Дыру в животе заклеили пластырем и залили зеленкой: в Самаре врачи отправили перенесшего инсульт художника домой умирать

Самарский художник после инсульта больше не может глотать и говорить. Фото: БФ ЕВИТА

Дикая история произошла в Самаре. Врачи заклеили пожилому художнику дыру в животе пластырем, залили зеленкой – и отправили домой умирать. После того, как мужчина перенес инсульт и разучился глотать, помочь ему могла бы гастростома – специальная система с трубочкой, через которую питание поступает через брюшную полость прямо в желудок. Однако вместо этого врачи просто вставили пациенту в живот резиновый шланг, предназначенный для сбора мочи, выписали домой – и забыли про больного. Подробности жуткой истории журналисту «КП-Самара» рассказала исполнительный директор БФ ЕВИТА Ольга Шелест.

«Не хочу больше жить»

От ситуации, которая произошла с самарским художником Игорем К., не застрахован, увы, никто. Мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем – пока у него неожиданно не случился инсульт. Игорь Александрович остался в живых, однако в одночасье утратил глотательный рефлекс и речь. Из больницы его выписали с зондом - шлангом в носу, потом потребовалась мучительная процедура замены. Мужчина медленно угасал и даже написал родным - мол, не хочу больше жить.

Дочь художника обратилась за помощью в БФ ЕВИТА. Волонтеры и специалисты минсоцдемографии региона привезли лечебное питание и подарили кисти и холст, которые вновь пробудили в мужчине желание жить и творить. А еще рассказали о гастростоме – инновационной системе, которая позволяет разучившимся глотать больным обходиться без зонда и повышает качество их жизни.

Вместо гастростомы мужчине установили катетер для сбора мочи. Фото: БФ ЕВИТА

- Я рассказала Игорю Александровичу и его родным, что недавно при поддержке минздрава наш фонд организовал обучение врачей инновационной щадящей технологии по установке современных гастростом, - рассказывает Ольга Шелест. – Я лично позвонила в минздрав Самарской области, попросила индивидуально подойти к этому пациенту, позвонила главврачу больницы с такой же просьбой. Была уверена, что после мастер-класса наши врачи теперь умеют проводить современные операции.

Вместо гастростомы – катетер для мочи

Игоря Александровича госпитализировали и прооперировали. Отчитались – гастростому установили. Но хэппи-энда не получилось. Получив от дочери художника фотографии, Ольга Шелест ахнула: вместо гастростомы Игорю Александровичу вставили в живот совсем другую медицинскую систему.

- Врачи уверяли меня, что это гастростома, но на самом деле это катетер Пеццера, который предназначен для мочевого пузыря, а вовсе не для желудка, - рассказывает Ольга Шелест. – У него отсутствует внешний фиксатор, заглушка и разметка длины. Более того, врачи уверяют, что установить эту систему ни эндоскопически, ни лапароскопически они не могли из-за особенностей организма пациента, поэтому пришлось резать брюшную полость. Увидев, как изуродовали Игоря Александровича, я буквально рыдала в трубку. Его же инвалидизировали еще больше! Почему нельзя было хотя бы попросить у нас в фонде настоящую гастростому? Почему его выписали умирать? Мы привезли крутых врачей, вложили 250 тысяч в мастер-класс, научили, оставили все контакты. Казалось, теперь все есть, чтобы оказывать качественную и передовую помощь. Но вместо этого по-прежнему заклеивают пластырями и бинтами и заливают зеленкой.

После вмешательства благотворительного фонда и минздрава художнику должны установить правильную систему. Фото: БФ ЕВИТА

Ситуация получила резонанс, в нее вмешалось министерство здравоохранения Самарской области. По инициативе минздрава был разработан план действий: консультация в больнице Пирогова и замена этого катетера на балонную гастростому.

- К сожалению, из-за этого откладывается реабилитация после инсульта, а ведь чем раньше ее начать, тем лучше будут результаты, - сетует Ольга Шелест. – Получается, что очень много зависит не от развития здравоохранения, не от денег, а в первую очередь от лечащего врача, хирурга, главврача. И очень хочется, чтобы в больницах в каждом пациенте видели человека и относились по-человечески.

Если вы хотите помочь подопечным БФ ЕВИТА, сделать это можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наконец-то избавилась от проклятого зонда»: в Самаре врачи помогли девушке, которая восемь лет ела через трубочку

В Самаре хирургов научили помогать пациентам, не умеющим глотать (подробности)