Огнеборцы тушат пожар с половины четвертого утра. Фото: ГУ МЧС по Самарсакой области

В Кинеле тушат крупный пожар на колхозном рынке. Сообщение о возгорании поступило пожарным в половине четвертого утра. Вот уже семь часов огнеборцы и правоохранители работают на месте ЧП. К сожалению, уже известно об одном погибшем. Рассказываем про пожар на рынке в Кинеле 15 января 2023: что случилось, подробности, фото, видео.

Рынок серьезно пострадал. Фото: ГУ МЧС по Самарскаой области

На подмогу прибыли три пожарных поезда

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного посреди ночи - в 03.33 15 января. Очевидцы сообщили, что горит продовольственный рынок в Кинеле на улице Октябрьской. - Подразделения незамедлительно прибыли на место и ЧП и установили, что горят торговые ряды, площадь пожара на тот момент составляла уже 1,5 тысячи квадратных метров,- рассказал замначальника ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков.

На месте работают люди и спецтехника. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожару сразу был присвоен повышенный ранг вызова – Пожар № 2, а для его ликвидации созданы четыре боевых участка по всему периметру возгорания.

- Для тушения пожара привлечены 118 человек и 46 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. – Также дополнительно на место прибыли три пожарных поезда со станций Самара, Кинель и Сызрань, задействованы пожарно-насосная станция и рукавные автомобили, проложено четыре магистральных линии. Сил и средств достаточно.

К 07.45 пожар удалось локализовать на площади 1500 кв.м. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем.

К тушению огня привлекли пожарные поезда. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Погиб мужчина

К сожалению, не обошлось без погибших. Тело мужчины обнаружили в огне около девяти утра. Его личность сейчас устанавливают. Следственный комитет уже начал доследственную проверку по этому факту.

На местне работает более сотни человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- На место происшествия уже выехал руководитель следственного отдела по Кинелю,- сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. – Также на месте работает следователь – криминалист следственного управления и следователь территориального следственного отдела. После того, как пожарные полностью потушат огонь, следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины пожара и люди, которые могли пострадать в результате возгорания, выясняются.

Уже известно об одном погибшем. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

«Дом как будто подпрыгнул»

Пока официальных причины пожара не называют, но местные жители уже высказывают свои предположения и делятся впечатлениями в социальных сетях.

Так, по одной из версий, причиной страшного пожара мог стать обогреватель, который оставили в одном из ларьков на ночь и забыли выключить. Также очевидцы сообщают о громком взрыве, который прогремел на рынке ночью. По некоторым предположениям, взорваться мог газовый баллон в одном из павильонов, где торговали выпечкой.

- Ночью в четвертом часу был страшный взрыв, мы проснулись от того, что дом как будто подпрыгнул, - пишет Лилия Антипова. – Говорят, что это взорвался балкон на рынке.

- Возможно, это работала тепловая пушка от газового баллона, и из-за этого и произошел взрыв,- высказывает предположение один из местных жителей.

Сейчас огнеборцы продолжают тушить пожар, а эксперты выясняют точные причины возгорания.

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