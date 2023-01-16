Вместо нижнего белья купила кусок ткани: девушка из Самары оставила архитектуру ради свадебных нарядов

Жительница Самары оставила архитектуру ради создания бренда одежды. Фото: Екатерина Бороздина

Самарчанка отказалась от школьной мечты об архитектуре и стала успешным дизайнером свадебных платьев. Кристина Семкив оставила чертежи и открыла свой собственный бренд одежды. Девушка рассказала журналисту «КП-Самара», как ее хобби превратилось в дело жизни.

Истинное призвание всегда было рядом

Еще малышкой Кристина любила рукоделие. Детские руки умело справлялись с вязальными спицами и острыми иголками. Увлечений было много. Часто на праздники её близкие получали в подарок мягкие и глиняные игрушки, картины, корзиночки из лозы.

- Творчество и, своего рода, ремесленничество, окружало меня всю жизнь. Я вязала шарфы и носочки, занималась кружевоплетением, делала картины в технике батик, витраж. Еще я училась в специализированной школе с художественным уклоном, где внушительное количество часов уделялось декоративно-прикладному творчеству. Мне это очень нравилось. Параллельно с этим я обучалась и хореографическому искусству, - говорит Кристина.

Руки делали, а вот голова смотрела в другую сторону. В средних классах сердцем девушки завладела архитектура. Школьница упорно училась, чтобы вступить в ряды бюджетников факультета архитектуры в СГАСУ. Правда, ближе к диплому интерес к профессии пропал.

- После трех лет обучения началась практика, а дальше картинка из головы не совпала с реальностью. На момент защиты я четко понимала — это не работа моей мечты. После я возобновила занятия современной хореографией и все больше мечтала сесть за швейную машинку.

Обычное хобби превратилось в дело жизни. Фото: Екатерина Бороздина

«В магазинах не было хорошего нижнего белья»

Толчком к развитию стали… бесконечные походы по магазинам в поисках нижнего белья. Ни один из предлагаемых магазинами вариантов не подходил под критерии Кристины.

- Мне нужен был комплект без косточек и пуш-ап, при этом не лишенный эстетики и женственности. Я хотела чувствовать себя комфортно, легко и сексуально, - вспоминает Кристина Семкив. – Тогда и решилась создать свою первую коллекцию нижнего белья.

Как оказалось, за оригинальным элементом гардероба охотилась не одна Кристина. Поэтому вскоре ее изделия покорили души самарских модниц. А обычное хобби стало брендом нижнего белья.

Помогла подруга

-На этом я не остановилась. Спустя несколько лет мне вновь захотелось попробовать что-то новое. В это же время моя подруга Яна готовилась к свадьбе. Я решила помочь ей в создании свадебного образа. Так все и началось.

Эх, знала бы тогда Яна, что ее свадебное платье станет не только символом вхождения в семейную жизнь, но и ключом к новой главе жизни Кристины. К девушке стали обращаться невесты. Кстати, не только самарские. Дизайнер призналась: цели набрать клиентов не было. Они сами находили рукодельницу.

- Я никогда не делала ничего специально. Все шло своим чередом. Мне кажется, что, когда человек занят своим делом, то добиться хорошего результата достаточно просто. Пока мне не приходилось сталкиваться с тем, с чем я не смогла бы справиться. Задачи бывают сложные, но, если есть цель и огромное желание — получится все.

Больше 10 лет Кристина занимается с детьми с ОВЗ. Фото: Личный архив

Угодить человеку не так уж и просто. Особенно, если речь идет об одежде. Кристине же довелось работать с невестами. Стресса хватает, но девушка не жалуется.

-Мне нравится работать с невестами. Определено, для этого нужно иметь особый склад характера: быть терпеливой и спокойной, эмпатичной.

«Отсутствие вдохновения лишь отговорка»

По словам дизайнера, на создание одного платья может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. Здесь важен индивидуальный подход. Каждый образ получается уникальным. А что делать, если нет вдохновения, а свадьба клиентки уже на носу?

- Отсутствие вдохновения для меня лишь отговорка. Конкретно в моем случае, вдохновение часто приходит в процессе работы. Создавая одно платье, в голове рождаются идеи для следующих, - говорит Кристина.

Путешествия помогают молодому дизайнеру набраться новых сил, а новые идеи, по ее мнению, можно найти в архитектуре, людях, книгах, природе, искусстве, танцах.

В конце концов, главная муза дизайнера — невеста.

-Мне всегда хочется подчеркнуть и показать уникальность каждой клиентки, чтобы в своем платье она была самой собой, чтобы платье было про нее. Я очень благодарна каждой невесте за доверие. Это большая ответственность, а быть причастной к такому важному событию для меня каждый раз — удивительный подарок судьбы.

«Это будет моей самой сложной и главной работой»

Недавно и Кристина примерила на себя статус невесты. По ее словам, ей удалось взглянуть на многие вещи с обратной стороны. Кстати, платье для торжества девушка собирается сшить сама.

- Идеальное платье…Какое оно? Я пыталась ответить на этот вопрос с самого первого дня, как начала создавать платья. Еще в поисках. Время покажет. Наверное, именно это и будет моей самой сложной и главной работой, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Кристина Семкив.

Удивить клиентов самарчанка умеет, а вот угодить самой себе — задачка не из легких.

- Помню, как каждое утро субботы во время подготовки к поступлению в СГАСУ, я проезжала мимо Площади Славы и рассматривала образы невест. За 8 лет я не увидела там ни одной невесты, чье платье бы меня зацепило. Перспектива выйти когда-то замуж в одном из них казалось мне безрадостной. А после на просторах интернета я увидела платье от Vera Wang — пышная юбка из фатина серо-земляного цвета с необычной драпировкой лифа и пыльно-розовой лентой в качестве пояса. В тот же миг оно покорило мое сердце. Сшить себе свадебное платье... для меня это будет вызов самой себе.

«Излучающие свет»

Кстати, Кристину можно встретить не только в магазине тканей. Самарчанка призналась: помимо швейной машинки у нее есть еще одна слабость. Несколько лет назад девушка отучилась на педагога дополнительного образования, коррекционного педагога. Вот уже около 11 лет она занимается с детьми с ОВЗ.

- Я всегда любила детей, любила танцы, но вряд ли могла бы подумать, что буду преподавать хореографию особенным детям. Я очутилась в новом мире людей с ОВЗ, где каждый день они вынуждены сражаться за свои права. А окружающие их люди борются за их здоровье и социализацию, - говорит Кристина Семкив. - У нас есть коллектив «Излучающие свет», который я люблю всем сердцем. Мы уже успели выступить в нескольких городах, а недавно даже приняли участие в телевизионном проекте «Большие и маленькие» на канале Россия Культура. У нас очень много наград и даже одна номинация на премию. Кстати, костюмы для выступлений шью им я.

Это дело стало неотъемлемой часть жизнь самарчанки. Кристина призналась: ей это нужно, ей это важно.