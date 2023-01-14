Шеврон с Богородицей задержал пулю: икона из дома помогла сохранить жизнь солдату

Вот такие шевроны с Богородицей шьют самарские мастерицы. Фото: "Звезда и Лира"

Чудесная история произошла с одним из самарских военнослужащих в зоне СВО. Присланный из дома шеврон с изображением Богородицы помог задержать пулю и уберечь солдата от смерти. Подробности истории журналисту «КП-Самара» рассказали в общественном фонде помощи военнослужащим «Звезда и Лира».

«В бою неверующих нет»

С самых первых дней СВО «Звезда и Лира» помогает нашим бойцам на Донбассе. Волонтеры отправляют солдатам теплую одежду, продукты, предметы первой необходимости – а с недавнего времени еще и шевроны с изображением Богородицы. Технологию их производства разработали самарские мастерицы совместно с настоятелем храма Трех Святителей, и идея сразу же пришлась солдатам по душе. На линию боевого соприкосновения отправилось уже несколько партий, и все они моментально разлетелись среди бойцов. На днях руководитель «Звезды и Лиры», жена самарского генерала, командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина отвезла самарским ребятам очередные посылки из дома, а заодно – полторы сотни шевронов с Богородицей. Бойцы искренне поблагодарили супругу командарма и уже попросили изготовить новую партию нашивок.

- Ребята просят, чтобы во всех блиндажах были иконы. В бою неверующих нет! Это видно, из того куда смотрят бойцы, пока пережидают обстрел в блиндаже, - пишут самарские солдаты.

Отделался небольшим синяком

И Богородица помогает самарским воинам. Ребята поделились историей, которая произошла недавно на линии огня. Солдат надел бушлат с шевроном Богородицы - и попал под обстрел противника. То, что произошло дальше, можно назвать настоящим чудом. - Пуля попала в солдата и пробила бушлат. Удивительно, но парень отделался небольшим синяком. Как потом оказалось, на пути смертоносного кусочка метала оказался шеврон с Богородицей. Это спасло солдату жизнь, - поделились историей самарские бойцы.

Сейчас фонд «Звезда и Лира» объявил дополнительный сбор на изготовление шевронов с Богородицей. Стоимость одного шеврона 180 рублей, деньги на их производство собирает отец Алексей. Если вы хотите принять участие в сборе, сделать это можно тут