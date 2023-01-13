Эксперты рассказали, стоит ли играть свадьбу 23.03.2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В ЗАГСах ждут патриотов

В этом году тем, кто мечтал сыграть свадьбу в очень особую дату, выдался такой шанс. ЗАГСы по всей стране объявили: впервые за последние девять лет церемонии будут проводить 23 февраля, в День защитника Отечества. И уже назвали этот день самым желанным для молодоженов в этом году. Обычно, это выходной, но в этот раз дата еще и красивая, зеркальная. Вот регистраторы и решили поработать в праздничный день – на радость влюбленным. Последние уже выстроились в очередь – в некоторых ЗАГСах по стране запись уже закрылась, в других говорят – принимать заявления будем до 22 января, но закончим, вероятно, раньше. К любителям красивых дат добавились и будущие семьи военнослужащих.

- Если 22 февраля в прошлом году мы видели именно тех, кто пришел за красивой датой в свидетельстве, сейчас много патриотов, нам рассказывают, что собираются устроить тематический праздник, а также говорят, что выбрали дату из-за профессии будущего мужа - военного. Мы также планируем добавить в церемонию патриотической тематики, - рассказывают нам в одном из ЗАГСов.

Интересно, что запись на этот день открыли только после новогодних праздников. Но невесты к этому готовились: в соцсетях есть целые группы, где девушки обсуждают, как успеть забронировать нужную дату, делятся своим горем, если сделать это не удалось…. И продают «красивую дату» - уже после того, как прием заявлений заканчивается. В прошлом году цена на такие предложения доходила до 50 тысяч рублей.

Остались последние места

Корреспондент «КП-Самара» попыталась подать заявление в ЗАГС через сайт Госуслуг. Как оказалось, зарегистрировать брак 23.02.23 в областной столице практически невозможно. Заполучить красивую дату для штампа в паспорте реально только в пригороде, в Волжском районе — там остались последние местечки.

Однако работники ЗАГСа рассказали журналисту «КП-Самара» полезный лайфхак, который поможет сочетаться браком в красивую дату даже если мест на Госуслугах уже нет.

-При подаче заявления на сайте Госуслуг попробуйте выбрать регистрацию без торжества. Свободных мест должно стать больше, - советуют работники ЗАГСа. - А уже при личном обращении в ЗАГС можно уточнить, какую процедуры бракосочетания хотят молодожены - торжественную или обычную. Главное — сделать это заранее.

Оно правда счастливое?

Сотрудники ЗАГСов знают, что февраль, несмотря на мороз и снегопады, всегда приносит много работы. Всему виной магия двоек, завораживающаяпоклонников красивых дат. Вот только нумерологи (специалисты, которые изучают влияние чисел на судьбу человека) предупреждают, что красивые с точки зрения обывателя цифры могут иметь совсем другое значение. И, если руководствоваться принципами нумерологии, то 23 февраля 2023 года – плохо подходящий для свадьбы день.

- Число этого дня – пять, в нумерологии ему покровительствует Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы. Он ассоциируется с быстрой реакцией, изменчивым характером, сообразительностью, коммерческими наклонностями, неугомонностью и молодостью. Поэтому у браков, заключенных в этот день, есть риск оказаться краткосрочными, - говорит нумеролог Эльвира Алексеева.

Но отменять торжество вовсе не обязательно, ведь – и об этом тоже говорят нумерологи - избежать расставания вполне возможно. Главное помнить: Меркурий - планета очень свободолюбивая. Поэтому супругам, заключившим брак в этот день, будет очень важна личная свобода и личное пространство.

- Чтобы заключенный 23.02.2023 года брак не оказался скоротечным, супругам нужно будет постоянно учиться друг у друга, получать новые знания и навыки семейной жизни. А еще – идти на компромиссы, находить взаимопонимание и поддерживать друг друга, - объясняет Эльвира Алексеева. – А еще вступивших в брак в этот день будут ожидать частые перемены в долгосрочных планах.

Красивая дата - не самоцель

В любом случае, стоит помнить, что цифры – это всего лишь цифры. И, если люди готовы жить долго и счастливо, нумерология им вряд ли помешает. А вот желание партнера сыграть свадьбу именно в определенную дату, сопровождаемое скандалами и шантажом –это уже повод призадуматься о дальнейшей счастливой личной жизни.

- Заключение брака в красивую, «магическую» дату – это ритуал. А ритуалы характерны для тревожных людей. В них они ищут ресурс, который, как им кажется, поможет построить гармоничные отношения. Так человек пытается себя успокоить, если есть какие-то сомнения, внутренние противоречия. Например, какая-то часть личности не хочет вступать в брак, поэтому ищет, за что зацепиться. Тогда неудачная дата становится хорошим предлогом. Конечно, с тревогой нужно справляться, но по-другому. Например, обратиться к специалисту и проработать свои страхи и сомнения, - говорит психолог Ангелина Сигал.

И дает совет, как сделать брак долговечным, не опираячсь на цифры и приметы:

- Чтобы брак оказался удачным, важно разобрать все беспокоящие вопросы до женитьбы и понять, насколько хорошо вы подходите друг другу. А то иногда лишь через пару лет люди осознают, что совсем разные и, например, кто-то в паре не хочет детей, а для другого это самая заветная места. Лучше проговорить свои ожидания от брака заранее.

Но если ваша половинка заявляет, что готова на свадьбу только 23 февраля или 7 июля, и ставит множество других условий и не согласна на компромиссы – попробуйте взвесить все остальные моменты в отношениях. Может половинка вовсе не ваша? А если это лишь одно из пожеланий – ничего страшного. Всем нам в жизни иногда нужны добрые знаки – и пусть это будет всего лишь красивая дата!

НА ЗАМЕТКУ

Посчитайте свое «число года»

Нумеролог предупреждает: на благополучие брака, заключенного 23.02.2023, будет сильно влиять так называемое личное «число года» каждого из молодоженов. Чтобы узнать его, нужно сложить число и месяц своего рождения и год, который вам необходим, все цифры сложить и привести к однозначному числу. Например, если вы родились 3 марта, то для 2023 года вашим личным «число года» будет 3+3+2+2+3 =13= 4.

Для 23.02.2023 самыми успешными будут браки с личным «числом года» 1, 5, 6 и 8.

КОНКРЕТНО

Самые удачные даты для заключения брака на 2023 год.

23.03.2023

22.04.2023

02.06.2023

29.06.2023

28.07.2023