону Божьей матери «Избавительница от бед» в самарские госпитали и бригады.

– Мы посетили 2 госпиталя и 7 бригад. Тогда я и решил всерьез заняться помощью. Поскольку отец Михаил и отец Дионисий регулярно посещают военнослужащих в зоне действия СВО, они помогали мне составить список вещей, необходимых бойцам, – рассказал Андрей Болдырев.

Во время поездки удалось посетить 2 госпиталя и 7 бригад. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поехал лично

Работа строилась следующим образом: Андрею передавали списки, он собирал гуманитарный груз и помогал доставить его бойцам. Первый раз просто передал помощь, а после – поехал лично.

– В первый раз покупал все необходимое исключительно за свои деньги. Второй раз собрал 350 тысяч рублей, третий – порядка 800 тысяч рублей. Благодаря собранным средствам приобрел для бойцов два коптера «Mavic 3», 6 октября буду их забирать. После этого будет новая отправка, – отмечает Андрей. – Сейчас необходим третий коптер, но цены на него выросли, пока средств не хватает. Если те два я покупал за 220 тысяч рублей, то теперь они стоят порядка 240 тысяч. Не исключено, что после 10 октября цены снизятся и мы сможем приобрести аппарат.

Говоря о том, что сегодня нужно бойцам, Андрей Болдырев отмечает: по большей части теплые вещи, обувь, термомешки, еда, вода.

– В первую очередь мы приобретаем беспилотники. Помимо них, покупаем термобелье, носки, резиновые сапоги – все то, что согреет бойцов в текущих холодных условиях. Кроме этого, им нужна вода, с ней там проблематично. Как правило, мы закупаем ее здесь и отвозим в зону спецоперации. Но недавно мне сказали, что это экономически неоправданно. Дали совет – купить хорошие фильтры, которые смогут очистить любую воду. Проанализирую этот вопрос и, возможно, мы действительно начнем закупать их.

По словам Андрея Болдырева, солдаты также нуждаются в аптечках.

– У бойца должно быть три аптечки. В первой находится то, чем он пользуется сразу же, в первую секунду после ранения: жгут-турникет, тампон. Она крепится на бронежилете. На поясе находится вторая аптечка, которой боец может воспользоваться в безопасном месте. Третья хранится в рюкзаке солдата – там лежат индивидуальные медикаменты, – пояснил собеседник «Комсомолки».

«Никто не заставляет оказывать помощь, а кому нужно – тот поможет»

Несмотря на благое дело, Андрею Болдыреву пришлось столкнуться с недоверием и волной негатива. Мужчина рассказывает, что многие люди после объявления сбора начинали открыто проявлять агрессию.

– Некоторые пишут, что, мол, нашу армию даже собрать не могут. Якобы все ложится на плечи простых людей. Мне сразу хочется им напомнить, как складывалась ситуация во время Великой Отечественной войны. На фронт массово шли посылки, даже с теми же шерстяными носками, которые солдатам отправляли их соотечественники. Ни у кого этот факт не вызывал агрессии. И более того: люди понимали, что централизованные поставки от Министерства обороны это одно дело, а их помощь – совсем другое, – добавляет Андрей Болдырев. – В конце концов, насильно никто не заставляет оказывать помощь. Кому нужно – помогут.

Собеседник «Комсомолки» отмечает, что пишущие подобное люди просто не представляют, как развиваются события в тех реалиях, в которых живут солдаты.

– Представим ситуацию: солдат несет большой рюкзак, наполненный всем необходимым. Ему нужно передислоцироваться. Он на войне, помимо вещей у него оружие. Вероятнее всего, солдат уберет рюкзак на БМП – так попросту легче. Внезапно машина сгорает после подрыва, и он остается буквально в том, что осталось на нем. Что делать дальше, скажите? А эта ситуация абсолютно реальная, – приводит пример Андрей.

При этом Андрей отмечает: людей, действительно желающих оказать помощь – немало. Иногда они просто не знают, как это сделать.

– Люди, которые узнают о моей деятельности, пишут – мол, спасибо, что даете нам возможность помочь бойцам. Некоторые говорят, что оказывают поддержку через других добровольцев. И я этому рад: неважно, как гуманитарный груз попадет к бойцам. Для меня главное, чтобы они его точно получили, – поделился Андрей Болдырев.

Честность и открытость сборов Андрей Болдырев подкрепляет видеозаписями. Одна из них была сделана в Белгородской области. На видео – сам Андрей и бойцы, которые благодарят соотечественников за поддержку. Кроме того, Андрей Болдырев записал видео с начальником Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова Александром Назаренко.

– В трудное для нас время Андрей Владимирович взвалил на себя сложную, но важную ношу – он помогает бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Мы давно знаем Андрея Владимировича, у нас много интересных совместных проектов. Мы ему доверяем и уверены, что все собранное им обязательно дойдет до наших воинов, – говорит Александр Назаренко.

Отметим, что сейчас сборы продолжаются. Все желающие оказать помощь героям СВО могут связаться с Андреем Болдыревым на его странице «Вконтакте».