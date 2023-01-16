Не делайте этого зимой: дерматолог назвала самые частые ошибки в уходе за кожей в холода

К косметологическим процедурам зимой нужен особый подход Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Морозы, ветра и метели мы моментально «чувствуем кожей». Покрасневшие веки, обветренные щеки, шелушение на губах – зимой такие проблемы знакомы каждому. Стремясь защитить кожу в мороз, мы хватаемся за жирные крема… и совершаем ошибку, делая только хуже. Специалисты предупреждают: в холода стоит воздержаться от горячего душа и скрабов. А с пилингом зимой и вовсе нужно быть аккуратнее. Вместе с самарским дерматологом Татьяной Головановой разобрали четыре главные ошибки в уходе за кожей зимой и дали полезные советы и лайфхаки, как делать правильно. Спойлер: запасаемся SPF-защитой, ищем в составе уходовых средств масло ши и пьем больше воды.

Ошибка №1 — наносить крем перед выходом на улицу

В холодное время года люди чаще испытываю дискомфорт кожи лица. Из-за неприятных ощущений стянутости и сухости так и хочется взять самый жирный крем из косметички и обмазать им все лицо, а потом смело топать по своим делам. Запомните — так делать ни в коем случае нельзя. Дерматолог Татьяна Голованова уверена: только грамотный уход поможет снять раздражение и не навредить коже.

-Я не рекомендую зимой пользоваться сыворотками, в состав которых входит гиалуроновая кислота, а также увлажняющими кремами перед выходом на улицу. После нанесения средства для ухода должно пройти минимум 30 минут. Крем должен впитаться и образовать на коже защитную пленку-барьер, чтобы предотвратить потерю влаги. Иначе можно лишь усугубить уже существующую проблему.

По словам эксперта, лучше вообще не наносить увлажняющие средства на кожу лица утром. Сделайте это вечером, например, перед сном. А вот использовать бальзамы для губ перед выходом на улице можно. Даже нужно. Это никак не навредит вашим губам. Конечно, если в их состав входят масла.

- Есть еще один важный нюанс. Если вы используете крема с минеральными маслами, средства для защиты от мороза, то не забывайте их смывать по возвращению домой, - говорит дерматолог. – Да, это обязательная процедура. Средство образует пленку, а кожа при этом не дышит.

Ошибка № 2 — не использовать SPF-защиту

Хоть и кажется, что зимой солнце стыдливо прикрыто облаками и редко выходит покрасоваться, но забывать о SPF-защите не стоит. Защищать свою кожи от солнечный лучей нужно и сейчас.

- Людям, склонным к пигментации, обязательно нужно использовать SPF. Зимой везде лежит снег, а это значит, что солнечные лучи отражаются еще сильнее. Если пренебрегать этим правилом, то можно получить негативный эффект. Что летом, что зимой — в вашем арсенале всегда должны быть SPF-средства, - говорит Татьяна Голованова.

Ошибка № 3 — не соблюдать питьевой режим

Водный баланс нужно поддерживать вне зависимости от времени года. И все же, если мы говорим о зиме, то переоценить важность питьевого режима будет трудно. Здорово, конечно, греться ароматными чаями, но важно пить чистую воду.

- Пить не хочется, а надо. Даже зимой нужно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды. Кожа сильно сохнет. А чем меньше мы употребляем воды, тем больше обезвоживается кожа, - подчеркнула Татьяна Голованова.

Дерматолог назвала еще одну проблему, с которой приходится сталкивать нашей коже — сухой воздух. При сильных морозах домах и квартирах на всю мощность работают отопительные приборы, а в помещении, опираясь на общепринятые значения, процент влажности не должен быть ниже 40. Вопрос помогут решить специальные устройства. Например, увлажнители воздуха.

Ошибка № 4 — использовать летние средства для ухода за кожей

Важно понимать, что набор средств для ухода, как и одежда — должны подбираться по погоде. Так, зимой лучше отказаться от легких гелей, эмульсий, которые чаще дамы любят использовать летом.

-Зимой должны быть более насыщенные крема с плотной текстурой. Лучше пользоваться питательными и восстанавливающими кремами. Хорошо подойдет косметика с пептидами, а также средства, в составе которых есть масла ши, макадамии и бразильского ореха. Это хорошие компоненты, - объясняет Татьяна. – Советую попробовать крема с экзосомами. Это клеточные технологии. Очень интересная вещь. Прекрасно подойдет для тех, кто нуждается в регенерации кожи. Сейчас эта тема на пике популярности.

СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА

1.ЗИМА — ПОРА ПИЛИНГОВ.

-Косметологическая процедура может избавить от самых разных проблем кожи: пигментация, шелушение, сыпь и тд. Кожа станет мягкой и увлажненной. Однако не думайте, что после пилинга можно забыть о уходе. Особенно зимой. Эта процедура делает кожу более травмированной и беззащитной. Поэтому и уход ей нужен больше, чем обычно. К этому вопросу стоит подходить грамотно.

2.КРЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДОБРАН ПО ТИПУ КОЖИ

-Крем для лица не только должен подходить по возрасту, но и по состоянию кожи. Например, если кожа жирная, а зимой она немного подсохла, то это не значит, что нужно использовать жирными кремами. Этим вы нанесете только вред и ухудшите ситуацию. На лице могут появиться воспаление и высыпания. Есть специальные средства для жирной кожи, но склонной к сухости. Будьте внимательны.

3.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭМОЛЕНТЫ

-Эмоленты помогают восстановит гидролипидную мантию кожи. В аптеках огромный выбор подобных препаратов. Наша главная задача — избавиться от сухости. Чем же так чревата повышенная сухость кожи? Конечно, если мы говорим не только о неприятных ощущениях. Во-первых, кожа легче травмируется, а к ранкам присоединяются инфекции.

4. ЧТО ВНУТРИ, ТО И СНАРУЖИ

-Обращайте внимание на общее состояние здоровья, исключайте дефициты. Основные патологии, которые приводят к сухости кожи: дефицит железа и йода, а также проблемы щитовидной железы и нарушение оттока желчи.