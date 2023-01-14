Колядки на Ленинградке прошли ярко и весело Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самаре в субботу 14 января на главной пешеходной улице города прошли народные колядки. Улицу Ленинградскую заполонили ряженые мужчины, женщина и дети, они весело просили у прохожих деньги и конфеты. Журналист «КП-Самара»побывала на традиционных гуляниях Колядки на Ленинградке. Показываем самые яркие фото и видео.

Шествие ряженых вызвало большой интерес у горожан Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Страшные вечера»

Несмотря на жуткий холод, в толпе колядующих было жарко. Ряженые волжане прошлись по улице Ленинградской с плясками и песнями, разыгрывали сценки. Конечно, не обошлось и без поощрения зрителей. Прохожие одаривали артистов сладостями и деньгами.

В шествии охотно принимали участие и взрослые, и дети Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Колядуют обычно с рождественского Сочельника и до Крещения. Этот промежуток называется «страшные вечера». Предки верили, что в эти дни нечисть ходит по земле. Поэтому и наряжались в костюмы пострашнее, - объяснил руководитель клуба плясовой традиции «Карагод» Павел Суровцев.

Яркие костюмы никого не оставили равнодушными Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Так красиво и ярко Рождество в Самаре отмечают с 2017. Правда, один год украл коронавирус. Традиционные народные гулянья «Колядки на Ленинградке» в 2023 стали пятыми, юбилейными.

Участники шествия колядовади и просили у прохожих монетки и конфетки Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Мы стараемся соблюдать все традиции. Все-таки это мероприятие посвящено Рождеству Христову, поэтому и начинаем с рождественского тропаря. Публика всегда удивляется, радуется. Это очень приятно. Иногда что-то добавляем в наши представления, от чего-то отказываемся. Неизменными остаются музыка, пляски и хорошее настроение, - поделился с журналистом «КП-Самара» Павел.

Колядки на Ленинградке прошли уже в пятый раз Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Главные роли достались детям

Коза, медведь и даже лошадь — кого только не встретили самарцы в центре города. Колядующие облачились и в костюмы козы — традиционный образ святок. А одной юной волжанке присвоили самую ответственную должность — звездаря. Это отсылка к Вифлеемской звезде, которая осветила небо после рождения Иисуса.

Колядующие постарались соблюсти все традиции Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Внимание прохожих, конечно же, приковывали маленькие дети. Им и достались главные роли в уличных представлениях.

-Здорово, что дети стали частью такого праздника. Это очень важно. Пусть знают свою культуру, историю нашей страны. Это лучше, чем сидеть дома и смотреть заграничные мультфильмы. Мы тоже в детстве колядовали, весело было, - говорит Евгений Матюшенков.

Коза, медведь и даже лошадь — кого только не встретили самарцы в центре города. Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Многие самарцы узнали о шествии из социальных сетей и приехали на Ленинградку целыми семьями. Мороз не стал помехой!

Задорные песни и пляски веселили народ Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Такие мероприятия сплачивают людей. Очень интересно, особенно ребенку. Сюда приехали специально на колядки, запаслись конфетами даже. Впечатляют костюмы. Сама я никогда не колядовала, поэтому захотелось посмотреть, как это вообще происходит, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Анжелика Колесова.