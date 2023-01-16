Променял иномарку на «Москвич» без печки: самарец отправится в Арктику на советском автомобиле

Алексей Жирухин отправится покорять Арктику на стареньком "Москвиче". Фото: личный архив героя публикации

Бесконечная дорога, сменяющиеся пейзажи, остановка на ароматный кофе и щекочущее чувство свободы — вот она, романтика путешествий на автомобиле. Интересно, а что если взять старенький «москвич» и отправиться на нем в саму Арктику? Звучит безумно и немного страшновато. Но только не для самарского путешественника Алексея Жирухина! Алексей рассказал журналисту «КП-Самара», что уже в феврале 2023 года вместе с товарищем отправится в путь по зимникам Арктики на отечественной легковушке.

Грели ноги в картонной коробке

Алексей — путешественник с приличным стажем. За 15 лет волжанин объехал всю матушку Россию и еще 55 разных стран. Удивить чем-то мужчину трудновато. Поэтому он сам старается вносить перчинку в свои поездки. На этот раз самарец решил оставить комфортную иномарку и рвануть в Арктику на «Москвиче».

-Мы с товарищами путешествовали на разных машинах. А после мои читатели предложили испытать нашу, отечественную. Ну, подумали, почему бы и нет, год санкций все-таки, - смеется Алексей Жирухин. – Смотрели с другом объявления и наткнулись на зеленый «Москвич». У Сашки (товарища по интересам) как раз был такой же. Решили брать.

Вот только за отечественным старичком пришлось ехать в Челябинск. Пригнать машину в Тверь (точка отправления в Арктику) оказалось целым испытанием. Из строя вышла печка, салон нехило задувал ледяной воздух, а колеса и вовсе держались на добром слове.

-В машине даже запаски не было, заскочили за ней по пути в Екатеринбург. Там же починили развалившиеся от старости ступичные подшипники. Маршрут для такого автомобиля был серьезный, еще и попались на мороз выше 30-ти. Ехали в полном обмундировании: шапки, рукавицы. Ноги грели в картонной коробке.

За 15 лет Алексей объехал всю Россию и еще 55 стран мира. Фото: личный архив героя публикации

«Ехать на внедорожнике — скучно»

Приключения на этом не закончились — рядом с Нижним Новгородом у «машины капитана» застучал двигатель. До остановки в Москве оставалось примерно 500 километров. Путники сбавили скорость и буквально ползли на зеленом коне до столицы.

-В таком виде мы появились на Красной площади, прокатились по Москве. Получился смешной мини-сериал, - с позитивом вспоминает самарец.

Старичка не хотят отпускать на заслуженную пенсию. Сейчас советский аппарат проходит серьезную подготовку, его ремонтируют и утепляют. Времени остается не так уж и много, в середине февраля Алексей вместе с другом рванет к зимникам Арктики.

-Я думаю, это будет настоящее приключение. А то на этих японских внедорожниках поездка будет скучной, - поделился с журналистом «КП-Самара» Алексей. – Мы путешественники опытные. Главное - запастись теплой одеждой.

«Еду туда, где дорог нет вообще»

За Алексеем следит огромное количество читателей. Мужчина активно ведет социальные сети. С каждой поездки он привозит чудесные фильмы, пишет статьи. На этом, кстати, и зарабатывает.

- Сначала, конечно, это было лишь хобби. Теперь дело жизни. Уже пять лет я рассказываю о своих путешествиях. Есть и бизнес, который позволяет быть относительно свободным, - говорит самарец.

Алексей победил в номинации «Блогер Дальнего востока». Фото: личный архив героя публикации

Планы у Алексея расписаны на год вперед. В марте мужчину ждет уже другая экспедиция.

- Мне интересно посмотреть на мир. Когда проезжаешь все доступные и популярные дороги, то после едешь туда, где дорог вообще нет. Это не в Сочи на море полежать.

Волжанин уверен: путешествовать нужно только на автомобиле. На самолете Алексей летает крайне редко.

-Поверьте, за рулем нет никаких ограничений, такие путешествия обходятся дешево. Главное — создать для себя комфортные условия для ночевки и приготовления еды прямо в машине. Советую начинать с близлежащих районов. Даже если использовать отпуска, то за 10 лет можно объехать всю Россию.

Алексей хоть и скромный собеседник, но похвалиться ему точно есть чем: пять высших образований, звание блогера года и богатая копилка путешествий. Тяга к новому и проложила уникальный жизненный путь самарца. Мужчине осталось лишь покорить космос, но пока он лишь со стороны наблюдает за запуском ракет.

- Уже был на двух космодромах — Восточный и Байконур. Зрелищно! - делится он впечатлениями. - Темное небо озаряется красным пламенем, и ракета с грохотом взмывает в космос.

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