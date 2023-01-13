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Общество13 января 2023 10:00

Не ходите, девки, замуж 23 февраля: эксперты рассказали, стоит ли играть свадьбу 23.03.2023

Эксперты не рекомендуют самарцам заключать брак 23 февраля 2023 года
Анастасия ЗУБКОВА
Эксперты рассказали, стоит ли играть свадьбу 23.03.2023

Эксперты рассказали, стоит ли играть свадьбу 23.03.2023

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В ЗАГСах ждут патриотов

В этом году тем, кто мечтал сыграть свадьбу в очень особую дату, выдался такой шанс. ЗАГСы по всей стране объявили: впервые за последние девять лет церемонии будут проводить 23 февраля, в День защитника Отечества. И уже назвали этот день самым желанным для молодоженов в этом году. Обычно, это выходной, но в этот раз дата еще и красивая, зеркальная. Вот регистраторы и решили поработать в праздничный день – на радость влюбленным. Последние уже выстроились в очередь – в некоторых ЗАГСах по стране запись уже закрылась, в других говорят – принимать заявления будем до 22 января, но закончим, вероятно, раньше. К любителям красивых дат добавились и будущие семьи военнослужащих.

- Если 22 февраля в прошлом году мы видели именно тех, кто пришел за красивой датой в свидетельстве, сейчас много патриотов, нам рассказывают, что собираются устроить тематический праздник, а также говорят, что выбрали дату из-за профессии будущего мужа - военного. Мы также планируем добавить в церемонию патриотической тематики, - рассказывают нам в одном из ЗАГСов.

Интересно, что запись на этот день открыли только после новогодних праздников. Но невесты к этому готовились: в соцсетях есть целые группы, где девушки обсуждают, как успеть забронировать нужную дату, делятся своим горем, если сделать это не удалось…. И продают «красивую дату» - уже после того, как прием заявлений заканчивается. В прошлом году цена на такие предложения доходила до 50 тысяч рублей.

Остались последние места

Корреспондент «КП-Самара» попыталась подать заявление в ЗАГС через сайт Госуслуг. Как оказалось, зарегистрировать брак 23.02.23 в областной столице практически невозможно. Заполучить красивую дату для штампа в паспорте реально только в пригороде, в Волжском районе — там остались последние местечки.

Однако работники ЗАГСа рассказали журналисту «КП-Самара» полезный лайфхак, который поможет сочетаться браком в красивую дату даже если мест на Госуслугах уже нет.

-При подаче заявления на сайте Госуслуг попробуйте выбрать регистрацию без торжества. Свободных мест должно стать больше, - советуют работники ЗАГСа. - А уже при личном обращении в ЗАГС можно уточнить, какую процедуры бракосочетания хотят молодожены - торжественную или обычную. Главное — сделать это заранее.

Оно правда счастливое?

Сотрудники ЗАГСов знают, что февраль, несмотря на мороз и снегопады, всегда приносит много работы. Всему виной магия двоек, завораживающаяпоклонников красивых дат. Вот только нумерологи (специалисты, которые изучают влияние чисел на судьбу человека) предупреждают, что красивые с точки зрения обывателя цифры могут иметь совсем другое значение. И, если руководствоваться принципами нумерологии, то 23 февраля 2023 года – плохо подходящий для свадьбы день.

- Число этого дня – пять, в нумерологии ему покровительствует Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы. Он ассоциируется с быстрой реакцией, изменчивым характером, сообразительностью, коммерческими наклонностями, неугомонностью и молодостью. Поэтому у браков, заключенных в этот день, есть риск оказаться краткосрочными, - говорит нумеролог Эльвира Алексеева.

Но отменять торжество вовсе не обязательно, ведь – и об этом тоже говорят нумерологи - избежать расставания вполне возможно. Главное помнить: Меркурий - планета очень свободолюбивая. Поэтому супругам, заключившим брак в этот день, будет очень важна личная свобода и личное пространство.

- Чтобы заключенный 23.02.2023 года брак не оказался скоротечным, супругам нужно будет постоянно учиться друг у друга, получать новые знания и навыки семейной жизни. А еще – идти на компромиссы, находить взаимопонимание и поддерживать друг друга, - объясняет Эльвира Алексеева. – А еще вступивших в брак в этот день будут ожидать частые перемены в долгосрочных планах.

Красивая дата - не самоцель

В любом случае, стоит помнить, что цифры – это всего лишь цифры. И, если люди готовы жить долго и счастливо, нумерология им вряд ли помешает. А вот желание партнера сыграть свадьбу именно в определенную дату, сопровождаемое скандалами и шантажом –это уже повод призадуматься о дальнейшей счастливой личной жизни.

- Заключение брака в красивую, «магическую» дату – это ритуал. А ритуалы характерны для тревожных людей. В них они ищут ресурс, который, как им кажется, поможет построить гармоничные отношения. Так человек пытается себя успокоить, если есть какие-то сомнения, внутренние противоречия. Например, какая-то часть личности не хочет вступать в брак, поэтому ищет, за что зацепиться. Тогда неудачная дата становится хорошим предлогом. Конечно, с тревогой нужно справляться, но по-другому. Например, обратиться к специалисту и проработать свои страхи и сомнения, - говорит психолог Ангелина Сигал.

И дает совет, как сделать брак долговечным, не опираячсь на цифры и приметы:

- Чтобы брак оказался удачным, важно разобрать все беспокоящие вопросы до женитьбы и понять, насколько хорошо вы подходите друг другу. А то иногда лишь через пару лет люди осознают, что совсем разные и, например, кто-то в паре не хочет детей, а для другого это самая заветная места. Лучше проговорить свои ожидания от брака заранее.

Но если ваша половинка заявляет, что готова на свадьбу только 23 февраля или 7 июля, и ставит множество других условий и не согласна на компромиссы – попробуйте взвесить все остальные моменты в отношениях. Может половинка вовсе не ваша? А если это лишь одно из пожеланий – ничего страшного. Всем нам в жизни иногда нужны добрые знаки – и пусть это будет всего лишь красивая дата!

НА ЗАМЕТКУ

Посчитайте свое «число года»

Нумеролог предупреждает: на благополучие брака, заключенного 23.02.2023, будет сильно влиять так называемое личное «число года» каждого из молодоженов. Чтобы узнать его, нужно сложить число и месяц своего рождения и год, который вам необходим, все цифры сложить и привести к однозначному числу. Например, если вы родились 3 марта, то для 2023 года вашим личным «число года» будет 3+3+2+2+3 =13= 4.

Для 23.02.2023 самыми успешными будут браки с личным «числом года» 1, 5, 6 и 8.

КОНКРЕТНО

Самые удачные даты для заключения брака на 2023 год.

23.03.2023

22.04.2023

02.06.2023

29.06.2023

28.07.2023

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