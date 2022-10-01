Самарские эксперты рассказали о важности вхождения ЛДНР, Херсона и Запорожья в состав РФ

Торжественное подписание договоров с лидерами Донбасса, Запорожья и Херсона состоялось 30 сентября 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 30 сентября 2022 года, россияне собрались у телевизоров, чтобы лицезреть поистине историческое событие. Президент Владимир Путин в прямом эфире подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Эксперты из Самарской области рассказали, насколько важным было решение главы государства и какую роль оно сыграет в будущем страны.

– Наша страна стала еще больше, мы снова восстановили историческую справедливость, и территории, которые объединены общей историей, общей культурой, общей верой, будут жить в одном пространстве. И мы будем общаться без каких-либо границ, без каких-либо проблем, жить в условиях, когда не будет в учебниках сеяться вражда для того, чтобы вкладывать в сознание школьников чувство ненависти к своему соседу, – поделился депутат Самарской губернской думы, заместитель командира батальона 15-й мотострелковой гвардейской Александрийской бригады Дмитрий Холин.

Сенатор РФ, представитель региона в Совете Федерации Андрей Кислов уверен: жители новых регионов России наконец обрели спокойствие, а страна – новую мощь.

– Россия не просто стала больше – она стала мощнее и независимее. Как отметил Владимир Путин, народы Донбасса, Запорожья и Херсона воспользовались своим неотъемлемым правом на свое самоопределение и приняли твердое и безоговорочное решение стать частью Российской Федерации. Этот выбор должны одинаково уважать и так называемый «коллективный запад», и киевский режим. А мы – сделать все необходимое, чтобы обеспечить нашим новым гражданам безопасность, защитить их право на мирную жизнь, – отметил Андрей Кислов.

По мнению Доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой российской истории Самарского университета Петра Кабытова, ЛДНР, Херсон и Запорожье вернулись на родные земли.

– Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон – это исконно русские земли, на которых всегда проживало русское население. На начальном этапе становления советского государства они были переданы Украине, без учета мнения людей. Уже тогда там отслеживались националистические тенденции, которые с новой силой вспыхнули в 1990-е годы. Распад Советского союза привел к тому, что НАТО вплотную подошли к нашим границам. Нас, русских, стали считать людьми второго сорта. Теперь, когда эти Республики, Херсонская и Запорожская области вернулись домой, мы еще раз доказали, что Россия может противостоять Западу и готова сделать все, чтобы русская цивилизация продолжила существовать и успешно развиваться, – подвел итог Петр Кабытов.