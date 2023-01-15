Помог родиться тысячам малышей: в Самаре ушел из жизни акушер-гинеколог Виталий Лунев

Виталий Лунев был врачом от Бога и прекрасным человеком

В Самаре ушел из жизни акушер-гинеколог Виталий Лунев, много лет проработавший в роддоме областного кардиодиспансера. Печальную весть сообщили его коллеги в группе в социальных сетях. А 15 января состоялась церемония прощания с медиком. Коллеги и пациенты делятся воспоминаниями о чудесном докторе и прекрасном человеке.

«О нем слагали легенды»

Виталий Лунев посвятил медицине почти пять десятков лет своей жизни. Бессонные ночи дежурств, растерянные молодые мамочки, ищущие поддержки и помощи от врача, волнительный момент родов – Виталий Михайлович помог успешно появиться на свет тысячам деток.

В 1974 году молодой акушер-гинеколог окончил Самарский государственный медицинский университет и сразу же приступил к работе. Несколько лет он отдал работе в роддоме Чапаевска. Коллеги до сих пор с теплотой вспоминают о «молодом Луневе».

- Это врач от Бога! – делится Инна Давыдова. – В Чапаевске о нем слагали легенды. Когда уехал на повышение в Самару, очень долго потом про него вспоминали и до сих пор вспоминают добрым словом. Даже поговорка появилась «А вот Лунев…». Мы будем помнить этого прекрасного человека и врача!

Помог родиться тысячам детей

После переезда в Самару Виталий Лунев долгое время проработал в стенах Областного клинического кардиологического диспансера, а с 1988 по 2007 год руководил 19-м родильным отделением СОККД. До последнего доктор был на своем посту – Виталий Лунев и сейчас на официальном сайте указан в числе сотрудников роддома кардиодиспансера, а коллега рассказывают, что виделись с ним совсем недавно.

- Виталий Лунев – настоящий профессионал и человек со светлой душой, - пишут коллеги доктора в социальных сетях. - За долгие годы работы в роддоме СОККД он помог родиться на свет многим тысячам детей нашей области, руководил отделением, пользовался заслуженным уважением и был любим коллегами.

«Уходят лучшие»

В комментариях коллеги и пациенты выражают искреннее сожаление по поводу кончины доктора и передают соболезнования его семье.

- Он был очень хороший – и как человек, и как доктор, - пишет Екатерина Фадеева. - Как жаль, что уходят грамотные, добрые, отзывчивые и всеми любимые люди!

Многие пациентки благодарят доктора и вспоминают, что именно его умелым рукам и высокому профессионализму они обязаны успешным появлением на свет своих сыновей и дочерей.

- Замечательный доктор, у него рожала своего первого ребенка, - пишет Мария Моисеева. – Светлая память, пусть земля Вам будет пухом.

Юлия Шарафутдинова вспоминает: Виталий Лунев был очень светлым человеком. Он помог родиться ее сыновьям

- Благодарна этому прекрасному врачу за сыновей, - пишет Юлия. - Большая редкость в наше время - профессионал и порядочный человек.

Некоторые самарчанки рожали у Лунева не один и не два раза. Например, Александра Роенко выражает искреннюю благодарность доктору сразу за троих детей! Коллеги и пациентки в один голос отмечают золотые руки, доброе сердце и потрясающее чувство юмора, а многие и вовсе говорят о том, что Виталий Лунев – это целая эпоха самарского акушерства.

- Уходят лучшие... – пишет Юлия Тихолоз. - Светлая память Виталию Михайловичу, замечательному доктору, доброму хорошему человеку! Искренние соболезнования семье!

«Помочь может только Лунев»

Светлана Костомарова вспоминает: обратиться к Виталию Луневу ей посоветовали врачи-гинекологи.

- 14 лет назад, когда стал вопрос о моих родах, я была возрастная роженица со своими большими проблемами по здоровью, - рассказала Светлана Костомарова журналисту «КП-Самара». – Естественно, гинеколог посоветовал подобрать врача, который должен был меня вести и принимать роды. Моя врач посоветовалась с коллегами и сказала: помочь мне может только Виталий Михайлович. Я обратилась к нему и была благодарна, что он мне не отказал. Виталий Михайлович - акушер- гинеколог от Бога. Он блестяще провел операцию. Никаких осложнений ни после родов, ни в последующие годы не было. Низкий ему поклон до земли от меня и всей моей семьи! И когда мы с ним потом встречались, он всегда спрашивал: как дочка? Все роженицы потеряли в его лице великого врача и великого специалиста.

«Сказал, что своих не бросает»

Жительница Чапаевска Анна Корнеева с горечью вспоминает: ее первый сынок впал в кому и умер всего лишь через 9 дней после рождения. Поэтому, когда через два года она узнала о новой беременности, очень боялась рожать.

- Я начала искать врача, некоторые мне отказывали. По рекомендации обратилась к Виталию Михайловичу, рассказала свою историю и он с удовольствием взял меня под свою опеку, сказав, что своих не бросает, ведь он когда-то работал в роддоме Чапаевска, - рассказала Анна Крнеева журналисту «КП-Самара». - Я всегда была с ним на связи, приезжала на осмотры. Виталий Михайлович морально меня поддерживал, а когда пришло время родов – ждал меня в клинике. Рожать я начала сама, но все пошло не очень хорошо, поэтому доктор срочно меня прооперировал. Этот ЧЕЛОВЕК с большой буквы, этот ДОКТОР от Бога, понял сразу мою проблему и спас моего второго малыша. Сын родился здоровый, а Виталий Михайлович почти всю ночь пробыл со мной в палате интенсивной терапии. Такого чуткого, веселого и все же строгого доктора больше я не встречала. Низкий ему поклон. Светлая память.