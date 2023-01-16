Отменяются ли крещенские морозы в Самаре: какая будет погода с 18 на 19 января 2023

Синоптики рассказали, отменяются ли Крещенские морозы в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто на один из главных зимних православных праздников ударяют крепкие морозы. В этом году в России погода переменчива, как никогда. Так, в некоторых регионах Поволжья, где ранее ожидалась стужа, холода на Крещение «отменяются». Например, в Нижнем Новгороде жители вместо традиционных холодов вовсе получат нулевую температуру и слякоть.

Синоптики рассказали, отменяются ли Крещенские морозы в Самаре и каким будет точный прогноз погоды на Крещение 18 и 19 января 2023 в Самаре.

По данным метеорологов, в Самарской области о потеплении до уровня оттепели можно даже не мечтать. Напротив, будет даже холоднее, чем предполагалось. Днем 18 января в Самаре ожидается малооблачно, без осадков, -7...-12 градусов. Подует холодный восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на 19 января так же малооблачно, ббез осадков, но холоднее: -12...-17 градусов. Местами по губернии до -22 градусов. Обдувать будет все тот же ветер, восточный и юго-восточный, со скоростью 6-11 м/с. Днем 19 января столбик термометра поднимется до отметки -7...-12 градусов. Геомагнитная активность ожидается слабой.