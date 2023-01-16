«Родиной не торгуют»: автор граффити, посвященного трагедии в Макеевке, отказал британским журналистам

Роман Михеев рассказал о создании знаменитого граффити. Фото: личный архив героя публикации

В областной столице художник Роман Михеев создал граффити, посвященное трагедии в Макеевке, когда самарские военные оказались под обстрелом ВСУ. Трогательный мурал «Девушка с виолончелью» появился на 9-й просеке и сразу стал местной достопримечательностью. Роман Михеев рассказал «КП-Самара», как ему пришла идея создать памятное граффити и почему волжанин отказался давать интервью британским СМИ.

«Старался раскрасить серые будни детей»

Роман Михеев не раз бывал на Донбассе – волонтерил, привозил гуманитарную помощь, помогал. В последний в 2022 году раз он приехал в Донецк в конце декабря. Там же встретил и новый год. По его словам, обстановка в городе была достаточно напряженная. Поэтому мужчина старался хоть чем-то приободрить местных жителей, и в особенности детей.

- Я хотел раскрасить серые будни малышей. Они же дети войны. Ничего кроме нее не видели. Я часто устраивал им мастер-классы по живописи и граффити, - рассказал Роман журналисту «КП-Самара». - Вскоре принял решение создать проект «Дети Донбасса». Через призму доброты, красок происходит адаптация к социуму. Дети должны чувствовать, что они не одни. Сложностей, конечно хватает. Например, финансовых. Поэтому если есть желание помочь — буду рад.

На своей странице в социальных сетях Роман подробно рассказывает о своей работе.

«Я слышал удар»

В трагическую новогоднюю ночь Роман был совсем недалеко - всего в двух километрах от Макеевки. Мужчина отчетливо помнит произошедшее.

- Я слышал этот страшный удар. Он был очень сильным. Просто ударище! Но страха не было. Это ведь не первая моя командировка сюда. Со временем ко всему привыкаешь, - поделился с журналистом «КП-Самара» Роман Михеев.

«На фронте важна музыка»

Приехав в Самару, художник не стал раскладывать свои вещи. Сразу прихватил баллончики с красками и отправился к стене на улице Солнечной, где уже много раз оставлял свой творческий след. Так на девятой просеке появилась прекрасная черноволосая девушка с виолончелью.

Британские журналисты искали встречи с автором знаменитого граффити, но получили твердый отказ. Фото: личный архив героя публикации

- Я ничего не выдумывал. Образ в голове родился моментально. Хотелось подчеркнуть, как на фронте важна музыка. Она способна поддержать в самые трудные минуты, утешить душу и сердце. Такие творческие вещи дают надежду и могут подтолкнуть к настоящим подвигам, - говорит Роман.

На работу художник потратил чуть больше часа. Не подвела и погода. Тогда самарец и не предполагал, как быстро его граффити найдет отклик в сердцах волжан.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Это потеря для всех нас, для всей России! Плачу вместе с Самарский народом, - подписал снимок мурала на своей странице Роман.

Фотография памятного мурала уже заполонила паблики в социальных сетях. Причем не только местные.

-Все сочувствуют, все переживают за мобилизованных. Редко вижу негатив от людей, а если он и есть, то не обращаю внимания, мне все равно.

«Родиной не торгуют»

Заинтересовалась творчеством Романа и британская пресса. С художником связывались самые разные издания. Журналисты телеканала «Sky News» оказались самыми настойчивыми. В погоне за сенсацией они уже были готовы собирать чемоданы в Самару, но Роман им отказал.

-Они предлагали мне снять сюжет про это граффити. Сказали, что без проблем прилетят в Самару. Будут еще показывать, как русские живут. Им плевать на нас, у них нет жалости. Я отказался. Родиной не торгуют, - поделился с журналистом «КП-Самара» самарец.

Романа просили подумать. Дали время. Но когда прозвучат очередной звонок, в ответ иностранцы снова услышали лишь твердое «нет».